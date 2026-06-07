Mając do dyspozycji 1500 złotych można kupić naprawdę dobry smartfon, oferujący niezłą wydajność, przyzwoite aparaty, nienaganny wyświetlacz, długi czas pracy i szybkie ładowanie. Nietrudno jednak jest też wybrać źle – aby pomóc Ci tego uniknąć, powstał właśnie ten ranking, w którym polecam najlepsze smartfony do 1500 złotych w 2026 roku.

Dobry smartfon do 1500 złotych. Co kupić?

Uważam, że mając do dyspozycji budżet na poziomie 1500 złotych najrozsądniejszą decyzją jest zakup ubiegłorocznego smartfona, który w tej samej cenie może oferować nieporównywalnie lepszą specyfikację. Dlatego też właśnie takie modele dominują w tym rankingu.

Konkretnie postawiłem na 6 modeli, których ceny mieszczą się pomiędzy 1000 a 1500 złotych (jeśli celujesz w coś tańszego, sprawdź ranking smartfonów do 1000 złotych). Pochodzą z katalogów 6 różnych producentów i są kierowane do osób o różnych potrzebach i wymaganiach. Przy tym każdy z nich zasługuje na to, by określić go mianem solidnego średniaka. To uniwersalne smartfony, które sprawdzają się bez zarzutu w codziennych zadaniach. Tak wygląda to zestawienie…

Jaki smartfon do 1500 złotych? Ranking 2026:

Motorola Moto G86 Power 5G – solidny smartfon z dużą baterią

– solidny smartfon z dużą baterią OnePlus Nord CE 5 5G – smartfon w klasycznym stylu

– smartfon w klasycznym stylu Poco M8 Pro 5G – dobry smartfon Xiaomi do gier

– dobry smartfon Xiaomi do gier Honor 400 5G – poręczny smartfon z dobrym aparatem

– poręczny smartfon z dobrym aparatem Nothing Phone (3a) 5G – (prawie) niczego mu nie brakuje

– (prawie) niczego mu nie brakuje Samsung Galaxy A56 5G – sprawdzony wybór do 1500 złotych

Co w 2026 roku oferują najlepsze smartfony do 1500 złotych?

Od smartfona z tej półki cenowej możesz wymagać dobrej wydajności nie tylko w tych podstawowych zadaniach. Absolutnym minimum jest tu 8 GB RAM, a niczym niezwykłym nie jest urządzenie z 12 GB. Z pamięcią masową bywa różnie, ale mniej niż 128 GB na pewno nie będzie.

Jeśli chodzi o procesory, najlepsze modele w tej kategorii mają na pokładach układy Qualcomm Snapdragon serii 6 lub 7 albo porównywalne z nimi chipsety MediaTek Dimensity serii 7000 lub 8000.

Standardem wśród smartfonów do 1500 złotych jest też wyświetlacz OLED o przekątnej między 6,5 a 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Możesz też liczyć na wysoką jasność szczytową (powyżej 1000 nitów), zapewniającą wysoki komfort użytkowania w słoneczne dni.

Typową pojemnością akumulatora jest 5000 mAh (ale w zasięgu są również zdecydowanie większe wartości). Standardem jest też szybkie ładowanie, dzięki czemu uzupełnianie energii nie ciągnię się w nieskończoność.

W kontekście łączności smartfony są wyposażone w moduły Bluetooth, NFC i Wi-Fi, a także 5G. To już standard.

No i aparaty. Smartfony wymienione w tym rankingu oferują co najmniej przyzwoitą jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Poza głównym aparatem (przeważnie z optyczną stabilizacją obrazu) często dysponują także dodatkowym obiektywem ultraszerokokątnym, a czasem też kolejnym – przeznaczonym do fotografii makro. W zestawieniu jest też jeden model oferujący teleobiektyw.

Na omówienie reszty przyjdzie czas za moment. Krótko mówiąc: zaczynamy!

Motorola Moto G86 Power 5G – solidny smartfon z dużą baterią

Zestawienie otwiera Motorola Moto G86 Power 5G – to model z ubiegłorocznego katalogu tej marki, ale nadal zdecydowanie godny zakupu, a może teraz nawet bardziej, bo jego cena spadła do okolic 1000 złotych. To naprawdę dobrze wyposażony sprzęt, który łączy w sobie niezłą wydajność, świetny wyświetlacz, solidną konstrukcję i długi czas pracy.

