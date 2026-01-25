Współczesne telefony nie są raczej utożsamiane z wysoką odpornością, ale wcale nie jest tak, że nie można mieć dobrze wyposażonego sprzętu, który nieźle radzi sobie z upadkami i zarysowaniami, nie boi się wody ani pyłu, a do tego prawidłowo działa w bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach. Oferują to tzw. pancerne smartfony. W tym rankingu polecam najlepsze tego typu modele.

Jaki jest najlepszy pancerny smartfon na rynku?

Trudno byłoby wytypować jeden najlepszy pancerny smartfon na rynku. Zwykle jest to sztuka kompromisu. Dlatego właśnie do rankingu wybrałem sześć różnych urządzeń. Trudno powiedzieć, żeby to całkowicie wyczerpywało temat, ale daje dobry ogląd na to, czego można oczekiwać i z czym trzeba się liczyć. Poza tym to po prostu godne polecenia smartfony.

Zestawienie otwierają relatywnie tanie smartfony, których atuty jednak nie kończą się na wzmocnionej obudowie. Dalej polecam coraz droższe, a równocześnie coraz lepiej wyposażone modele, które mogą zainteresować czy to miłośników górskich wypraw i sportów ekstremalnych, czy też budowlańców i inne osoby pracujące w – nazwijmy to – trudniejszym środowisku. Lista przedstawia się następująco…

Jaki pancerny smartfon kupić? Ranking 2026:

Cubot King Kong ES3 – dobry i tani pancerny smartfon

– dobry i tani pancerny smartfon Blackview BV7300 – najlepszy pancerny smartfon do 1000 złotych

– najlepszy pancerny smartfon do 1000 złotych Ulefone Armor X16 Pro 5G – pancerny smartfon z 5G

– pancerny smartfon z 5G Doogee V Max S 5G – pancerny smartfon z dużą baterią

– pancerny smartfon z dużą baterią Oukitel WP210 5G – wydajny smartfon pancerny z ekranem AMOLED

– wydajny smartfon pancerny z ekranem AMOLED Hammer Construction 2 Thermal 5G – smartfon do zadań specjalnych

Ile potrafi wytrzymać smartfon outdoorowy?

Naprawdę dobry smartfon outdoorowy to sprzęt, któremu niestraszne są: kąpiele na głębokości do 1,5 metra, kontakt z piachem i pyłem, jak również upadki z wysokości 1,5 m. Rasowe pancerniaki mają wzmocnione obudowy, które amortyzują upadki i chronią komponenty wewnętrzne przed uszkodzeniami.

O tym, jak wiele potrafi wytrzymać smartfon, informują przede wszystkim certyfikaty i standardy. No właśnie, czas na kilka słów o nich.

MIL-STD-810H, IP68, IP69… – co oznaczają te skróty?

Porządny smartfon pancerny powinien pomyślnie przejść testy MIL-STD-810H. Próby te polegają między innymi na:

działaniu ekstremalnych (i gwałtownie zmieniających się) temperatur,

narażaniu na różne rodzaje opadów atmosferycznych,

upadkach z różnych wysokości,

poddawaniu wibracjom o różnej częstotliwości,

kontakcie z wodą, pyłem i piaskiem.

O stopniu ochrony przed pyłem i wodą informuje zaś kod IPxy. Pierwsza liczba (x) dotyczy penetracji przez pył i większe ciała stałe:

IP1y – ochrona przed dotykiem dłonią i penetracją ciałami o średnicy 50 mm,

IP2y – ochrona przed dotykiem palcem i penetracją ciałami o średnicy 12,5 mm,

IP3y – ochrona przed dotykiem narzędziem i penetracją ciałami o średnicy 2,5 mm,

IP4y – ochrona przed dotykiem drutem i penetracją ciałami o średnicy 1 mm,

IP5y – ochrona przed dotykiem drutem i penetracją pyłem,

IP6y – ochrona przed dotykiem drutem i pełna pyłoszczelność.

Druga liczba (y) informuje zaś o wodoodporności lub wodoszczelności:

IPx1 – ochrona przed kroplami wody,

IPx2 – ochrona przed kroplami wody, przy wychyleniu obudowy do 15 stopni,

IPx3 – ochrona przed natryskiem wodą, przy wychyleniu obudowy do 60 stopni,

IPx4 – ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku,

IPx5 – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) z dowolnego kierunku,

IPx6 – ochrona przed strugą wody (100 l/min) z dowolnego kierunku,

IPx7 – ochrona przed zanurzeniem w wodzie (30 min na głębokości 1 m),

IPx8 – ochrona przed zanurzeniem w wodzie (powyżej normy IPx7),

IPx9 – ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar).

