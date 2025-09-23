MediaTek odgrzewa kotlet. Vivo się częstuje

Wypuszczony właśnie na rynek procesor MediaTek Dimensity 7360 mógłby być słownikowym przykładem stwierdzenia odgrzany kotlet. Rzućmy jednak okiem na jego specyfikację, bo równocześnie w sprzedaży pojawił się pierwszy wykorzystujący go smartfon – Vivo V60 Lite 5G.

MediaTek Dimensity 7360 vs Dimensity 7300 – różnice w ilości sztuk: jedna

MediaTek Dimensity 7360 to w 99% klon chipsetu MediaTek Dimensity 7300, który zadebiutował na rynku w maju 2024 roku. Został wykonany w procesie technologicznym 4 nm i ma ten sam procesor główny, złożony z czterech rdzeni Cortex-A78 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,5 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55. Współpracuje z nim ten sam procesor graficzny Arm Mali-G615 MC2 i ten sam procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji: NPU 655.

Nic nie zmieniło się też w kontekście obsługi pamięci operacyjnej typu LPDDR5 i LPDDR4X oraz pamięci masowej UFS 3.1, a także wyświetlaczy Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz i aparatów o rozdzielczości 200 Mpix. Niezmiennie też chipset oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4.

Jedyną nowością jest układ MAGT 3.0 (MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0) wprowadzony w chipsecie MediaTek Dimensity 7400, którego premiera miała miejsce w lutym 2025 roku. Na bieżąco analizuje on stan urządzenia i automatycznie równoważy parametry obrazu, aby utrzymać stałą liczbę klatek na sekundę przy równoczesnym maksymalizowaniu czasu pracy. Według producenta można liczyć na zwiększenie liczby klatek o 20% przy efektywności energetycznej lepszej również o 20% – w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

MediaTek Dimensity 7360 (źródło: MediaTek)

Vivo V60 Lite 5G to pierwszy smartfon z Dimensity 7360. Co jeszcze oferuje?

Na pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 7360 nie trzeba było długo czekać, bo… zadebiutował na rynku wraz z samym chipsetem. To Vivo V60 Lite 5G, który pod względem specyfikacji plasuje się nieco poniżej podstawowego modelu Vivo V60 5G, którego premiera odbyła się w sierpniu 2025 roku.

Smartfon Vivo V60 Lite 5G został wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2392×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kawałek frontu dla siebie zabiera aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45), a z tyłu zainstalowane zostały dwa oczka: główne z sensorem Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix i obiektywem f/1.79 z optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowe o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2).

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Procesorowi MediaTek Dimensity 7360 towarzystwa dotrzymuje 8 lub 12 GB RAM, a na pliki czeka 256 GB pamięci masowej typu UFS 3.1. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 6500 mAh, w którym energię uzupełniać można z mocą maksymalnie 90 W.

Do tego dochodzą dwa głośniki, łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC oraz wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych. Całość wieńczy obudowa spełniająca wymogi normy IP65. Jej wymiary to 163,77×76,28×7,59-7,69 mm (grubość zależy od wariantu kolorystycznego).

Vivo V60 Lite 5G (fot. Vivo)

Ile kosztuje smartfon Vivo V60 Lite 5G?

Kolory do wyboru są trzy: różowy, niebieski i czarny. Ceny zaś rozpoczynają się od 13990 dolarów tajwańskich (równowartość ~1670 złotych) za wariant 8/256 GB i sięgają 14990 dolarów tajwańskich (~1790 złotych) za wersję 12/256 GB.

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle smartfon trafi na polski rynek, ale jest to wysoce prawdopodobne. Wiadomo za to, że w przygotowaniu jest także smartfon Vivo V60 Lite 4G o praktycznie bliźniaczej specyfikacji, ale wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 685, a przez to oferujący jedynie łączność 4G / LTE.