Ma akumulator o pojemności 6720 mAh, więc spokojnie możesz liczyć na 2-3 dni pracy między ładowaniami. Szczególnie że bazuje na (prawie) czystym Androidzie i ma na pokładzie (równocześnie wydajny i energooszczędny) procesor MediaTek Dimensity 7300. Temu ostatniemu towarzyszy 12 GB RAM, dzięki czemu także o płynność działania nie musisz się martwić.

Motorola Moto G86 Power 5G (fot. Motorola)

Do wyświetlania obrazu służy 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1220p i jasności sięgającej 4500 nitów (nie ma opcji, by słońce przeszkadzało w widoczności). Kawałek frontu dla siebie zabiera jeszcze aparat 32 Mpix, a z tyłu oczka są dwa – główne 50 Mpix i ultraszerokokątne 8 Mpix. Całość wieńczy obudowa cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Nie miałem okazji poużywać tego modelu, ale testowałem model Motorola Moto G86 5G (bez dopisku Power), który jest niemal identyczny – jedyne różnice są takie, że ma mniej RAM i mniejszy akumulator. Był świetny, więc z pewnością ten też taki jest.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 Power 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 6720 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,2 × 74,7 × 8,65 mm, ~195 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Motorola Moto G86 Power 5G ok. 1100 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

OnePlus Nord CE 5 5G – smartfon w klasycznym stylu

Ciekawą, choć nieco droższą alternatywą dla wyżej opisanej Motki, jest OnePlus Nord CE 5 5G. To smartfon utrzymany w klasycznym stylu – ma stonowaną, nienarzucającą się estetykę, a wewnątrz tej ładnej obudowy mieszczą się więcej niż przyzwoite podzespoły, na czele z bardzo wydajnym procesorem MediaTek Dimensity 8350.

Do tego dochodzi 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki, a akumulator o pojemności 5200 mAh może na nikim nie zrobi wrażenia, ale wystarcza do tego, by smartfon spokojnie wytrzymywał całą dobę bez ładowania (a do tego obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W). Dzięki temu jest też nieco smuklejszy (8,24 mm), ale w kontekście konstrukcji minusem może być niższy poziom odporności (IP65).

OnePlus Nord CE 5 5G (fot. OnePlus)

Obraz wyświetla na 6,77-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a do robienia zdjęć wykorzystuje ten sam sensor Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix. Pod tym względem reprezentuje zatem podobny poziom, co propozycja Motoroli. Dodatkowo producent postarał się o pakiet funkcji AI wspomagających produktywność.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Nord CE 5 5G:

wyświetlacz: 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, do 3,35 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 163,6 × 76 × 8,24 mm, ~199 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? OnePlus Nord CE 5 5G ok. 1350 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli nie potrzebujesz aż 256 GB pamięci masowej, możesz też rozejrzeć się za wariantem ze 128 GB – szczególnie że zdarzają się oferty oscylujące wokół tysiaka.

Poco M8 Pro 5G – dobry smartfon Xiaomi do gier

Jeśli marzy Ci się dobry smartfon do gier, koniecznie skieruj wzrok na Poco M8 Pro 5G. Przede wszystkim dlatego, że oferuje wysoką wydajność, dzięki połączeniu procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 i 12 GB RAM. Po drugie: ma duży i niezły wyświetlacz AMOLED – jego przekątna wynosi 6,83 cala, rozdzielczość to 1280p, częstotliwość odświeżania sięga 120 Hz, a próbkowanie dotyku – 2560 Hz.

Nie musisz się też martwić, że energii zabraknie w najmniej odpowiednim momencie, bo został wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh. W dodatku umożliwia jego ładowanie z mocą aż 100 W. Do tego dochodzą bardzo dobre głośniki, a łączność Wi-Fi 6E pozwala na komfortową rozgrywkę ze znajomymi (lub nieznajomymi) w sieci.

Poco M8 Pro 5G (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Miałem okazję testować przez parę tygodni ten model i podtrzymuję to, co napisałem w podsumowaniu recenzji: „ten smartfon dla wielu osób będzie najzwyczajniej w świecie wystarczająco dobry”. Szczególnie dla miłośników elektronicznej rozrywki.

Najważniejsze cechy smartfona Poco M8 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm, do 2,7 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 163,3 × 78,3 × 8,31 mm, ~206 g,

cena i dostępność:

Honor 400 5G – poręczny smartfon z dobrym aparatem

Kolejną propozycją warto zainteresować się z dwóch powodów. Po pierwsze Honor 400 5G jest bardzo poręcznym smartfonem – ma stosunkowo nieduży wyświetlacz (6,55 cala), który w dodatku otoczony jest wyjątkowo smukłą ramką. W efekcie trzyma się go bardzo wygodnie, nawet jeśli nie ma się dużych dłoni. W kontekście ekranu warto też wspomnieć o wysokiej jasności, sięgającej aż 5000 nitów.

