Jesteśmy świadkami renesansu tabletów? Da się to wytłumaczyć

Już dawno nie było tak dobrego roku na rynku tabletów. Choć w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że klienci znów masowo ruszyli po te urządzenia jak podczas pandemii COVID-19, to w rzeczywistości mieli oni tylko częściowy wpływ na przywoływaną sytuację.

2025 rok był bardzo udany dla tabletów, ale to zasługa nie tylko samych klientów

Firma Omdia opublikowała raport dotyczący sytuacji na rynku tabletów w 2025 roku. Od początku stycznia do końca grudnia ubiegłego roku producenci dostarczyli na rynek w sumie 162 milionów sztuk – o 9,8% więcej niż w 2024 roku. To największy wzrost rok do roku od 2020 roku, czyli czasów pandemii COVID-19, w trakcie której ogromnie wzrósł popyt na tablety i hybrydy z powodu masowego przechodzenia na naukę i pracę zdalną.

W 2025 roku pandemii jednak nie było, a mimo to wolumen dostaw znacząco wzrósł. Omdia tłumaczy to „silnym sezonem świątecznym”, ale też faktem gromadzenia zapasów przed spodziewanymi, dużymi podwyżkami cen pamięci, które wpłyną na ceny tabletów i innych urządzeń, w tym smartfonów i laptopów.

W czwartym kwartale 2025 roku najwięcej tabletów dostarczyło Apple – blisko 20 milionów sztuk, co odpowiada blisko 45% całkowitych dostaw w tym okresie. Na drugim miejscu, pod względem wolumenu, znalazł się Samsung, który dostarczył ~6,5 miliona sztuk. TOP 3 zamyka Lenovo z blisko 4 milionami egzemplarzy.

Plecy Lenovo ogląda Huawei, który znalazł się na 4. miejscu dzięki dostarczeniu ~3 milionów tabletów od początku października do końca grudnia 2025 roku. To okazja, aby przypomnieć, że od wczoraj na Tabletowo.pl jest recenzja Huawei MatePad 11.5 S 2026, który jest najnowszym tabletem Huawei w Polsce i do 8 marca 2026 roku kupicie go w niższej cenie.

Ostatnim producentem, który został wymieniony z nazwy, ponieważ znalazł się w TOP 5, jest Xiaomi. Chiński gigant dostarczył w 4. kwartale 2025 roku ~2,8 miliona tabletów. W 2026 roku z pewnością zawalczy o lepszą pozycję, ponieważ wiadomo już, że Xiaomi pracuje nad Redmi K Pad 2, który będzie małym, ale mocnym tabletem – jego specyfikacja zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

źródło: Omdia

Jaka będzie sytuacja na rynku tabletów w 2026 roku?

Himani Mukka, Research Manager w Omdia, prognozuje, że w 2026 roku popyt na tablety będzie coraz bardziej poddawany presji, ponieważ dostawcy będą musieli starannie wyważyć konkurencyjność z rentownością. Największej szansy upatruje się w wymianie modeli premium na rynkach rozwiniętych oraz wspieranym przez sektor publiczny popycie w segmencie edukacji na rynkach wschodzących.

Ponadto spodziewana jest zmiana pozycjonowania i sposobu promowania tabletów. Analityczka uważa, że będą one określane jako urządzenia ekosystemowe, których użytkownicy mają używać obok innych sprzętów. Wskazuje na to m.in. niedawna premiera Lenovo Qira na CES 2026. Dużą rolę mają odgrywać również „doświadczenia oparte na sztucznej inteligencji”.