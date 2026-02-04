Orange rozdaje wielkie paczki gigabajtów

Pomarańczowy operator startuje z nową promocją. Tym razem zaoferuje swoim klientom pięciokrotnie więcej gigabajtów za wykonanie jednej prostej czynności. Przygotował też z Lidlem świetną niespodziankę dla wybranych abonentów.

Ogromny pakiet danych za darmo w Orange

Orange, zamiast 100 darmowych gigabajtów, daje teraz paczkę obejmującą aż 500 gigabajtów. Oferta została skierowana do osób korzystających z taryfy Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu i iOT.

Aby zdobyć bonusowe dane do wykorzystania, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój Orange za pomocą swojego adresu e-mail lub numeru telefonu i przejść do sekcji Pakiety i Usługi. Co ważne, należy to zrobić pierwszy raz – jeśli więc już kiedyś odebraliście podobną paczkę, nie uda się zrobić tego drugi raz.

Pakiet 500 gigabajtów internetu, odebrany za pierwsze zalogowanie się do aplikacji, jest ważny przez 30 dni i łączy się z innymi pakietami danych. Promocja już wystartowała i obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z regulaminem, z okazji można skorzystać wyłącznie raz, a warunkiem jest posiadanie aktywnego numeru telefonu.

Kod na 12000 GB za darmo dla klientów Orange w aplikacji Lidl Plus

Orange zaanonsowało też drugą promocję. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus w ramach okazji udostępnianych w sekcji Benefit Plus mogą odebrać 1000 gigabajtów co miesiąc aż przez 12 miesięcy.

Oferta obowiązuje do 28 lutego 2026 roku, a powyższy benefit dotyczy usługi cyklicznej Orange Bez limitu za minimum 35 złotych. Aby skorzystać z okazji, klient musi najpierw włączyć tę usługę (jeśli nie jest aktywna), a następnie odebrać specjalny kod.

Znajdziesz go w aplikacji Lidl Plus, po przejściu do sekcji Kupony (środkowa ikona w dolnym menu) i po wybraniu zakładki Benefit Plus (na górze ekranu). Gdy znajdziesz ofertę Orange, należy stuknąć w grafikę i kliknąć przycisk Odbierz (na dole ekranu).

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aktywacja kodu opiera się na przesłaniu odebranego kodu SMS-em pod bezpłatny numer 80310. Z kodu można skorzystać raz na jednym numerze. Orange podkreśla, że bonus nie wyklucza się z promocją 9900 GB.