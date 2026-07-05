Jaki wodoszczelny smartfon z IP68 / IP69? Te modele wody się nie boją

Wakacyjne wyjazdy nierzadko stanowią niemałe wyzwanie dla smartfonów, które co rusz lądują na ziemi albo – jeszcze gorzej – w wodzie. Zresztą, nie tylko podczas urlopu dochodzi do takich zdarzeń. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń cechujących się pyło- i wodoszczelnością w najwyższych klasach: IP68 i IP69. W tym rankingu polecam najlepsze modele tego typu, które są godne uwagi nie tylko z tego powodu.

Te smartfony nie boją się wody – najlepsze modele z IP68 i IP69

Najwięksi giganci – jak Samsung, Apple czy Xiaomi – albo wcale, albo prawie wcale nie produkują urządzeń, których konstrukcje cechują się najwyższymi klasami pyło- i wodoszczelności. Smartfony z certyfikatami IP68/IP69 to domena sześciu marek – w kolejności alfabetycznej są to: Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme i Vivo. W rankingu znalazło się miejsce dla co najmniej jednego modelu każdego z tych producentów.

Łącznie przygotowałem jedenaście polecajek – dziewięć modeli i dodatkowo dwie serie (wydłużające listę o pięć kolejnych urządzeń). Oto smartfony, które brałbym dziś pod uwagę, gdyby marzył mi się telefon z IP68/IP69:

Jaki smartfon z IP68 / IP69? Ranking 2026:

Motorola Moto G86 – dobry i tani smartfon z IP68/IP69

– dobry i tani smartfon z IP68/IP69 Oppo A6 Pro – fajny smartfon ze wzmocnioną konstrukcją

– fajny smartfon ze wzmocnioną konstrukcją Honor Magic 8 Lite – ten smartfon wytrzyma więcej (i dłużej)

– ten smartfon wytrzyma więcej (i dłużej) Vivo V70 FE – wielki smartfon o wielkich możliwościach

– wielki smartfon o wielkich możliwościach Realme 16 Pro+ – niepozornie świetny telefon z IP68 i IP69

– niepozornie świetny telefon z IP68 i IP69 Oppo Reno 15 Pro – kompaktowy smartfon z wodoszczelną obudową

– kompaktowy smartfon z wodoszczelną obudową Motorola Signature – świetny smartfon z dobrym aparatem

– świetny smartfon z dobrym aparatem OnePlus 15 – smartfon, z którego chce się korzystać

– smartfon, z którego chce się korzystać Realme GT 8 Pro – intrygujący flagowiec z ciekawostką

– intrygujący flagowiec z ciekawostką Seria Oppo Find X9 – wszechstronni mocarze

– wszechstronni mocarze Seria Vivo X300 – najlepsze fotosmartfony na rynku

Zanim przejdę do opisu konkretnych modeli, poświęćmy chwilę na teorię…

Co oznaczają klasy IP68 i IP69?

IP to międzynarodowy standard, który wskazuje na to, jak wysokim poziomem ochrony cechuje się obudowa danego urządzenia. Pierwsza cyfra informuje o odporności na wnikanie pyłu (od 1 do 6), a druga – o wodoodporności / wodoszczelności (od 1 do 9). Teoretycznie im wyższa liczba tym większa wytrzymałość, ale w przypadku IP68 i IP69 nie do końca tak jest, dlatego wymienia się je obok siebie:

IP68 oznacza, że smartfon wytrzyma trwające 30 minut zanurzenie w wodzie słodkiej na głębokości większej niż 1 metr (dokładną wartość określa producent),

IP69 z kolei oznacza, że smartfon wytrzyma natryskiwanie wodą o wysokiej temperaturze, pod wysokim ciśnieniem (można się też spotkać z oznaczeniem IP69K, które zasadniczo świadczy o tym samym, tyle że procedura testowa jest nieco inna).

Krótko mówiąc: smartfon cechujący się konstrukcją w klasach IP68 i IP69 cechuje się najwyższą ochroną przed wnikaniem pyłu oraz wytrzymałością na działanie wody – zarówno stojącej, jak i pryskającej czy natryskiwanej.

