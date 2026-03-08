Jaki smartfon do 1000 złotych? Tani telefon też może być dobry

Nie każdy potrzebuje topowego sprzętu, a obecnie budżet na poziomie tysiaka pozwala kupić naprawdę przyzwoite urządzenie. W tym rankingu polecam najlepsze smartfony do 1000 złotych, które są w stanie zaoferować płynne działanie, długi czas pracy, przyzwoite możliwości fotograficzne i niezłą jakość obrazu.

Jaki smartfon do 1000 złotych kupić w 2026 roku?

Chcesz kupić dobry telefon do 1000 złotych? To jak najbardziej możliwe. Choć musisz mieć świadomość, że jest to niewielki budżet jak na sprzęt o tak szerokim zastosowaniu. Wszak smartfon to urządzenie, z którym wiele osób spędza praktycznie cały dzień. On budzi ich o poranku, towarzyszy im przy śniadaniu i w drodze do pracy, często też pomaga w wykonywaniu zawodowych obowiązków (albo też wykręcaniu się od nich), wieczorem służy rozrywce, a na koniec dnia nierzadko jego ekran jest ostatnim, co widzą przed zaśnięciem. On też pełni funkcje portfela czy aparatu, no i – przede wszystkim – umożliwia utrzymywanie kontaktu z bliskimi.

To między innymi dlatego właśnie wybór smartfona nie należy do najprostszych zadań. Szczególnie że każdy ma swoje potrzeby i preferencje. Tworząc ten ranking starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych wymagań, choć pole do popisu przy budżecie dochodzącym jedynie do 1000 złotych nie jest wcale szerokie. Niemniej wierzę, że uda Ci się znaleźć tu coś dla siebie. Dobry i tani smartfon może być jednym i tym samym urządzeniem.

Na ranking składa się osiem urządzeń ułożonych – mniej więcej – rosnąco pod względem ceny. Najtańsze kosztuje mniej niż 500 złotych, najdroższym zaś blisko jest do granicy zawartej w tytule. Oto moje odpowiedzi na pytanie o…

Najlepszy smartfon do 1000 złotych. Ranking 2026:

Motorola Moto G06 Power – najlepszy smartfon do 500 złotych

– najlepszy smartfon do 500 złotych Poco C85 – po prostu dobry i tani smartfon Xiaomi

– po prostu dobry i tani smartfon Xiaomi Honor X7d – tani telefon do zastosowań wszelakich

– tani telefon do zastosowań wszelakich Motorola Moto G56 5G – najlepszy smartfon do 700 złotych

– najlepszy smartfon do 700 złotych Vivo V50 Lite – tani smartfon z dobrym aparatem

– tani smartfon z dobrym aparatem Honor 400 Lite 5G – dobry smartfon z ekranem AMOLED

– dobry smartfon z ekranem AMOLED CMF Phone 2 Pro 5G – niedrogi smartfon z teleobiektywem

– niedrogi smartfon z teleobiektywem Motorola Moto G86 Power 5G – dobry smartfon do 1000 złotych

Zanim przejdę do opisania konkretnych modeli z powyższej listy, chciałbym wyjaśnić kilka podstawowych kwestii, odpowiadając na pytanie…

Co oferują smartfony do 1000 złotych w 2026 roku?

Najlepsze smartfony do 1000 złotych w 2026 roku mają zwykle 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (zwykle UFS 2.2). Ich sercem jest zaś przeważnie któryś z mocniejszych procesorów klasy podstawowej. Królują na tej półce chipsety MediaTek Helio G81 i Dimensity serii 6000 lub 7000 oraz Qualcomm Snapdragon z szóstką w nazwie.

Procesory te nie sprawdzą się za dobrze w wymagających grach, ale do codziennych zastosowań są jak najbardziej w porządku. Możesz liczyć na płynne działanie systemu i podstawowych aplikacji.

Urządzenia za kilkaset złotych mają też wyświetlacze o przekątnej między 6,6 a 6,9 cala. Trudno w tej cenie znaleźć dobry smartfon, który byłby wyraźnie mniejszy – to kiepska wiadomość dla tych, którzy preferują bardziej poręczne modele. Można za to liczyć na rozdzielczość Full HD+ gwarantującą wysoką szczegółowość obrazu oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. W kontekście technologii tradycyjnie mamy do wyboru IPS-y o bardziej naturalnych kolorach i AMOLED-y o wyższym kontraście.

Standardem na tej półce cenowej są akumulatory o pojemności 5000 mAh lub wyższej (w 2026 roku często nawet dużo wyższej – do 7000 mAh), które – w zależności od zastosowanego procesora i intensywności użytkowania – wytrzymują zwykle od 1 do 3 dni, zanim skończy im się energia. W kontekście jej uzupełniania należy zwrócić uwagę na szybkie ładowanie – większość modeli do tysiaka je oferuje, najczęściej z mocą około 20-35 W, ale zdarzają się nawet urządzenia obsługujące moc 90 W.

