Masz ten smartfon Samsunga? Czas pomyśleć nad kupieniem nowego

Czas to największy wróg urządzeń elektronicznych, bo nawet jeśli wciąż działają, to często zauważalnie gorzej niż w dniu zakupu. W końcu przychodzi też taki moment, że producent przestaje je wspierać. Taki właśnie nadszedł dla tych trzech smartfonów marki Samsung.

Samsung zakończył wsparcie dla kolejnych trzech smartfonów

W kwietniu 2025 roku smartfon Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra został usunięty z listy modeli, które mają zapewnione wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania. Pół roku później, w październiku 2025 roku, Samsung zakończył wsparcie dla modelu Galaxy S20 FE.

Było zatem naturalną koleją rzeczy, że następne będą smartfony z serii Galaxy S21, które zostały zaprezentowane 14 stycznia 2021 roku. Ponad rok później, w lutym 2022 roku, Samsung ogłosił, że flagowce z linii Galaxy S21 otrzymają 4 aktualizacje Androida i będą dostawać aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat.

Nietrudno policzyć, że pięć lat już minęło, dlatego smartfon Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra zniknęły z wykazu urządzeń, które mają zapewnione wsparcie w formie aktualizacji oprogramowania. Wciąż natomiast znajduje się na niej smartfon Samsung Galaxy S21 FE.

Wynika to z faktu, że Galaxy S21 FE zadebiutował 4 stycznia 2022 roku, zatem jego właściciele mogą spać spokojnie jeszcze przez rok, ponieważ Samsung będzie udostępniać mu aktualizacje zabezpieczeń przez ten okres (raz na kwartał).

Smartfony i tablety Samsunga, które mają zapewnione aktualizacje zabezpieczeń raz na kwartał – stan na luty 2026 roku (źródło: Samsung)

Twój Samsung nie przestanie działać, ale warto pomyśleć nad wymianą na nowszy model

Zakończenie wsparcia nie oznacza, że smartfon przestanie działać z dnia na dzień, jednak nie będzie miał zapewnionych najnowszych poprawek zabezpieczeń, co zwiększa podatność na niebezpieczeństwo, które czyha nieustannie.

Ponadto pięć lat to szmat czasu w segmencie elektroniki użytkowej i brak wsparcia to solidny argument, przemawiający za wymianą smartfona na nowszy. Na Tabletowo znajdziecie listę polecanych modeli w różnym budżecie:

Ja prywatnie korzystam z iPhone’a 17 już od prawie 3 miesięcy i mogę go z czystym sumieniem Wam polecić. Z własnego doświadczenia wiem też, że przesiadka z Androida na iOS wcale nie wymaga całkowitej zmiany przyzwyczajeń – jedynie trzeba przyzwyczaić się do ograniczonego działania gestu wstecz (czasami konieczne jest sięgnięcie do strzałki lub krzyżyka w lewym górnym rogu, co bywa irytujące i uciążliwe).

Przypomnę też, że 25 lutego 2026 roku ma być premiera serii Galaxy S26, której ceny w Europie nie zwalą Was z nóg.