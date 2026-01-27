Vivo poszło do przodu, a teraz się cofa

To jeszcze nie koniec. Seria Vivo X200 została rozszerzona o kolejny model: Vivo X200T, pomimo tego, że na rynku zdążyły już zadebiutować urządzenia spod znaku Vivo X300.

Smartfon Vivo X200T dołącza do rodziny

Chociaż w październiku 2025 roku do Polski dotarły już smartfony z serii Vivo X300, to chiński producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kontekście ich poprzedników. Do Vivo X200, Vivo X200 Pro i Pro Mini, Vivo X200 Ultra, Vivo X200 FE oraz Vivo X200S dołączył właśnie kolejny zawodnik: Vivo X200T, który na dobrą sprawę jest bliźniakiem eSki.

Smartfon Vivo X200T ma na pokładzie wydajny procesor MediaTek Dimensity 9400+, z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB pamięci masowej typu UFS 4.1. Znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 6200 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 90 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 40 W.

Obraz wyświetlany jest na 6,67-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasności sięgającej 5000 nitów. Kawałek frontu dla siebie zabiera kamerka o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0).

Vivo X200T (fot. Vivo)

Z tyłu natomiast zainstalowany został fotograficzny system Zeiss z trzema aparatami o rozdzielczości 50 Mpix: główny (sensor Sony IMX921 z obiektywem f/1.57 i OIS), ultraszerokokątny (Samsung JN1 z obiektywem f/2.0) oraz peryskopowy teleobiektyw (Sony IMX882 z obiektywem f/2.57 i 3-krotnym zoomem optycznym). To dokładnie taki sam układ jak w podstawowym modelu Vivo X200.

Do tego dochodzą głośniki stereo, system Android 16 z nakładką OriginOS 6 (i obietnicą 5 dużych aktualizacji) oraz moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i GPS (L1+L5). Całość wieńczy konstrukcja o wymiarach 160,1×74,3×7,99 mm i wadze między 203 a 205 g. Obudowa jest pyło- i wodoszczelna w klasach IP68 oraz IP69.

Ile kosztuje smartfon Vivo X200T?

Póki co smartfon zadebiutował tylko w Indiach, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 79999 rupii (równowartość ~3085 złotych) za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Nie wiadomo jeszcze, czy trafi też do Polski, ale raczej bym się na to nie nastawiał.