Warto tu jednak od razu zaznaczyć, że producenci w warunkach gwarancji wyraźnie podkreślają, że smartfony cechują się odpornością wyłącznie na wodę słodką – morska (słona) może być dla nich zabójcza nawet w mniejszych ilościach, podobnie jak inne ciecze. Zabrania się także korzystania z telefonu pod wodą (chyba że z dodatkowym etui), jak również ładowania mokrego urządzenia.

Jeśli to już jest jasne, to…

Zaczynamy!

Motorola Moto G86 – dobry i tani smartfon z IP68/IP69

Dobre smartfony do 1000 złotych to bardzo wąskie grono, a jeśli jeszcze dorzuci się do tego w pełni pyło- i wodoszczelną konstrukcję, to wybór ogranicza się do zaledwie paru modeli. Jedną z perełek, którym zdecydowanie warto dać szansę, jest – w mojej opinii – Motorola Moto G86. Pomimo bardzo niskiej ceny, ten telefon ma do zaoferowania naprawdę sporo.

Miałem okazję spędzić z nim parę tygodni i wspominam ten czas bardzo pozytywnie. To wygodny i wydajny smartfon wyposażony w bardzo dobry wyświetlacz, niezłe głośniki, akumulator na dwa dni działania i przyzwoite aparaty. Jego obudowa jest niesamowicie przyjemna w dotyku i naprawdę estetyczna, a do tego cechuje się wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69 – wytrzymuje natryski pod dużym ciśnieniem i nawet 30-minutową kąpiel na głębokości 1,5 metra (ale wyłącznie w wodzie słodkiej i nie należy korzystać z telefonu podczas zanurzenia).

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7300 sparowany z 8 GB RAM. W środku znajduje się też akumulator o pojemności 5200 mAh obsługujący szybkie ładowanie, ale niestety z mocą maksymalnie 30 W. Urządzenie ma też tendencję do nagrzewania się pod dużym obciążeniem, ale poza tym ma właściwie tylko atuty. Szczególnie gdy spojrzy się na niego przez pryzmat ceny.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69 + MIL-STD-810H,

wymiary i waga: 161,2 × 74,7 × 7,87 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Oppo A6 Pro – fajny smartfon ze wzmocnioną konstrukcją

Smartfon Oppo A6 Pro jest wprawdzie nieco droższy, ale również może stanowić dobry wybór dla kogoś, kto rozgląda się raczej za niedrogim sprzętem. Testy potwierdziły jego odporność na 30-minutowe zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokości 1,5 metra, a także na polewanie gorącą wodą (o temperaturze 80 stopni Celsjusza) o natężeniu 15 litrów na minutę, niezależnie od kąta natrysku. Producent podkreśla jednak, że nie gwarantuje ochrony przed wodą słoną i innymi cieczami.

Dodatkowo konstrukcja przeszła testy militarne MIL-STD-810H i otrzymała certyfikat SGS. Wytrzyma większość codziennych wstrząsów, upadków i zderzeń. Wewnątrz obudowy znajdują się zaś całkiem niezłe podzespoły, takie jak procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM i akumulator o pojemności 6500 mAh. Ten ostatni jest w stanie zaoferować 2-3 dni normalnego działa, a do tego obsługuje szybkie ładowanie z mocą aż 80 W.

Oppo A6 Pro 5G (fot. Oppo)

Oppo A6 Pro wyświetla obraz na 6,57-calowym panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu zainstalowany został także aparat o rozdzielczości 16 Mpix, a oczko z tyłu ma 50 Mpix. Nie jest to fotograficzna bestia, ale w zwykłych zastosowaniach sprawdza się bez zarzutu. Ciekawostką może też być tryb fotografii podwodnej (choć producent zaleca jednak używanie w tym celu dodatkowego etui).

