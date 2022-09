Microsoft Edge zyskał nowy pasek boczny. Spodoba się miłośnikom gotowania

Nowy Microsoft Edge, oparty o Chromium, okazał się naprawdę dobrą przeglądarką internetową. Co więcej, możliwe, że nowy pasek boczny sprawi, że niektórzy porzucą Chrome’a, szczególnie, gdy korzystają z usług i aplikacji Microsoftu.

Stawiasz na wielozadaniowość?

Decyzja Microsoftu dotycząca porzucenia własnego silnika i wielu autorskich rozwiązań w programie Microsoft Edge okazała się dobrym posunięciem. Otrzymaliśmy bowiem przeglądarkę, która swobodnie może konkurować z Google Chrome, zapewniając przy tym dobrą optymalizację oraz zestaw przydatnych funkcji – a to wszystko na wielu różnych platformach. Nie powinno więc dziwić, że nowy Edge spotkał się z dobrym przyjęciem.

Oczywiście na rynku przeglądarek internetowych, na którym jest kilku silnych graczy, nie wystarczy stworzyć po prostu dobry produkt, aby przyciągnąć uwagę użytkowników. Produkt musi być jeszcze wyjątkowy i zapewniać dostęp do unikatowych funkcji. Firma z Redmond świetnie zdaje sobie z tego sprawę, co widać chociażby po świeżo ogłoszonej nowości, która jest już wdrażana do Microsoft Edge.

Jak podkreślają sami twórcy przeglądarki, nowy pasek boczny ma zapewnić większą wielozadaniowość, a także ma zwiększyć produktywność. Rozwiązanie może przypominać pasek boczny znany z Opery, ale należy mieć na uwadze, że w przypadku Edge’a skupiony jest on głównie na aplikacjach Microsoftu.

Office, Outlook i coś dla tych, którzy lubią gotować

Pasek boczny w Microsoft Edge ma ułatwić pracę z pakietem Microsoft Office. Z jego poziomu można bowiem przejrzeć najnowsze pliki, a także filtrować pliki w zależności od aplikacji, którą zamierzamy użyć. Niestety, plików nie można podejrzeć oraz edytować z poziomu paska. Po kliknięciu na interesujący nas dokument otwierany jest on w nowej karcie.

Znacznie ciekawiej jest w przypadku Outlooka. Bez konieczności opuszczania aktualnie otwartej strony internetowej możemy przejrzeć skrzynkę odbiorczą, sprawdzić wydarzenia zapisane w kalendarzu, a także napisać nową wiadomość.

Zmiany wprowadzono również w funkcji Discover. Użytkownik z wykorzystaniem paska bocznego może uzyskać dodatkowe informacje oraz powiązane artykuły i filmy dotyczące aktualnie przeglądanej strony internetowej. Co więcej, w przypadku przepisów kulinarnych można szybko podejrzeć listę składników potrzebnuch do przygotowania konkretnego dania. Zostaną one automatycznie pobrane ze strony internetowej.

Ponadto pasek boczny w Microsoft Edge zapewnia szybki dostęp do różnych darmowych gier casualowych i zręcznościowych, co z kolei może okazać się przydatne, gdy chcemy zrobić sobie krótką przerwę od aktualnie wykonywanego zadania. Dodatkowo znajdziemy tam przydatne narzędzia matematyczne czy test szybkości internetu.

Opisywana nowość jest już wprowadza w Microsoft Edge. Jeśli nie widzisz paska bocznego, to kliknij na menu (trzy poziome kropki) i wybierz opcję „Pokazuj pasek boczny”. Należy też pamiętać, że nowość wdrażana jest stopniowo, więc niektórzy muszą jeszcze trochę poczekać.