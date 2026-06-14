Który operator daje najwięcej GB w roamingu? Sprawdź najlepsze oferty na kartę

Chcesz mieć dużo internetu w roamingu? Przedstawiam najlepsze oferty na kartę z największą paczką GB do wykorzystania za granicą. Podpowiadam, który operator ma do zaoferowania najwięcej, w zależności od tego, ile chcesz wydać pieniędzy i od tego, ilu gigabajtów potrzebujesz.

Dużo internetu w roamingu

Stabilne połączenie z internetem to podstawa. Nie tylko w kraju, ale też podczas zagranicznych wyjazdów. Szczególnie wtedy, gdy wyjeżdżasz z Polski, żeby popracować, ale także gdy są to po prostu wakacje. Nawet jeśli nie potrzebujesz go do bezmyślnego zabijania czasu przed ekranem, przydaje się do sprawdzania dojazdów, kupowania biletów komunikacyjnych i wejściówek czy korzystania z audioprzewodników. Może mieć również znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa.

Każdy może mieć inne zapotrzebowania w tym kontekście, ale ten poradnik stworzyłem dla osób, które czują się dobrze, gdy mają dużo gigabajtów do wykorzystania. Polecam w nim najlepsze oferty na kartę z dużym pakietem internetu w roamingu.

Ile trzeba wydać na internet w roamingu?

Minimalną liczbę gigabajtów do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej (w przeliczeniu na cenę pakietu) reguluje prawo. I zdecydowana większość operatorów nie przekracza tej wartości. Właśnie dlatego standardowo w 2026 roku można liczyć na:

~10,3 GB za 30 złotych,

~12,0 GB za 35 złotych,

~13,8 GB za 40 złotych,

~15,5 GB za 45 złotych,

~17,2 GB za 50 złotych.

Tak naprawdę jest tylko kilka ofert, które pozytywnie się na tym tle wyróżniają i właśnie na takiej szóstce skupiam się w tym artykule, w którym omawiam najlepsze oferty na kartę i subskrypcyjne z co najmniej 10 GB internetu do wykorzystania poza granicami Polski. Te propozycje pozwolą Ci zyskać więcej gigabajtów albo też zapłacić mniej.

Zacznijmy od najbogatszej spośród najtańszych ofert…

Fonia – najtańsza oferta z dużą paczką GB w roamingu (i najlepsza z jeszcze większą)

Zestawienie otwiera Fonia (działająca w zasięgu Plusa lub Orange), która oferuje w swojej subskrypcji więcej niż wymagane prawem minimum, a jej pakietami możesz się zainteresować, jeśli 10 GB miesięcznie to dla Ciebie wystarczająco dużo. Właśnie tyle daje w jednym ze swoich planów, ale nie za 30 złotych, jak konkurencja, lecz za 25 złotych. To najtańsza tego typu oferta na rynku.

Na tym nie koniec, bo więcej, niż musi, daje też w wyższych planach. Do wyboru są mianowicie dwie atrakcyjne opcje: z 15,49 GB internetu w roamingu za 33 złote miesięcznie oraz 26,70 GB w roamingu za 69 złotych miesięcznie. W Polsce zaś pakiet danych wynosi tu, odpowiednio, 100 GB i 500 GB.

Oczywiście, ofertę uzupełniają nielimitowane rozmowy i wiadomości, a do tego możesz wybrać albo klasyczną kartę SIM, albo wirtualną kartę e-SIM. Ciekawostką jest możliwość wyboru rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego (w tym ostatnim przypadku dwa miesiące masz gratis).

Oferta Fonii w 2026 roku | screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Red Bull też daje więcej gigabajtów niż inni

Większość operatorów ma w swojej ofercie pakiet na kartę za 30 złotych miesięcznie i w jego ramach pozwala wykorzystać za granicą nieco ponad 10 GB internetu. Poza Fonią pozytywnie wśród tych najtańszych opcji wyróżnia się jeszcze Red Bull Mobile (działający w ramach sieci T-Mobile), który za wspomniane trzy dyszki oferuje trochę więcej, bo 12 GB.

Do tego dochodzą, oczywiście, nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y. Nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej – zgodnie z zasadą „roam like at home”. W kraju natomiast masz do wykorzystania 60 GB miesięcznie, a przez pierwsze trzy miesiące pakiet internetowy jest nielimitowany (jeśli chcesz utrzymać ten stan rzeczy po okresie promocyjnym, przygotuj się na dodatkowy wydatek na poziomie 20 złotych miesięcznie).

