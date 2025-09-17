mObywatel Junior zadebiutował. Dla kogo jest i co oferuje?

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wydaniu mObywatela Junior. Co ciekawe, nie jest to oddzielne oprogramowanie, ale część znanej już apki.

mObywatel Junior to nowe rozwiązanie dla uczniów

Na wstępie warto odnotować, że mObywatel Junior nie jest zupełnie nową aplikacją, którą należy pobrać z Google Play czy App Store. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na inne podejście. Otóż mObywatel Junior jest częścią podstawowej aplikacji mObywatel, a konkretną wersję wybieramy na początku konfiguracji.

Główna aplikacja rządowa została zaprojektowana w taki sposób, aby oferować możliwie najprostszy i najbardziej intuicyjny interfejs. Wersja Junior – głównie przez mniejszą liczbą dostępnych funkcji – jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze. Co ciekawe, młody użytkownik może wybrać jeden z trzech motywów (energia, geometria lub kosmos), dostosowując wygląd aplikacji do własnych preferencji.

Jeśli chodzi o aktywację, nie jest wymagane posiadanie Profilu Zaufanego. Użytkownik musi jednak ustawić PIN, a w kolejnym kroku konieczne jest zeskanowanie kodu QR. Pozwoli to uzyskać legitymację szkolną w aplikacji. W celu zdobycia wspomnianego kodu należy przejść do strony Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Dane logowania powinna udostępnić szkoła w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Co zapewnia mObywatel Junior?

Przede wszystkim możliwość przechowywania legitymacji. Oczywiście cyfrowa wersja legitymacji szkolnej – tako samo jak jej klasyczny odpowiednik – może posłużyć, aby przykładowo korzystać z ulg i zwolnień z opłat, które przysługują uczniom. Potwierdza ona również tożsamość ucznia, a także uczęszczanie do konkretnej szkoły.

Za bezpieczeństwo przechowywanych danych odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki. Wypada jeszcze odnotować, że z wysokim priorytetem traktowana jest prywatność, a do użytkownika nie dotrą jakiekolwiek nieodpowiednie treści. Dotyczy to również tego typu treści w reklamach, bowiem tych w aplikacji w ogólnie nie ma.

Najnowszą wersję mObywatela niezmiennie znajdziemy w Google Play (Android) i App Store (iOS). Aplikacja jest ciągle rozwijana i wzbogacana o nowe funkcje. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że mObywatel zyska dwie nowe bazy danych, a także o wdrożeniu legitymacji ratownika w mObywatelu. Co więcej, wyczekiwana funkcja mStłuczka w aplikacji mObywatel jest już dostępna.