Najważniejsze cechy smartfona Oppo A6 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,57 cala, AMOLED, 2372×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (monochromatyczny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69 + MIL-STD-810H,

wymiary i waga: 158,2 × 75 × 8 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Honor Magic 8 Lite – ten smartfon wytrzyma więcej (i dłużej)

Kolejną propozycję stanowi Honor Magic 8 Lite, który zasadniczo jest smartfonem przeciętnym, ale w określonych sytuacjach może być strzałem w dziesiątkę. Spośród jego największych atutów należy wymienić akumulator o pojemności 7500 mAh, co przekłada się na bardzo długi czas działania między jednym ładowaniem a kolejnym. Ma też dobry ekran i niezłe głośniki, a i do wydajności trudno mieć większe zastrzeżenia. Dodatkowo nie sposób pominąć kwestii wytrzymałości…

Smartfon cechuje się pyło- i wodoszczelną konstrukcją w klasach IP68 i IP69K. Wytrzymuje kąpiele w słodkiej wodzie, zachlapania z każdej strony i opady deszczu. Producent zadbał też o to, by konstrukcja była odporna na codzienne sytuacje – na przykład upadek z wysokości nawet 2,5 metra nie powinien zrobić na nim większego wrażenia.

Jeśli zaś chodzi o podstawy, to Honor Magic 8 Lite dysponuje niespełna 6,8-calowym wyświetlaczem AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 i 8 GB RAM. Główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix spisuje się całkiem dobrze i tylko szkoda, że nie ma dla siebie jakiegoś godnego towarzystwa. Mimo to i tak jest to jeden z najlepszych smartfonów do 1500 złotych.

Najważniejsze cechy smartfona Honor Magic 8 Lite 5G:

wyświetlacz: 6,79 cala, AMOLED, 2640×1200 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm, do 2,3 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7500 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69K,

wymiary i waga: 161,9 × 76,1 × 7,76 mm, ~189 g,

cena i dostępność:

Vivo V70 FE – wielki smartfon o wielkich możliwościach

Vivo V70 FE pomyślnie przeszedł testy i może być promowany jako sprzęt klasy IP68 i IP69, ale na tym nie koniec. Producent deklaruje, że smartfon jest w stanie wytrzymać nawet 2-godzinną kąpiel na głębokości 1,5 metra, a deszcz może na niego padać przez okrągłe 2 doby. Nie widzi też przeszkód, by telefon służył jako głośnik do słuchania muzyki pod prysznicem.

Model ten pomyślnie przeszedł też moje testy… codziennego użytkowania. Spędziłem z nim 3 tygodnie, by przekonać się, że to naprawdę świetny sprzęt. Procesor MediaTek Dimensity 7360 zapewnia przyzwoitą wydajność na co dzień, szczególnie że do pomocy ma 8 GB RAM. Akumulator o pojemności 7000 mAh oferuje zaś bardzo długi czas pracy i obsługuje ładowanie z mocą 90 W.

Do tego dochodzą dobre głośniki, świetny wyświetlacz i aparat o rozdzielczości 200 Mpix, który wyśmienicie radzi sobie w najrozmaitszych sytuacjach, a do pewnego stopnia jest nawet w stanie zastąpić teleobiektyw (a tam, gdzie kończą się możliwości optyki, do akcji wkracza AI). Jedyne, co nie do końca mnie w nim przekonało, to rozmiar. Jest to naprawdę spory sprzęt, więc posiadaczom niewielkich dłoni raczej go odradzam.

Najważniejsze cechy smartfona Vivo V70 FE 5G:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2800×1260 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7360 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 163,7 × 76,2 × 7,59 mm, ~200 g,

cena i dostępność:

Realme 16 Pro+ – niepozornie świetny telefon z IP68 i IP69

Wraz z modelem Realme 16 Pro+ przechodzimy w tym rankingu na nieco wyższy poziom, szczególnie w kontekście możliwości fotograficznych. Smartfon ten może się bowiem pochwalić naprawdę niezłym systemem, tworzonym przez główny aparat 200 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix oferujący 3,5-krotny zoom optyczny i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Do tego z przodu również znajduje się kamerka 50 Mpix.