Aha, jeszcze jedno: w pierwszym miesiącu płacisz tylko połowę ceny, czyli 15 złotych (a jeśli zdecydujesz się na przeniesienie numeru do Red Bull Mobile, to niższa cena będzie obowiązywać przez pół roku!). Warto też wspomnieć o możliwości bezpłatnego uzyskania wirtualnej karty eSIM.

Oferta Red Bull Mobile w 2026 roku | screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Największa paczka GB w roamingu? Sprawdź Orange Flex

Największą paczką GB w roamingu może pochwalić się Orange Flex – subskrypcyjny oddział pomarańczowego operatora ma pakiet, w którym do wykorzystania otrzymujesz aż 27,49 GB w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Dyskusyjne jest to, czy faktycznie robi to tak duże wrażenie, bo mówimy o pakiecie za 80 złotych: cena jest więc wyraźnie wyższa niż w Fonii, a różnica w gigabajtach – niewielka. Jest jednak wiele innych powodów, dla których warto się nim zainteresować.

Orange Flex UNLMTD – bo tak nazywa się ten pakiet – pozwala Ci bowiem korzystać z internetu w kraju zupełnie bez limitów. Co więcej, możesz bez opłat otrzymać nawet trzy dodatkowe karty SIM lub eSIM i takim nielimitowanym internetem cieszyć się także na innych urządzeniach niż telefon, a nawet włożyć jedną z nich do routera i w ramach tej samej subskrypcji mieć jeszcze net w domu.

Oferta Orange Flex w 2026 roku | screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Orange Flex Travel – świetna opcja na tani internet za granicą

Zatrzymajmy się jeszcze przy tym operatorze, ponieważ koniecznie trzeba też wspomnieć o wyjątkowej na polskim rynku ofercie, jaką jest Orange Flex Travel. Chodzi o (opierający się na eSIM) pakiet internetu do wykorzystania w roamingu – dla osób, które niekoniecznie są klientami Orange Flex ani nie chcą przenosić numeru.

Wystarczy pobrać aplikację Orange Flex na telefon, wybrać konto Travel, zarejestrować się i wykupić pakiet, korzystać z Blika lub systemu Google Pay albo Apple Pay. Do wyboru jest wiele różnych opcji – tak kształtują się ich ceny:

Strefa UE i Ukraina (35 krajów): 1 GB na 15 dni – 5 złotych, 3 GB na 15 dni – 14 złotych, 5 GB na 15 dni – 24 złote, 10 GB na 30 dni – 45 złotych,

Brytyjski (Wielka Brytania i Gibraltar): 1 GB na 15 dni – 9 złotych, 3 GB na 15 dni – 20 złotych, 5 GB na 15 dni – 30 złotych, 10 GB na 15 dni – 50 złotych,

Tu i Tam (45 krajów, w tym Chiny, Egipt, Tunezja i USA): 1 GB na 7 dni – 20 złotych, 5 GB na 7 dni – 55 złotych, 10 GB na 15 dni – 90 złotych.



To może być bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś, kto potrzebuje dużo internetu w roamingu, ale wyjeżdża za granicę raz lub dwa razy do roku i nie chce stale ponosić wysokich opłat.

Na koniec – dwie oferty wypełniające lukę

Zawierające więcej niż 10 GB internetu w roamingu oferty większości operatorów kończą się na pakietach za 50 złotych (tu wybór jest olbrzymi i nie ma się co na ten temat rozpisywać), a potem mamy dopiero Fonię za 69 złotych i Orange Flex za 80 złotych. Tę lukę wypełniają dwie opcje.

Pierwszą z nich jest Heyah (Pakiet L) za 55 złotych – w ramach tego pakietu masz do wykorzystania 18,91 GB w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Drugą – Lyca Mobile (Do Wszystkich XXL) za 59 złotych – z paczką 20,5 GB. Nie są to może nieprzeciętnie atrakcyjne oferty, ale mogą dla Ciebie stanowić odpowiedni kompromis.

Gwoli podsumowania, oto najlepsze oferty w konkretnych budżetach:

Najwięcej GB za 25 złotych – 10 GB w Fonii,

Najwięcej GB za 30 złotych – 12 GB w Red Bull Mobile,

Najwięcej GB za 35 złotych – 15,49 GB w Fonii,

Najwięcej GB za 50 złotych – ok. 17 GB… u kogokolwiek,

Najwięcej GB za 55 złotych – 18,91 GB w Heyah,

Najwięcej GB za 60 złotych – 20,5 GB w Lyca Mobile,

Najwięcej GB za 70 złotych – 26,7 GB w Fonii,

Najwięcej GB za 80 złotych – 27,49 GB w Orange Flex.

Teraz już wiesz.