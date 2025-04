Masz tego Samsunga? Pora kupić nowy smartfon

W życiu każdego użytkownika przychodzi moment, w którym trzeba podjąć decyzję o zakupie nowego smartfona. Samsung właśnie dał powód do przesiadki posiadaczom kilku modeli.

Przełomowe smartfony z serii Samsung Galaxy S20 nie będą dłużej aktualizowane

Samsung zaprezentował flagowce z rodziny Galaxy S20 w dniu 11 lutego 2020 roku, czyli ponad pięć lat temu. Był to rok, w którym rozpoczęła się pandemia COVID-19 (ogłoszono ją dokładnie miesiąc później, 11 marca 2020 roku), ale też przyniósł on znaczącą zmianę w schemacie nazewnictwa high-endów producenta z Korei Południowej.

Koreańczycy zdecydowali się bowiem „przeskoczyć” z liczby „10” w serii Galaxy S10 od razu do „20” w linii Galaxy S20, podczas gdy wcześniej oznaczali kolejne generacje następnymi cyframi. Tym samym też od 2020 roku numer w nazwie rodziny odpowiada rokowi, w którym została zaprezentowana.

Posiadacze smartfonów z serii Galaxy S20 właśnie dostali jednak konkretny powód do poważnego rozważenia zakupu nowego urządzenia. Otóż zniknęły one z listy urządzeń, które będą otrzymywały aktualizacje oprogramowania. Warto tu zauważyć, że stało się to później niż początkowo zapowiadano.

Co jednak ważne: nie dotyczy to modeli Galaxy S20 FE i Galaxy S20 FE 5G – one są jeszcze na liście smartfonów, które mają zapewnione aktualizacje, aczkolwiek i one niedługo z niej znikną.

Właściciele smartfonów z rodziny Galaxy S20 i tak dostali więcej niż im obiecano

Pierwotnie flagowce z linii Galaxy S20 miały zagwarantowane aktualizacje Androida przez trzy lata (zadebiutowały z Androidem 10 na pokładzie i ostatnią aktualizacją systemu był Android 13) oraz zabezpieczeń przez cztery lata. Oznacza to, że wsparcie powinno się zakończyć w lutym 2024 roku.

W kwietniu 2024 roku producent zrobił jednak niespodziankę właścicielom flagowców z serii Galaxy S20, wydłużając wsparcie dla nich o rok i umieszczając je na liście urządzeń, które będą otrzymywały aktualizacje co kwartał. Niedawno wydano dla nich marcowe poprawki zabezpieczeń i okazuje się, że to ostatnia przewidziana dla nich aktualizacja.

To solidny argument, żeby pomyśleć o zakupie nowego modelu, który zaoferuje najnowsze oprogramowanie i zabezpieczenia. W przypadku linii Galaxy S20 można się spodziewać, że będą one dostawać aktualizacje zabezpieczeń w krytycznych przypadkach, lecz w dobie ciągłego zagrożenia z różnych stron może to być niewystarczające.

Jeśli szukacie smartfona godnego polecenia, sprawdźcie propozycje w sekcji „Co kupić?” na Tabletowo.pl.