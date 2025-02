Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Przyszedł, by poprawić średnią półkę

Wyższa wydajność, dłuższy czas działania i wsparcie dla generatywnej sztucznej inteligencji – to trzy najważniejsze zmiany, jakie procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 zawiera względem swojego poprzednika. Daje nadzieję na lepsze i ciekawsze smartfony z dolnej połowy średniej półki.

Premiera Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 – co wnosi nowa generacja?

Zaledwie pół roku przyszło nam czekać na następcę procesora Snapdragon 6 Gen 3. Tak krótka przerwa między generacjami mogłaby sugerować, że zmian będzie jak na lekarstwo. Tymczasem coś tam jednak się zmieniło.

Przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 przechodzi z typowej architektury 4+4 na 1+3+4. Mamy tu więc jeden rdzeń główny o częstotliwości taktowania 2,3 GHz, trzy rdzenie wydajnościowe o taktowaniu 2,2 GHz oraz cztery rdzenie energooszczędne – 1,8 GHz.

Pozwala to oczekiwać większej wydajności w pojedynczych zadaniach, a równocześnie lepszej efektywności energetycznej. Zresztą amerykański producent podaje nawet konkretne liczby: wydajność procesora jest ponoć wyższa o 11%, a energooszczędność – o 12%.

Aż o 29% zwiększona została natomiast wydajność układu graficznego Adreno, przy czym producent nie podał, jaki konkretnie jest to model GPU. To z kolei docenić mają przede wszystkim miłośnicy gier mobilnych. Z myślą o graczach producent wprowadził też technologię Super Resolution, pozwalającą uzyskać wyższą rozdzielczość poprzez dynamiczne skalowanie.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Co jeszcze się zmieniło? Ano między innymi to, że Snapdragon 6 Gen 4 jest kompatybilny z wyświetlaczami Full HD+ o wyższej częstotliwości odświeżania (144 Hz, a nie 120 Hz), a do tego obsługuje nie tylko 12, ale 16 GB RAM typu LPDDR5.

Wreszcie, nie można też nie wspomnieć o tym, że nowy chipset został zaprojektowany w taki sposób, by jak najbardziej wspierać funkcje generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI) – to pierwsza taka sytuacja w tym segmencie.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Specyfikacja Snapdragon 6 Gen 4 (vs Snapdragon 6 Gen 3 i Snapdragon 7 Gen 3)

Poniżej możesz zobaczyć szczegóły specyfikacji procesora Snapdragon 6 Gen 4 i porównać ją z poprzednią generacją, a także z plasującym się wyżej, ale starszym chipsetem Snapdragon 7 Gen 3. Wygląda to tak:

Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6 Gen 4 Snapdragon 7 Gen 3 Proces technologiczny 4 nm 4 nm 4 nm CPU Rdzenie Kryo:

4 x 2,4 GHz,

4 x 1,8 GHz Rdzenie Kryo:

1 x 2,3 GHz,

3 x 2,2 GHz,

4 x 1,8 GHz Rdzenie Kryo:

1 x 2,63 GHz,

3 x 2,4 GHz,

4 x 1,8 GHz GPU Adreno 710 Adreno (?) Adreno 720 Modem 5G (do 2,9 Gb/s) 5G (do 2,9 Gb/s) 5G (do 5 Gb/s) Łączność WiFi 6E (MU-MIMO),

Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E (2×2 MIMO),

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2×2 MIMO),

Bluetooth 5.4 Audio Aqstic,

aptX Voice,

aptX Adaptive,

aptX Lossless Aqstic,

aptX Voice,

aptX Adaptive,

aptX Lossless Aqstic,

aptX Voice,

aptX Adaptive,

aptX Lossless Obsługiwany aparat Do 200 Mpix,

nagrywanie do 1080p/120 fps lub 4K/30fps Do 200 Mpix,

nagrywanie do 1080p/120 fps lub 4K/30fps Do 200 Mpix,

nagrywanie do 1080p/120 fps lub 4K/60fps Obsługiwany ekran Do Full HD+/120 Hz Do Full HD+/144 Hz Do Full HD+/168 Hz Obsługiwana pamięć Do 12 GB RAM LPDDR5 (3200 MHz),

UFS 3.1 Do 16 GB RAM LPDDR5 (3200 MHz),

UFS 3.1 Do 16 GB RAM LPDDR5 (3200 MHz),

UFS 3.1

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej generacji już sobie omówiliśmy, ale powyższą tabelką chciałem zwrócić uwagę na doścignięcie Siódemek pod pewnymi względami. Myślę, że ten postęp jest tu wyraźnie widoczny.

Pierwsze smartfony ze Snapdragonem 6 Gen 4 na horyzoncie

Czy ten postęp będzie też odczuwalny? O tym mamy przekonać się już za kilka-kilkanaście tygodni. Na przestrzeni najbliższych paru miesięcy swoje smartfony z procesorem Snapdragon 6 Gen 4 zaprezentować mają bowiem firmy Honor, Oppo i Realme.

Biorąc pod uwagę charakterystykę i pozycję tego chipsetu w rodzinie procesorów Qualcomm, należy oczekiwać, że trafi on przede wszystkim do smartfonów, których ceny mieszczą się w granicach od 1000 do 2000 złotych.