Najbardziej wytrzymałe smartfony pancerne cechują się zgodnością ze stopniami ochrony IP68 i IP69.

Co jeszcze oferują wzmocnione smartfony w 2026 roku?

Wzmocnione smartfony są wyposażane w takie same podzespoły jak modele, które nie mają pancernych obudów. Często jednak – co zrozumiałe – za taką samą specyfikację trzeba zapłacić nieco więcej . Niemniej możesz liczyć na obecność wcale nie najgorszych procesorów z rodziny MediaTek Helio i Dimensity (także serii 7000 i 8000).

Za absolutne minimum należy uznać 6 GB pamięci operacyjnej, a na rynku dostępne są też urządzenia z 8, 12 czy 16 GB RAM. Bez problemu znajdziesz również model z wyświetlaczem Full HD+, choć nastaw się na to, że będzie to raczej panel LCD, a nie AMOLED. Przeważnie jest on chroniony szkłem Gorilla Glass. Niczym wyjątkowym nie jest też pancerny smartfon z 5G i NFC.

Coraz częściej zdarza się też, że smartfony pancerne mają całkiem niezłe aparaty – nie jest to poziom typowych średniopółkowców, ale i tak można liczyć na niezłą jakość zdjęć i nagrań wideo. Do tego zdarza się, że są wyposażone w kamery noktowizyjne i termowizyjne. Inne przydatne w terenie i na budowie rozwiązania to latarka, miernik hałasu, poziomica, kompas czy GPS. Więcej konkretów znajdziesz w opisach poszczególnych modeli. Zatem…

Zaczynamy!

Cubot King Kong ES3 – dobry i tani pancerny smartfon

Zestawienie otwiera Cubot King Kong ES3. Gdybym miał kupić pancerny smartfon do 700 złotych, postawiłbym prawdopodobnie właśnie na ten model. Jego gabaryty są spore – ma przeszło 15 mm grubości i waży nieco ponad 350 g. Wynika to jednak przede wszystkim z faktu, że producent postawił na bardzo wytrzymałą konstrukcję, której niestraszne są upadki, wstrząsy, skrajne temperatury (od -40 do 70 stopni Celsjusza) ani pył czy woda.

Nie jest demonem prędkości, ale procesor Unisoc Tiger T615 sparowany z 6 GB RAM zapewnia płynne działanie podstawowych aplikacji i funkcji. Magazyn danych o pojemności 256 GB jest w stanie pomieścić sporo plików, a akumulator 10200 mAh oferuje wiele dni pracy na jednym ładowaniu. Niektórym osobom może brakować łączności 5G (jest tylko LTE), ale z drugiej strony warto docenić obecność modułu NFC do płatności zbliżeniowych. Jest też GPS.

Cubot King Kong ES3 (fot. Cubot)

Do wyświetlania obrazu służy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cala, rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Największą wadą ekranu jest maksymalna jasność, która po prostu mogła być nieco wyższa (w pomieszczeniach jest OK, ale w słoneczny dzień na dworze sytuacja jest nieco gorsza). Brakuje też skanera linii papilarnych, no i aparaty mogłyby być trochę lepsze, ale biorąc pod uwagę cenę i tak jest to naprawdę godna rozważenia opcja pod tytułem dobry i tani smartfon pancerny.

Najważniejsze cechy smartfona Cubot King Kong ES3:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass,

wyświetlacz: 6,75 cala, 1600×720 pikseli, LCD, 90 Hz,

procesor: Unisoc Tiger T615 (12 nm; do 1,8 GHz),

pamięć: 6 GB RAM / 256 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 10200 mAh, ładowanie do 33 W,

aparaty: 48 Mpix + 2 Mpix (makro) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC,

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 177,4 x 83,7 x 15,3 mm,

waga: ~352 g,

Blackview BV7300 – najlepszy pancerny smartfon do 1000 złotych

Nieco droższy Blackview BV7300 to intrygujący i dobrze oceniany sprzęt w nadal niewygórowanej cenie. To, co przede wszystkim warto o nim wiedzieć, to że jest to pancerny smartfon wyposażony w dużą baterię. Jego akumulator cechuje się pojemnością 15000 mAh, dzięki czemu wystarczy nastawić się na ładowanie raz, góra dwa razy w tygodniu.

