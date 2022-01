10-letni Samsung, który bił rekordy popularności, z Androidem 12

Ostatnią oficjalną wersją systemu, jaką otrzymał bohater artykułu w wersji z 2 GB RAM, był Android 4.4 KitKat. Wersje z mniejszą ilością pamięci dostały „tylko” Jelly Beana. Czy już wiecie o kim mowa?

Android 12 na 10-letnim smartfonie Samsung Galaxy S III

Smartfon, który zadebiutował prawie 10 lat temu i ostatecznie znalazł 70 mln nabywców, otrzymał właśnie najnowszą wersję systemu spod znaku zielonego robocika. Oczywiście, jak wspominałem na początku, oficjalne wsparcie dla podstawowej wersji urządzenia skończyło się około 8 lat temu, wraz z Androidem 4.3 Jelly Bean. Skąd zatem na Galaxy S III Android 12 – system, który pojawił się na rynku raptem kilka miesięcy temu?

Trudno uwierzyć, że ten smartfon może uruchomić Androida 12 (źródło: Samsung)

Odpowiedzią jest forum XDA. Jeżeli ktoś potrafi zrobić coś niesamowitego ze starymi smartfonami w kwestii zmian systemu w urządzeniu, to wielce prawdopodobne, że ta osoba jest powiązana w jakiś sposób z tym miejscem. Nie inaczej jest w tym przypadku. Android 12 na Samsungu Galaxy S III pojawił się z pomocą użytkownika o pseudonimie html6405. Wykorzystał on urządzenie o numerze GT-I9300, tj. wersję z układem mobilnym Samsung Exynos 4412.

Jak to wygląda w praktyce? Smartfon korzysta z LineageOS 19.0. Jest to customowy ROM, który bazuje na Androidzie 12. Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, na urządzeniu bez problemu da się uruchomić radio czy aplikację do robienia zdjęć. Smartfon obsługuje również Wi-Fi, Bluetooth oraz materiały wideo. Niestety, jest to wczesna wersja ROM-u, więc niektóre funkcje LineageOS pozostają niedostępne, ale istnieje spora szansa, że użytkownicy XDA wkrótce uporają się z przynajmniej niektórymi problemami.

Jak to jednak z nieoficjalnymi wydaniami systemu bywa, Galaxy S III w połączeniu z Androidem 12 nie ustrzegł się błędów. Przykład: odblokowywanie karty SIM za pomocą PIN-u nie działa. Aby uniknąć problemów, warto najpierw usunąć blokadę na innym urządzeniu. Ponadto formatowanie karty microSD jako pamięć wewnętrzna kończy się zawieszeniem urządzenia. Moduł NFC również nie działa w tej wersji ROM-u.

Jeśli powyższe problemy was nie odstraszają i posiadacie jeszcze w swojej kolekcji Samsunga Galaxy S III, możecie pobrać nieoficjalnego Androida 12 z oficjalnego wątku na forum.