„Może pochwalić się solidnym, sięgającym dwóch dni czasem pracy, bardzo dobrym wyświetlaczem, w zasadzie nienaganną wydajnością na co dzień i zaskakująco dobrym aparatem, włącznie z fajnym trybem portretowym. Do zalet trzeba zaliczyć również rozbudowane oprogramowanie oraz obietnicę długiego wsparcia aktualizacyjnego” – tak pisał o nim Kuba, w recenzji zwieńczonej notą 8,6/10.

Niezaprzeczalnym atutem jest też stylowa, a zarazem solidna konstrukcja, odznaczająca się odpornością w klasach IP68, IP69 i IP69K. Wytrzymuje strumień wody o ciśnieniu sięgającym 10 MPa i temperaturze 80 stopni Celsjusza, a do tego oferuje tryb zdjęć podwodnych. Producent chwali się wysokim poziomem ochrony, ale podkreśla też, że uszkodzenia będące skutkiem zanurzenia w cieczy nie są objęte gwarancją.

Najważniejsze cechy smartfona Realme 16 Pro+ 5G:

wyświetlacz: 6,8 cala, AMOLED, 2800×1280 pikseli, 144 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm, do 2,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69 / IP69K,

wymiary i waga: 162,5 × 76,3 × 8,49 mm, ~198 g,

cena i dostępność:

Oppo Reno 15 Pro – kompaktowy smartfon z wodoszczelną obudową

Smartfony są dziś przeważnie bardzo duże, jeśli jednak preferujesz mniejszy rozmiar, to koniecznie skieruj wzrok na Oppo Reno 15 Pro, który został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,32 cala, a cały ma niespełna 72,5 mm szerokości. Zainteresuj się nim, szczególnie jeśli szukasz niezawodnego sprzętu zapewniającego wysoką wydajność, przyzwoity czas pracy i dobrą jakość zdjęć.

Ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 8450, 12 GB RAM i akumulator o pojemności 6200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Do tego dochodzi główny aparat 200 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix z 3,5-krotnym zoomem i ultraszerokokątny moduł – również 50 Mpix. Taką samą rozdzielczością cechuje się także przednia kamerka i w zasadzie w przypadku każdego obiektywu możesz liczyć na niezłą jakość.

Oczywiście, skoro znalazł się w tym zestawieniu, to cechuje go też pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasach IP68 / IP69. Kasia w recenzji wystawiła mu ocenę 8,3/10 i dodała, że „telefon ten nie ma żadnych rażących wad – takich, które w moich oczach dyskwalifikowałyby go przed poleceniem Wam go. Chyba że naprawdę uwielbiacie słuchać muzyki prosto z głośników telefonu to… no one są mocno średnie”.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Reno 15 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,32 cala, AMOLED, 2640×1216 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8450 (4 nm, do 3,25 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6200 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 151,2 × 72,4 × 7,99 mm, ~187 g,

cena i dostępność:

Motorola Signature – świetny smartfon z dobrym aparatem

Ochroną w klasach IP68 i IP69, a konkretnie potwierdzoną testami gotowością do 30-minutowej kąpieli na głębokości 1,5 metra lub 30-sekundowego tryskania silnym strumieniem wody o wysokiej temperaturze, cechuje się również Motorola Signature.

To flagowy model w ofercie tego producenta i jeden z najwyżej ocenianych smartfonów w rankingu DxOMark (plasuje się wyżej niż jakikolwiek inny model w tym rankingu, poza wyraźnie droższymi flagowcami z serii Oppo Find X9). Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że zachwyca możliwościami fotograficznymi.

Został wyposażony w cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – trzy z tyłu i jeden z przodu. Główną rolę na froncie odgrywa jednak 6,8-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz i jasności sięgającej 6200 nitów, chroniony dodatkowo szkłem Gorilla Glass Victus 2. W kontekście wytrzymałości warto też wspomnieć o pomyślnie zrealizowanych testach militarnych (MIL-STD-810H).

