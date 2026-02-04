Masz ten smartfon Samsunga? Czas pomyśleć nad kupieniem nowego

Czas to największy wróg urządzeń elektronicznych, bo nawet jeśli wciąż działają, to często zauważalnie gorzej niż w dniu zakupu. W końcu przychodzi też taki moment, że producent przestaje je wspierać. Taki właśnie nadszedł dla tych trzech smartfonów marki Samsung.
Samsung zakończył wsparcie dla kolejnych trzech smartfonów
W kwietniu 2025 roku smartfon Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra został usunięty z listy modeli, które mają zapewnione wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania. Pół roku później, w październiku 2025 roku, Samsung zakończył wsparcie dla modelu Galaxy S20 FE.
Było zatem naturalną koleją rzeczy, że następne będą smartfony z serii Galaxy S21, które zostały zaprezentowane 14 stycznia 2021 roku. Ponad rok później, w lutym 2022 roku, Samsung ogłosił, że flagowce z linii Galaxy S21 otrzymają 4 aktualizacje Androida i będą dostawać aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat.
Nietrudno policzyć, że pięć lat już minęło, dlatego smartfon Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra zniknęły z wykazu urządzeń, które mają zapewnione wsparcie w formie aktualizacji oprogramowania. Wciąż natomiast znajduje się na niej smartfon Samsung Galaxy S21 FE.
Wynika to z faktu, że Galaxy S21 FE zadebiutował 4 stycznia 2022 roku, zatem jego właściciele mogą spać spokojnie jeszcze przez rok, ponieważ Samsung będzie udostępniać mu aktualizacje zabezpieczeń przez ten okres (raz na kwartał).
Twój Samsung nie przestanie działać, ale warto pomyśleć nad wymianą na nowszy model
Zakończenie wsparcia nie oznacza, że smartfon przestanie działać z dnia na dzień, jednak nie będzie miał zapewnionych najnowszych poprawek zabezpieczeń, co zwiększa podatność na niebezpieczeństwo, które czyha nieustannie.
Ponadto pięć lat to szmat czasu w segmencie elektroniki użytkowej i brak wsparcia to solidny argument, przemawiający za wymianą smartfona na nowszy. Na Tabletowo znajdziecie listę polecanych modeli w różnym budżecie:
- smartfony do 2500 złotych,
- smartfony do 3000 złotych,
- smartfony do 4000 złotych,
- smartfony do 5000 złotych,
- smartfony do 6000 złotych.
Ja prywatnie korzystam z iPhone’a 17 już od prawie 3 miesięcy i mogę go z czystym sumieniem Wam polecić. Z własnego doświadczenia wiem też, że przesiadka z Androida na iOS wcale nie wymaga całkowitej zmiany przyzwyczajeń – jedynie trzeba przyzwyczaić się do ograniczonego działania gestu wstecz (czasami konieczne jest sięgnięcie do strzałki lub krzyżyka w lewym górnym rogu, co bywa irytujące i uciążliwe).
Przypomnę też, że 25 lutego 2026 roku ma być premiera serii Galaxy S26, której ceny w Europie nie zwalą Was z nóg.