mObywatel pomoże Ci zaoszczędzić. Teraz zrobisz to za darmo

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, dzięki której możesz zaoszczędzić. Dotychczas za coś takiego trzeba było sporo zapłacić.

Płatna funkcja dostępna w aplikacji mObywatel za darmo

Lista funkcji dostępnych na platformie mObywatel rośnie w oczach. W ostatnim czasie rządzący wdrożyli usługę mStłuczka – przydatną w razie kolizji, a także udostępniono aplikację mObywatel w wersji Junior oraz możliwość samodzielnego wykonania zdjęcia do dowodu osobistego i dołączenia go do wniosku o nowy dokument.

Teraz do systemu wprowadzana jest kolejna, niezwykle przydatna funkcja. Użytkownicy mObywatela mogą skorzystać z darmowego podpisania dokumentów cyfrowych podpisem kwalifikowanym aż pięć razy w miesiącu. Co ważne, rozwiązanie to skierowano do osób pragnących załatwić sprawy prywatne. Od razu zaznaczę, że dotychczas taka możliwość wiązała się z opłatą i koniecznością nabycia tego rodzaju podpisu u akredytowanego dostawcy.

Warto podkreślić, iż podpis kwalifikowany jest równoważny z jego odręczną wersją oraz honorowany przez instytucje i firmy zarówno z Polsce, jak i te z terenu całej Unii Europejskiej. Podpis ten sprawdzi się m.in. podczas podpisywania umów o wynajem mieszkania czy kupno samochodu oraz faktur i pism.

Podpis kwalifikowany w mObywatelu (źródło: gov.pl)

Podpis kwalifikowany w mObywatelu za darmo. Jak skorzystać?

Aby aktywować podpis kwalifikowany w mObywatelu i skorzystać z niego bez opłat, należy zaopatrzyć się mDowód oraz dowód osobisty z warstwą elektroniczną – wymóg ten spełnia każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku. Poza tym konieczne jest posiadanie smartfona z obsługą modułu NFC, a także najnowszej wersji aplikacji mObywatel.

Jak zaznaczają rządzący, usługa o nazwie Podpis kwalifikowany w mObywatelu jest bardzo intuicyjna. Aplikacja przeprowadza użytkownika przez cały proces zatwierdzania cyfrowego dokumentu podpisem. Co ważne, dokument, który można podpisać, powinien być ulokowany w pliku w formacie PDF o wadze maksymalnie 5 MB.

Aby złożyć podpis kwalifikowany, należy otworzyć aplikację mObywatel i wybrać kategorię Sprawy urzędowe, a następnie Podpis kwalifikowany. Użytkownik może wybrać jeden z czterech dostępnych podpisów (od czterech różnych dostawców):

Cencert – dostawca Enigma,

SimplySign – dostawca Asseco Data Systems,

SIGILLUM – dostawca PWPW,

mSzafir – dostawca KIR.

Po wybraniu użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową dostawcy, gdzie konieczne jest zaakceptowanie regulaminów, a następnie wykonywanie kroków zgodnie z wyświetlaną na ekranie instrukcją. Po przejściu przez ten proces należy potwierdzić tożsamość za pomocą mDowodu i e-dowodu użytkownika, a także wprowadzić numer CAN z e-dowodu (prawy dolny róg dokumentu) i przyłożyć e-dowód do anteny NFC. Ostatnią czynnością jest już tylko zatwierdzenie złożenia podpisu.