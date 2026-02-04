Jak za darmo, to ma być za darmo. UOKiK stawia zarzuty kolejnej firmie

uokik postawił zarzuty wydawnictwu wiedza i praktyka
źródło: UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nieustannie walczy o prawa klientów, reagując na ich zgłoszenia, dotyczące niezgodnych z prawem praktyk. Dziś poinformowano, że Prezes UOKiK postawił zarzuty kolejnej firmie za wprowadzanie konsumentów w błąd oraz naruszanie ich praw przy zawieraniu umów na odległość.

UOKiK postawił zarzuty wydawnictwu Wiedza i Praktyka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował 4 lutego 2026 roku o postawieniu zarzutów wydawnictwu Wiedza i Praktyka, które zajmuje się wydawaniem i sprzedażą książek oraz czasopism, a także udostępnianiem specjalistycznych serwisów. W jego ofercie znajduje się kilkadziesiąt różnych tytułów, które klienci mogą kupować bezpośrednio u niego bądź u partnerów handlowych.

Prezes UOKiK uznał jednak, że wydawnictwo Wiedza i Praktyka w nieodpowiedni sposób informowało klientów o warunkach dostępu do próbnych egzemplarzy publikacji i serwisów internetowych. Postawił również zarzuty naruszania praw konsumentów przy zawieraniu umów na odległość.

Wydawnictwo informowało bowiem, że zainteresowane osoby mogą zyskać bezpłatny dostęp do czasopism i serwisów internetowych, jednak zdaniem Prezesa UOKiK klienci nie byli informowani w odpowiedni sposób, że oznacza to zgodę na późniejszą, płatną już zgodnie z cennikiem subskrypcję. Urząd uważa, że klienci mogli odnieść wrażenie, iż zamówienie skutkuje wyłącznie otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza lub dostępu testowego do czasopisma czy serwisu internetowego. Tymczasem musieli samodzielnie zrezygnować z subskrypcji w odpowiednim czasie.

źródło: UOKiK

Prezes UOKiK ma również zastrzeżenia do sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej z klientami – informacja o konieczności podpisania umowy na płatną prenumeratę pojawiała się dopiero na końcu, podobnie jak o tym, w jaki sposób można uniknąć kosztów. Odstąpienie od umowy miało jednak być problematyczne, gdyż – jak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wydawnictwo odmawiało swoim klientom tego prawa, uzasadniając to tym, że upłynął termin, w którym można było to zrobić.

Ponadto Prezes UOKiK stwierdził, że przycisk „Zamawiam” na stronie nie spełnia wymogów ustawowych, jeżeli złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty – powinien widnieć na nim napis na przykład Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Za niezgodne z prawem praktyki wydawnictwo Wiedza i Praktyka może zapłacić wysoką karę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w przypadku, gdy stawiane zarzuty zostaną potwierdzone, na wydawnictwo Wiedza i Praktyka może zostać nałożona kara w wysokości do 10% obrotu spółki. Ponadto Prezes UOKiK może nakazać zaniechanie kwestionowanych praktyk oraz usunięcie ich skutków.

