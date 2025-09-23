smartfon Vivo V60 Lite 5G
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)
Smartfony

MediaTek odgrzewa kotlet. Vivo się częstuje

Wojciech Kulik·
Wypuszczony właśnie na rynek procesor MediaTek Dimensity 7360 mógłby być słownikowym przykładem stwierdzenia odgrzany kotlet. Rzućmy jednak okiem na jego specyfikację, bo równocześnie w sprzedaży pojawił się pierwszy wykorzystujący go smartfon – Vivo V60 Lite 5G.

MediaTek Dimensity 7360 vs Dimensity 7300 – różnice w ilości sztuk: jedna

MediaTek Dimensity 7360 to w 99% klon chipsetu MediaTek Dimensity 7300, który zadebiutował na rynku w maju 2024 roku. Został wykonany w procesie technologicznym 4 nm i ma ten sam procesor główny, złożony z czterech rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,5 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55. Współpracuje z nim ten sam procesor graficzny Arm Mali-G615 MC2 i ten sam procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji: NPU 655.

Nic nie zmieniło się też w kontekście obsługi pamięci operacyjnej typu LPDDR5 i LPDDR4X oraz pamięci masowej UFS 3.1, a także wyświetlaczy Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz i aparatów o rozdzielczości 200 Mpix. Niezmiennie też chipset oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4.

Jedyną nowością jest układ MAGT 3.0 (MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0) wprowadzony w chipsecie MediaTek Dimensity 7400, którego premiera miała miejsce w lutym 2025 roku. Na bieżąco analizuje on stan urządzenia i automatycznie równoważy parametry obrazu, aby utrzymać stałą liczbę klatek na sekundę przy równoczesnym maksymalizowaniu czasu pracy. Według producenta można liczyć na zwiększenie liczby klatek o 20% przy efektywności energetycznej lepszej również o 20% – w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

MediaTek Dimensity 7360
MediaTek Dimensity 7360 (źródło: MediaTek)

Vivo V60 Lite 5G to pierwszy smartfon z Dimensity 7360. Co jeszcze oferuje?

Na pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 7360 nie trzeba było długo czekać, bo… zadebiutował na rynku wraz z samym chipsetem. To Vivo V60 Lite 5G, który pod względem specyfikacji plasuje się nieco poniżej podstawowego modelu Vivo V60 5G, którego premiera odbyła się w sierpniu 2025 roku.

Smartfon Vivo V60 Lite 5G został wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2392×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kawałek frontu dla siebie zabiera aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45), a z tyłu zainstalowane zostały dwa oczka: główne z sensorem Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix i obiektywem f/1.79 z optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowe o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2).

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Procesorowi MediaTek Dimensity 7360 towarzystwa dotrzymuje 8 lub 12 GB RAM, a na pliki czeka 256 GB pamięci masowej typu UFS 3.1. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 6500 mAh, w którym energię uzupełniać można z mocą maksymalnie 90 W.

Do tego dochodzą dwa głośniki, łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC oraz wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych. Całość wieńczy obudowa spełniająca wymogi normy IP65. Jej wymiary to 163,77×76,28×7,59-7,69 mm (grubość zależy od wariantu kolorystycznego).

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)
Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Ile kosztuje smartfon Vivo V60 Lite 5G?

Kolory do wyboru są trzy: różowy, niebieski i czarny. Ceny zaś rozpoczynają się od 13990 dolarów tajwańskich (równowartość ~1670 złotych) za wariant 8/256 GB i sięgają 14990 dolarów tajwańskich (~1790 złotych) za wersję 12/256 GB.

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle smartfon trafi na polski rynek, ale jest to wysoce prawdopodobne. Wiadomo za to, że w przygotowaniu jest także smartfon Vivo V60 Lite 4G o praktycznie bliźniaczej specyfikacji, ale wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 685, a przez to oferujący jedynie łączność 4G / LTE.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