Procesor MediaTek Helio G81 i 6 GB RAM to zestaw oferujący przyzwoitą wydajność w podstawowych zastosowaniach, a 6,67-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ zapewnia akceptowalną jakość obrazu. Wśród największych atutów znajduje się podwójny aparat z tyłu (50 + 20 Mpix) z trybem nocnym i podwodnym, a nie lada ciekawostką jest jeszcze układ dwóch lamp kempingowych o mocy 800 lumenów – to coś więcej niż latarka.

Blackview BV7300 (fot. Blackview)

Oczywiście, cała konstrukcja jest też odpowiednio wzmocniona, dzięki czemu skrajne temperatury, upadki, woda i pył nie robią na tym smartfonie większego wrażenia. Największym minusem zaś są gabaryty: Blackview BV7300 waży ponad pół kilo i ma 24 mm grubości.

Najważniejsze cechy smartfona Blackview BV7300:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass 5,

wyświetlacz: 6,67 cala, 1604×720 pikseli, LCD, 90 Hz,

procesor: Unisoc Tiger T615 (12 nm; do 1,8 GHz),

pamięć: 6 GB RAM / 256 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 15000 mAh, ładowanie do 45 W,

aparaty: 50 Mpix + 20 Mpix (nocny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC,

system operacyjny: Android 14,

wymiary: 186,2 x 85 x 24 mm,

waga: ~528 g,

Ulefone Armor X16 Pro 5G – pancerny smartfon z 5G

Ulefone Armor X16 Pro 5G znajduje się wśród najczęściej polecanych smartfonów pancernych. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo łączy wysoką wytrzymałość z całkiem niezłą specyfikacją i atrakcyjną ceną. Zacznijmy od tego, że jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 6300, któremu towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 10360 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Smartfon ma też całkiem niezły wyświetlacz LCD o przekątnej 6,56 cala, rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i akceptowalnej jasności na poziomie 910 nitów. Ekran chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 5, a cała konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 oraz IP69K. Urządzenie jest też odporne na wstrząsy i upadki, przez co polecane jest również budowlańcom i miłośnikom outdoorowych aktywności.

Ulefone Armor X16 Pro 5G (fot. Ulefone)

Na uwagę zasługuje jeszcze system fotograficzny. Tworzą go: główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix, noktowizyjna kamera Sony o rozdzielczości 25 Mpix oraz dodatkowy sensor do makro (2 Mpix). Wyspę fotograficzną uzupełnia jeszcze LED-owa latarka o jasności sięgającej 133 nitów. Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 16 Mpix.

Najważniejsze cechy smartfona Ulefone Armor X16 Pro 5G:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass 5,

wyświetlacz: 6,56 cala, 1612×720 pikseli, LCD, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 10360 mAh, ładowanie do 33 W,

aparaty: 64 Mpix + 25 Mpix (noktowizyjny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC,

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 173,8 x 83,4 x 17,95 mm,

waga: ~394 g,

Doogee V Max S 5G – pancerny smartfon z dużą baterią

Na uwagę zasługuje również Doogee V Max S 5G, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest akumulator o bardzo dużej pojemności (22000 mAh). Oferuje również szybkie ładowanie, a pozostałe komponenty też mogą się podobać. Wykorzystuje procesor MediaTek Dimensity 7050, ma 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki.

Z tyłu zainstalowana została główna kamera o rozdzielczości 108 Mpix, której towarzystwa dotrzymuje kamera nocna 20 Mpix. Również z tyłu znajdują się dwie lampy potrafiące dobrze oświetlić otoczenie w outdoorowych warunkach. Z przodu natomiast główną rolę odgrywa 6,58-calowy ekran Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Doogee V Max S (fot. Doogee/Media Expert)

Wszystko to razem sprawia, że jest to jeden z najlepszych, a może i najlepszy smartfon pancerny do 1500 złotych. Tyle tylko, że jest przy tym prawdziwym grubaskiem – jego bok ma ponad 26 mm, a całość waży przeszło 530 g.

