Nitrozyniak zbanowany na YouTube. Nie opublikuje już żadnego filmu

Jeśli wiemy, kim jest Nitrozyniak, to znamy też nazwisko Sergiusza Górskiego. To jeden z najczęściej atakowanych twórców na polskim YouTube, przy czym… nie bez przyczyny. Patoinfluencer zasłużył sobie na dożywotnią blokadę publikacji w tym serwisie.

Polska scena patoinfluencerska na YouTube jest zaskakująco różnorodna. Kanały, które swobodnie można nazwać szkodliwymi – i to nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych – potrafią funkcjonować bez większych przeszkód przez całe lata.

Przykładowo, „twórczość” Sergiusza Górskiego, znanego pod pseudonimem Nitrozyniak, dostępna jest w sieci od prawie 10 lat. Jego kanały zawierające filmy, na których wyzywał ludzi obsługujących infolinie i mieszał z błotem osoby zamieszczające ogłoszenia w sieci, mają dosłownie miliony subskrybentów (sam kanał TheNitroZyniak mógł pochwalić się liczbą 2,4 mln). Choć nie wszystkie materiały Nitrozyniaka można określić mianem szkodliwych, to jego wypowiedzi publiczne i zachowanie są chętnie obserwowane i komentowane – czasem czysto ironicznie, ale jednak – przez mnóstwo osób.

Za szerzenie nienawiści i inne zachowania niezgodne z regulaminem, Górski był już niejednokrotnie blokowany na Twitchu – ostatnio w czerwcu 2022 roku. Teraz przyszła pora na konkretne kroki ze strony YouTube. Jak Nitrozyniak sam przekazał za pośrednictwem Twittera, nie do końca rozumie powody, dla których oba jego kanały zostały zablokowane, bez możliwości publikowania nowych treści.

Ogólnie to skasowali mi film z tiktokami w kwietniu (nie marcu) i dostałem flagę (blokada wrzucania filmów na 7dni) Wrzuciłem na drugi kanał film info, że nie mogę filmów wrzucać na główny kanał, oczywiście nieświadomie łamiąc zakaz. No nie wiem, strange. pic.twitter.com/br1ouIPLtY

Nieco zabawne jest to, że Górski wydaje się być całą sytuacją zaskoczony. Blokada będzie obowiązywać z pewnością dłużej niż na 7 dni, o których wspomniał w pierwszej wiadomości na ten temat.

W tym momencie próba przejścia na kanał Nitrozyniaka na YouTube skutkuje wyświetleniem takiego komunikatu:

Okazuje się, że Nitrozyniak raczej nieprędko odzyska możliwość publikowania treści na YouTube – o ile w ogóle to się stanie. Dzięki oficjalnym informacjom, jakie Spider’s Webowi udało się uzyskać od polskiego oddziału platformy, wiadomo już, że ban dla obu kanałów prowadzonych przez Sergiusza Górskiego (TheNitroZyniak oraz NITRO) jest dożywotni. W komunikacie prasowym YouTube można przeczytać:

YouTube ma jasne Wytyczne dla społeczności, które określają, co jest niedozwolone na platformie. TheNitroZyniak otrzymał ostrzeżenie za przesyłanie treści, które naruszają nasze zasady dotyczące nękania. Spowodowało to zawieszenie uprawnień do publikowania. Podczas tego zawieszenia twórca próbował obejść egzekwowanie zasad i używał innego kanału do publikowania treści, w wyniku czego oba kanały zostały zamknięte.