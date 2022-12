Pamiętasz, jaki telefon miałeś/łaś 10 lat temu? Bo raczej nie był to smartfon

Wydawać by się mogło, że 2012 rok to nie tak odległa przeszłość, a tymczasem 2012 rok był dziesięć (!) lat temu. Pamiętacie, co wtedy robiliście? Ja kończyłem drugi i zaczynałem trzeci rok studiów dziennikarskich, i w zasadzie tyle wiem, bo nie zdarzyło się w nim nic szczególnie wartego zapamiętania. A teraz trudniejsze pytanie: pamiętacie może, jaki mieliście wtedy telefon?

10 lat temu większość Polaków miała telefon, nie smartfon

Z 2012 rokiem prywatnie kojarzy mi się tylko film 2012, który bynajmniej nie wszedł do kin w 2012 roku, tylko w 2009 i nie przewidział tego, co się stanie trzy lata później – żadnego globalnego kataklizmu w końcu nie było na świecie. W 2012 roku na rynku zadebiutowały m.in. iPhone 5 i Samsung Galaxy S III, którego zdarzyło mi się być promotorem. W 2012 roku Tabletowo.pl obchodziło też swoją drugą rocznicę istnienia, a ja dołączyłem do jego redakcji dopiero trzy lata później.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

W 2012 roku smartfony nie były jednak często spotykanym widokiem na ulicy. Według danych udostępnionych Digital Care przez Kantar Public, dziesięć lat temu zaledwie 5,4% Polaków je posiadało, podczas gdy telefon komórkowy aż 82,6% polskiego społeczeństwa. Pamiętacie, jaki telefon (a może smartfon?) mieliście w 2012 roku? Ja, posiłkując się zdjęciami z tego roku, przypomniałem sobie, że korzystałem z Samsunga Monte, którego wspominam z sentymentem i który potem jeszcze długo służył mojej rodzicielce.

10 lat temu Samsung, podobnie jak i dziś, był największym producentem smartfonów, aczkolwiek dziś ma o ponad 10 p.p. mniejsze udziały w tym segmencie. Wówczas też najpopularniejszymi aplikacjami na świecie były YouTube i Facebook – dziś, dziesięć lat później, Facebook nie wypadł z TOP 3, ale weszły do niego Instagram i TikTok.

Jednocześnie w 2012 roku w 32,1% gospodarstw domowych w Polsce można było spotkać telefon stacjonarny, a w 27,5% odtwarzacz DVD/Blue Ray. Konsole nie były zaś szczególnie popularne – miało je jedynie 2,9% polskich domostw. Wówczas też zaledwie 35,9% Polaków korzystało codziennie z internetu – dziś odsetek ten wynosi 69,3%. Dziesięć lat temu najpopularniejszymi przeglądarkami były Google Chrome, Internet Explorer i Mozilla Firefox, podczas gdy obecnie w TOP 3 są (ponownie) Google Chrome, Apple Safari i Microsoft Edge.

Smartfony wyparły nie tylko „mniej mądre” telefony

Dziś 76,8% Polaków posiada smartfon, natomiast klasyczny telefon komórkowy zaledwie 17,3% osób. Telefon stacjonarny można zaś znaleźć jedynie w 4,5% gospodarstw domowych w Polsce. Dziś smartfony stały się cyfrowym centrum życia, ponieważ można przez nie nie tylko rozmawiać i SMS-ować, ale też wysyłać zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości, grać w najnowsze gry, robić zdjęcia i nagrywać wideo, korzystać z internetu, słuchać milionów utworów z serwisów streamingowych, załatwiać sprawy urzędowe i znacznie więcej.

W porównaniu do 2012 roku znacznie zmniejszył się też odsetek gospodarstw domowych, w których jest komputer stacjonarny – z 31,6% do 4,7%, natomiast zwiększył się procent domostw, posiadających komputer przenośny jak laptop – z 20% do 42%. Więcej Polaków posiada również konsole, aczkolwiek wzrost nie jest tak samo duży – 5,7% vs 2,9%.

Wielu mieszkańców Polski zrezygnowało też z odtwarzacza DVD/Blue Ray – obecnie ma je już tylko 10,7% gospodarstw (vs 27,5% w 2012 roku). Co ciekawe, nie zmienił się zaś znacząco odsetek domostw posiadających zestaw kina domowego – 27,5% vs 12,5% w 2022 roku.

źródło: Digital Care

A co u Was zmieniło się przez tych dziesięć lat? Czego już nie macie w domu, co mieliście jeszcze w 2012 roku? I jak zmieniły się Wasze cyfrowe zwyczaje?