Najważniejsze cechy smartfona Doogee V Max S 5G:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass,

wyświetlacz: 6,58 cala, 2408×1080 pikseli, LCD, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; do 2,6 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 2200 mAh, ładowanie do 33 W,

aparaty: 108 Mpix + 20 Mpix (nocny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC,

system operacyjny: Android 14,

wymiary: 178,5 x 83,1 x 26,3 mm,

waga: ~533 g,

Oukitel WP210 5G – wydajny smartfon pancerny z ekranem AMOLED

Wraz z modelem Oukitel WP210 5G przechodzimy na wyższy poziom. Jest to już bowiem konkretny, średniopółkowy smartfon, wyposażony między innymi w procesor MediaTek Dimensity 8200 oraz 12 GB RAM. Wygląda nowocześnie i zapewnia wysoką wydajność, a akumulator o pojemności 8800 mAh jest w stanie zaoferować naprawdę niezły czas pracy.

Olbrzymim atutem tego modelu jest 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To parametry, których absolutnie nie musi się wstydzić. Podobnie jak aparatu o rozdzielczości 32 Mpix z przodu oraz głównego aparatu 108 Mpix z tyłu, zdolnego do nagrywania wideo 4K.

Oukitel WP210 5G (fot. Oukitel)

Przy tym wszystkim może pochwalić się wzmocnioną konstrukcją ze stopu aluminium, odporną na upadki z wysokości 1,5 metra, wstrząsy oraz wodę i pył (w klasach IP68 oraz IP69K). Jest też gotowy na najrozmaitsze przygody w terenie – pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H.

Najważniejsze cechy smartfona Oukitel WP210 5G:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass 5,

wyświetlacz: 6,7 cala, 2408×1080 pikseli, AMOLED, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8200 (4 nm; do 3,1 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 512 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 8800 mAh, ładowanie do 45 W,

aparaty: 108 Mpix + 2 Mpix (makro) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC,

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 163,6 x 77,9 x 13,7 mm,

waga: ~311 g,

Hammer Construction 2 Thermal 5G – smartfon do zadań specjalnych

Ranking pancernych smartfonów nie mógłby być kompletny bez choćby jednego modelu tego polskiego producenta. W jego ofercie znajduje się kilka interesujących pozycji, ale ja stawiam konkretnie na Hammer Construction 2 Thermal 5G. To całkiem nieźle (i bardzo długo) działający smartfon, który może też pochwalić się obecnością kamery noktowizyjnej oraz kamery termowizyjnej, wśród wielu innych, przydatnych funkcji dla budowlańców i miłośników outdooru.

Ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 6300, wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,58 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulator o pojemności 6500 mAh oraz komplet podstawowych opcji łączności bezprzewodowej. Jego konstrukcja zaś cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP69 i przeszła testy MIL-STD-810H, a mimo to całość waży mniej niż 300 g.

Hammer Construction 2 Thermal (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

To świetny wybór dla osób, dla których liczy się odporność telefonu, doskonały czas pracy i funkcje, których standardowe smartfony nie gwarantują, jak dalmierz, noktowizja czy termowizja – tak napisała o nim Kasia w recenzji, zwieńczonej notą 7,7/10.

Najważniejsze cechy smartfona Hammer Construction 2 Thermal 5G:

standardy odporności: MIL-STD-810H, IP69 + szkło Gorilla Glass 5,

wyświetlacz: 6,58 cala, 2408×1080 pikseli, LCD, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie do 33 W,

aparaty: 108 Mpix + 8 Mpix (noktowizyjny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC,

system operacyjny: Android 14,

wymiary: 172 x 80 x 13,5 mm,

waga: ~290 g,

Jaki pancerny smartfon wybrać w 2026 roku?

Tak jak już wspominałem we wstępie, trudno o jednoznaczną odpowiedź. Smartfony polecane w tym rankingu można właściwie brać w ciemno, a jeśli nie do końca spełniają one Twoje oczekiwania, to w ogóle możesz zapoznać się z katalogami wymienionych tu producentów: (w kolejności alfabetycznej) Blackview, Cubot, Doogee, Hammer, Outkitel i Ulefone.

Warto też mieć świadomość tego, że zwykłe smartfony coraz częściej mogą pochwalić się bardzo wysoką wytrzymałością. Może i nie na tyle, by móc z nich bezpiecznie korzystać na budowie i przy uprawianiu sportów ekstremalnych, ale też nie pokruszą się przy upadku na dywan. OnePlus 15, Realme 14 Pro+, Motorola Edge 60 czy nawet Motorola Moto G86 to niektóre z przykładów.