Drugim powodem jest system fotograficzny. Honor 400 5G ma główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ultraszerokokątny moduł 12 Mpix z tyłu, a z przodu znajduje się kolejny sensor 50 Mpix – do selfie. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naprawdę niezłą jakość zdjęć w różnych warunkach.

Honor 400 5G (fot. Honor)

Specyfikację uzupełniają: akumulator o pojemności 5300 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W, niezły procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 sparowany z 8 GB RAM, całkiem dobre głośniki stereo oraz sprawnie działające zabezpieczenia biometryczne.

Najważniejsze cechy smartfona Honor 400 5G:

wyświetlacz: 6,55 cala, AMOLED, 2736×1264 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm, do 2,63 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5300 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 156,5 × 74,6 × 7,3 mm, ~184 g,

cena i dostępność:

Nothing Phone (3a) 5G – (prawie) niczego mu nie brakuje

Nothing Phone (3a) 5G również może pochwalić się niezłymi możliwościami fotograficznymi. Został wyposażony w główny aparat 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix oferujący 2-krotny zoom optyczny i 4-krotny zoom matrycowy oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. W praktyce zestaw ten radzi sobie nieźle. Na pewno nie wybitnie, ale nieźle – jak najbardziej.

Z podlinkowanego wyżej testu Konrada możesz dowiedzieć się dużo więcej, a ja tylko wspomnę o plusach, jakie wypunktował: „w pełni zadowalająca wydajność i bardzo wysoka kultura pracy, fenomenalny i duży wyświetlacz, solidna bateria, wysokiej jakości wykonanie [oraz] uniwersalne aparaty o bardzo dobrej jakości jak na tę półkę cenową”.

Nothing Phone (3a) | fot. Nothing

Jeśli chodzi o konkrety, smartfon ma 6,77-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 3000 nitów, procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 50 W. Całość wieńczy zaś konstrukcja utrzymana w nietypowym, acz charakterystycznym dla marki Nothing stylu.

Najważniejsze cechy smartfona Nothing Phone (3a) 5G:

wyświetlacz: 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 50 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 163,5 × 77,5 × 8,35 mm, ~201 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Nothing Phone (3a) 5G ok. 1500 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy A56 5G – sprawdzony wybór do 1500 złotych

Na koniec zostawiłem smartfon, którego sucha specyfikacja nie robi większego wrażenia, a mimo to statystyki sprzedaży jasno wskazują na to, że to właśnie on może zostać wybrany przez największą grupę klientów. I wcale nie będzie to błąd, bo Samsung Galaxy A56 5G to solidny średniak, który w pełni zasługuje na to, by nazwać go uniwersalnym.

Ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, wydajny procesor Exynos 1580, akumulator o pojemności 5000 mAh i wszechstronny zestaw aparatów: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i dodatkowy 5 Mpix do makro. Do tego dochodzi płynny, przejrzysty i funkcjonalny One UI, a całość wieńczy smukła obudowa cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP67.

Samsung Galaxy A56 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

„Oferuje fajne, lekko odświeżone wzornictwo, bardzo dobry wyświetlacz, dobre głośniki i – ogólnie rzecz biorąc – zadowalające możliwości fotograficzne. W systemie znalazło się parę funkcji AI, a też i obietnica długiego wsparcia aktualizacjami nie jest bez znaczenia. […] Przekonuje też płynnością działania, czasem pracy oraz solidną konstrukcją” – tak podsumował go Kuba w recenzji zwieńczonej notą 8/10.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A56 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Samsung Exynos 1580 (4 nm, do 2,9 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP67,

wymiary i waga: 162,2 × 77,5 × 7,4 mm, ~198 g,

cena i dostępność:

Polecane smartfony do 1500 złotych już znasz. Teraz czas na Twój ruch

I tak oto końca dobiegł ranking najlepszych smartfonów do 1500 złotych w 2026 roku. Oczywiście są też inne modele, które warto kupić, ale i tak czuję, że wyżej wspomniana szóstka wyczerpała temat. Nie chciałem też podawać większej liczby urządzeń, niż jest to konieczne, żeby ułatwić, a nie utrudnić wybór.

Jeśli jednak nadal nie udało Ci się znaleźć tego jedynego dla siebie, to napisz, czego potrzebujesz, w sekcji komentarzy, a być może mnie lub innym Czytelnikom uda się pomóc.