„Doskonały ekran, bardzo dobre głośniki, świetna wydajność i kultura pracy, szybkie ładowanie, ogólnie bardzo dobry aparat, smukła i lekka konstrukcja, ciekawy design, błyskawiczny skaner odcisków palców” – tak wymieniał jego atuty Kuba w recenzji, w której przyznał mu notę 8,3/10. Jeśli potrzebujesz dodatkowej zachęty, rzuć okiem na poniższą specyfikację, a nadmienię tylko, że wszystko to zamyka w obudowie o grubości niespełna 7 mm.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Signature 5G:

wyświetlacz: 6,8 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm, do 3,8 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69 + MIL-STD-810H,

wymiary i waga: 162,1 × 76,4 × 6,99 mm, ~186 g,

cena i dostępność:

OnePlus 15 – smartfon, z którego chce się korzystać

OnePlus 15 stanowi sensowną alternatywę dla wyżej opisanej Motki. Jest nieco grubszy i cięższy, a do tego oferuje minimalnie słabsze możliwości fotograficzne (choć te wciąż są niezłe). Przewyższa jednak rywalkę procesorem (to topowy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) oraz akumulatorem (o pojemności 7300 mAh i obsługującym ładowanie z mocą 120 W).

Do tego może się pochwalić bardzo wysoką wytrzymałością – zgodnie z klasami IP68, IP69 i IP69K. „Niestraszny mu pył, para, ulewa ani silny strumień wody – został zaprojektowany, by dotrzymać kroku każdej wyprawie” – tak promuje go sam producent, podkreślając w przypisach, że mowa jest wyłącznie o wodzie słodkiej. Warto też wspomnieć o ciekawostce, jaką są plecki, których w normalnych warunkach nie da się zarysować.

„To bardzo udany flagowiec, który w zdecydowanej większości aspektów wypada co najmniej bardzo dobrze, a w części wprost świetnie” – to już słowa Kuby, który nie mógł się go nachwalić w recenzji i ostatecznie przyznał mu notę 8,7/10. Jak dodał, „to smartfon, z którego korzysta się po prostu z przyjemnością”.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus 15 5G:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2772×1272 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, do 4,61 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7300 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69 / IP69K,

wymiary i waga: 161,4 × 76,7 × 8,2 mm, ~215 g,

cena i dostępność:

Realme GT 8 Pro – intrygujący flagowiec z ciekawostką

Dlaczego Realme GT 8 Pro otrzymał w recenzji ocenę 8,4/10? Ano dlatego, że atutów zdecydowanie mu nie brakuje. Kuba wymienił między innymi: doskonały wyświetlacz, topową wydajność (zapewnianą przez procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5), świetny czas pracy (dzięki akumulatorowi o pojemności 120 W), dobrą jakość zdjęć (między innymi wyróżniającym go teleobiektywem peryskopowym o rozdzielczości 200 Mpix) i obsługę szybkiego ładowania (z mocą 120 W). „Ma w sobie to coś, co sprawia, że korzysta się z niego naprawdę bardzo przyjemnie” – dodał.

Przy tym wszystkim telefon cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Producent deklaruje, że poradzi sobie z wodą pod ciśnieniem i nie zepsuje się też od 30-minutowej kąpieli na głębokości do 2 metrów.

W kontekście konstrukcji nie sposób nie wspomnieć też o ciekawostce, jaką jest możliwość wymiany wyspy aparatów, a przez to dostosowanie wyglądu smartfona do własnych preferencji. To coś, czego nie oferuje żaden inny model i choć raczej nie będzie powodem, by go kupić, to trudno tego nie docenić.

