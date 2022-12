Smartwatch Bemi Voyager to kompan nie tylko na wycieczkę

Nazwa tego smartwatcha może sugerować, że ma on być idealnym kompanem podczas wycieczek, bowiem voyager to po angielsku podróżnik, jednak Bemi Voyager będzie dobrym towarzyszem również na co dzień w różnych sytuacjach.

Smartwatch Bemi Voyager weźmiesz ze sobą nie tylko na wycieczkę

O tym, że Bemi Voyager ma zawsze dotrzymać Wam kroku, jest fakt, iż wyposażono go w akumulator o pojemności aż 580 mAh, który ma wystarczyć nawet na 18 dni pracy, aczkolwiek to czas w przypadku korzystania z trybu oszczędzania baterii. W trybie smartwatcha czas pracy ma wynosić do 10 dni. Jeśli natomiast włączycie GPS, który ten model oferuje, a także tryb sportowy, czas pracy skróci się do i tak imponujących 40 godzin. Tutaj warto wspomnieć, iż według deklaracji producenta, naładowanie akumulatora do pełna zajmie nie więcej niż 2,5 godziny.

Bemi Voyager (źródło: Bemi)

Dzięki funkcji śledzenia lokalizacji (wspierane są systemy GPS, A-GPS, Glonass, Galileo i Beidou) smartwatch sprawdzi się zarówno podczas pieszych wycieczek, jak i innej aktywności fizycznej. Szczególnie że Bemi Voyager oferuje ponad 120 trybów sportowych (m.in. bieganie, jazda na rowerze i na rolkach, trening siłowy, narciarstwo i gra w kręgle). Ponadto z uwagi na fakt, że jego obudowa spełnia kryteria standardu IP68, można też pływać z nim na nadgarstku.

Osoby aktywne fizycznie z pewnością ucieszy również fakt, że smartwatch Bemi Voyager oferuje także funkcję pomiaru pułapu tlenowego (VO 2 max), czyli wskaźnik wydolności fizycznej oraz monitorowania tętna podczas ćwiczeń i kontrolę tętna spoczynkowego. Do tego nie zabrakło też funkcji pomiaru natlenienia krwi, poziomu stresu i monitorowania snu wraz z jego analizą.

Co więcej, model ten oferuje nawet funkcję pomiaru ciśnienia, aczkolwiek mimo wszystko podawane wyniki należy traktować „orientacyjnie”, gdyż trudno oczekiwać po nim takiej dokładności, jaką zapewnia na przykład Huawei Watch D.

Smartwatch Bemi Voyager wyposażony jest również w 1,32-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 360×360 pikseli. Rama okalająca tarczę wykonana jest ze stali nierdzewnej, podczas gdy koperta (o grubości 14 mm) ze stopu cynku i polimeru wzmocnionego włóknem węglowym.

Do komunikacji ze smartwatchem służy aplikacja Zeroner (Zeroner Health Pro) – Bemi Voyager współpracuje z urządzeniami z systemem Android (5.1 lub nowszy) i iOS (10.0 lub nowszy). Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem łączności Bluetooth 4.4 BLE.

Bemi Voyager (źródło: Bemi)

Ile kosztuje smartwatch Bemi Voyager? Gdzie go można kupić? (cena, dostępność)

Smartwatch Bemi Voyager jest już dostępny w Polsce w dwóch sklepach i dwóch różnych cenach – w Media Expert kupicie go za 405 złotych, natomiast w RTV Euro AGD za 409 złotych. W zestawie ze smartwatchem producent dodaje dwa paski 22 mm – czarny silikonowy i brązowy skórzany, dzięki czemu dopasujecie go do każdej okoliczności.