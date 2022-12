Jesteś graczem? Weź udział w międzyszkolnym turnieju Predator Games 2023

Lubisz grać w gry, a szczególnie w League of Legends lub Fornite? Jeśli tak, a na dodatek jesteś uczniem, to musisz wziąć udział w międzyszkolnym turnieju Predator Games 2023 i pokonać wszystkich. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody.

Ruszają zapisy do turnieju Predator Games 2023

Acer ogłosił, że rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do organizowanego przez siebie „sezonu 0” międzyszkolnych rozgrywek esportowych, które odbędą się od 9 do 13 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że macie niewiele czasu na ostateczny trening przed stanięciem w szranki z konkurencją – setki godzin, które przegraliście w League of Legends lub Fortnite, będą na wagę złota, a dokładniej cennych nagród, które czekają na zwycięzców.

Aby wziąć udział w międzyszkolnym turnieju Predator Games 2023, musicie być uczniami szkoły podstawowej lub średniej oraz zostać zgłoszeni przez nauczyciela z Waszej szkoły albo dyrekcję placówki, w której się uczycie. Wymogiem wzięcia w rozgrywkach jest stworzenie dwóch drużyn: sześcioosobowej do gry w League of Legends i czteroosobowej do pojedynku w Fortnite.

Drużyny można zgłaszać na stronie predatorgames.pl do 1 stycznia 2023 roku, zatem zapisy zakończą się kilka dni przed rozpoczęciem „sezonu 0” turnieju Predator Games 2023. Łącznie w rozgrywkach mogą wziąć udział reprezentacje 128 szkół – o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, dlatego nie można zwlekać, tylko trzeba jak najszybciej kompletować drużynę i poprosić nauczyciela bądź dyrekcję o zarejestrowanie. Ważna informacja: na ww. stronie na bieżąco jest podawana liczba wolnych slotów.

źródło: Acer

Predator Games 2023 – nagrody

Wszystkie 128 reprezentacji, które zostaną pomyślnie zarejestrowane w turnieju, otrzyma gwarantowane pakiety powitalne – gamingowe plecaki marki Predator. Łączna wartość nagród, które można zdobyć, wynosi natomiast aż 160000 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Najlepsze drużyny dostaną laptopy, hulajnogi elektryczne oraz słuchawki i klawiatury gamingowe. Ponadto szkoły, które zwyciężą w punktacji generalnej, otrzymają po trzy pełne zestawy komputerowe Predator, w skład których wejdą komputer PC, monitor oraz myszka i klawiatura.

„Sezon 0” to dopiero początek

Jednocześnie styczniowy turniej to dopiero początek, ponieważ Acer zapowiada kolejne sezony. Sezon 1 rozpocznie się już w lutym 2023 roku – w jego trakcie uczniowie zmierzą się w aż czterech tytułach (a nie „tylko” dwóch jak podczas „sezonu 0”), a turniej zakończy się wielkim finałem na żywo. Ponadto w Sezonie 1 będą mogły wziąć udział reprezentacje ponad 1000 szkół, które zagrają o jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody (aczkolwiek szczegółów na tę chwilę nie znamy).

Esport oraz edukacja to jedne z filarów strategi Acera na kolejne lata. Predator Games łączy oba te światy, pokazując w jaki sposób esport czy gaming może rozwijać kompetencje u dzieci. Edukując o korzyściach, nie zapominamy również o zagrożeniach. Łukasz Łopuszyński, Country Manager z Acer Polska

Predator Games wspierają partnerzy – Intel, Google i Media Expert oraz patroni – Minister Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i SPIDOR.