@tabletowo.pl Nie będzie przesadą stwierdzenie, że takich cudów w smartfonach jeszcze nie było 🫠😎🔥 ♬ dźwięk oryginalny – Tabletowo

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 8 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,79 cala, AMOLED, 3136×1440 pikseli, 144 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, do 4,61 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 200 Mpix (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,8 × 76,9 × 8,2 mm, ~218 g,

cena i dostępność:

Na specjalne wyróżnienia zasługują również najnowsze serie flagowców dwóch chińskich ekspertów od fotosmartfonów…

Seria Oppo Find X9 – wszechstronni mocarze

Seria Oppo Find X9, na którą składają się trzy modele: podstawowy, Oppo Find X9 Pro oraz Oppo Find X9 Ultra, poza fenomenalnymi możliwościami fotograficznymi, pierwszorzędną wydajnością i długim czasem pracy, cechuje się również bardzo wysoką wytrzymałością. Każdy z nich jest w stanie wytrzymać pół godziny na głębokości 1,5 metra oraz natryskiwanie silnym strumieniem wody, nawet o temperaturze 80 stopni Celsjusza.

Podstawowy model Oppo Find X9 to całkiem kompaktowy flagowiec – z ekranem o przekątnej 6,59 cala. Ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 9500, akumulator o pojemności 7025 mAh (obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W) i solidny zestaw aparatów: trzy razy 50 Mpix z tyłu (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw z 3-krotnym zoomem) oraz 32 Mpix z przodu.

Oppo Find X9 Pro ma większy ekran (6,78 cala), pojemniejszy akumulator (7500 mAh) i jeszcze lepszy system fotograficzny. Standardowy teleskop zastępuje jednostką peryskopową z sensorem o rozdzielczości 200 Mpix. Kamera z przodu również cechuje się wyższą rozdzielczością: 50 Mpix.

Wreszcie, absolutnie topowy Oppo Find X9 Ultra został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i 6,82-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 144 Hz, a jego akumulator o pojemności 7050 mAh obsługuje ładowanie z mocą aż 100 W. Jego główny aparat – tak jak peryskopowy teleobiektyw – cechuje się rozdzielczością 200 Mpix, a cały system uzupełniany jest jeszcze przez drugi teleobiektyw (50 Mpix), oferujący 10-krotny zoom optyczny.

Seria Vivo X300 – najlepsze fotosmartfony na rynku

Z kolei serię Vivo X300 tworzą najlepsze fotosmartfony na rynku. Model podstawowy jest bardzo trudno dostępny, ale warianty Pro i Ultra da się kupić bez problemu i warto to zrobić ze względu na bezkompromisową jakość zdjęć i nagrań, rewelacyjną wydajność, całkiem długi czas pracy, no i wytrzymałość.

Zostały pomyślnie przetestowane pod kątem klas IP68 i IP69, co oznacza, że nie są im straszne kąpiele na głębokości 1,5 metra (przez 30 minut) ani bicze wodne. Producent wyraźnie zaznacza jednak, by nie zanurzać go w wodzie morskiej ani innych płynach niż woda słodka.

Vivo X300 Pro został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500, ma 6,78-calowy wyświetlacz i akumulator o pojemności 5440 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W. Z przodu ma kamerkę 50 Mpix, a z tyłu dwa aparaty 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz teleobiektyw 200 Mpix.

Z kolei Vivo X300 Ultra to flagowiec przez duże „F”, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,82-calowy panel o częstotliwości odświeżania 144 Hz, akumulator o pojemności 6600 mAh (z ładowaniem 100 W) i jeszcze lepszy system fotograficzny. Jego główny sensor ma 200 Mpix, a przedni został wzbogacony o elektroniczną stabilizację obrazu.

Podsumowanie, czyli co kupić?

Jak więc widzisz, chcąc kupić smartfon z IP68 i IP69 masz obecnie do wyboru modele praktycznie z każdej półki cenowej: począwszy od tanich modeli za mniej niż tysiaka, a skończywszy na absolutnych flagowcach. Zatem niezależnie od tego, czego oczekujesz i jakim budżetem dysponujesz, powinno udać Ci się znaleźć coś dla siebie. Wobec tego polecenie jednego konkretnego modelu wydaje mi się mijać z celem – cały ten ranking jest moją odpowiedzią na pytanie zadane w powyższym nagłówku.