Wszystkie smartfony w tym zestawieniu oddają do dyspozycji użytkowników porty USB-C, a część także mini jack (słuchawkowe). Jeśli zaś chodzi o łączność bezprzewodową, standardowy zestaw tworzą: Bluetooth, dwuzakresowe Wi-Fi i LTE. Niektóre modele dorzucają do tego jeszcze NFC i 5G, umożliwiając tym samym korzystanie z sieci nowej generacji.

Głośniki stereo, slot kart microSD i czytniki linii papilarnych to kolejne elementy, na których obecność możesz liczyć, dysponując budżetem na poziomie kilkuset złotych. Nie spodziewaj się za to ponadprzeciętnie wytrzymałych konstrukcji (choć zdarzają się) ani wybitnych aparatów. Te ostatnie są w stanie robić przyzwoite zdjęcia, ale szału raczej nie będzie.

Skoro podstawy mamy za sobą, przejdźmy do konkretów. Innymi słowy: zaczynamy przegląd.

Motorola Moto G06 Power – najlepszy smartfon do 500 złotych

Chociaż zasadniczo jest to ranking, w którym polecam najlepsze smartfony do 1000 złotych, zestawienie otwiera urządzenie, które można kupić za połowę tej kwoty. I – moim zdaniem – jeśli chcesz wydać właśnie pięć stówek, to trudno będzie Ci znaleźć lepszy sprzęt niż Motorola Moto G06 Power. Zresztą, modele tego producenta zdają się stanowić optymalny wybór wśród tych najtańszych.

Przy takim budżecie musisz – oczywiście – nastawić się na pewne kompromisy. Moto G06 Power będzie dobrym wyborem tylko wtedy, jeśli nie masz wygórowanych oczekiwań i szukasz po prostu dobrego telefonu do najprostszych zastosowań. Procesor MediaTek Helio G81 sparowany z 4 GB RAM potrafi zapewnić płynne działanie systemu i popularnych aplikacji, a 6,88-calowy wyświetlacz HD+ wystarcza do w miarę komfortowego surfowania i oglądania filmików.

Motorola Moto G06 Power (źródło: Motorola)

Jednym z największych atutów tego modelu jest akumulator o pojemności aż 7000 mAh – trzy dni pracy to dla niego żaden wyczyn. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 18 W. Brakuje też modułu NFC do płatności zbliżeniowych, no ale przy tej cenie to jasne, że nie można mieć wszystkiego.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G06 Power:

wyświetlacz: 6,88 cala, LCD, 1640×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 64 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, USB-C, microSD, mini jack,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 171,4×77,5×8,82 mm, ~220 g,

cena i dostępność:

Poco C85 – po prostu dobry i tani smartfon Xiaomi

Kolejny na liście jest Poco C85. To – w mojej opinii – najlepszy smartfon Xiaomi na niskiej półce cenowej. Jest niewiele droższy niż wyżej opisana Motka, a u wielu osób może sprawdzić się lepiej. Wykorzystuje ten sam procesor MediaTek Helio G81, ale towarzystwa dotrzymuje mu dwa razy więcej pamięci operacyjnej (8 GB). Ma też zdecydowanie więcej miejsca na pliki: 256 GB.

Do wyświetlania treści służy wyświetlacz o podobnych parametrach (6,9 cala, rozdzielczość HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz). Kawałek dla siebie zabiera kamerka o rozdzielczości 8 Mpix, a z tyłu zainstalowany został sensor 50 Mpix.

Poco C85 (fot. Xiaomi/x-kom)

Poco C85 ma wprawdzie nieco mniejszą baterię, ale 6000 mAh to wciąż niezła pojemność. W dodatku obsługiwane jest szybkie ładowanie z mocą 33 W, dzięki czemu poziom 50% osiąga się w niewiele ponad pół godziny. Na liście jego zalet należy również umieścić obsługę NFC oraz obecność złącza słuchawkowego (mini jack).

Najważniejsze cechy smartfona Poco C85:

wyświetlacz: 6,9 cala, LCD, 1600×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD, mini jack,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 173,2×81,1×8,20 mm, ~210 g,

cena i dostępność:

Honor X7d – tani telefon do zastosowań wszelakich

Honor X7d to smartfon, który można uznać za ciekawą alternatywę dla wyżej opisanego Poco, a zarazem kompromis pomiędzy nim a jeszcze wcześniej wspomnianą Motorolą. Widać to przede wszystkim w akumulatorze, który cechuje się pojemnością 6500 mAh (obsługuje w dodatku szybkie ładowanie z mocą 35 W).

Na korzyść tego modelu przemawia również procesor Qualcomm Snapdragon 685 oferujący wyższą wydajność niż Helio G81. Szkoda jednak, że współpracuje z nim tylko 6 GB RAM i 128 GB na pliki. Brakuje również złącza słuchawkowego, ale NFC jest na pokładzie.

Honor X7d (fot. Honor)

To, co najbardziej przykuwa wzrok, to główny aparat o rozdzielczości aż 108 Mpix. Nie jest to wybitny sensor, ale jest w stanie zrobić przyzwoicie wyglądające zdjęcie, a do tego oferuje 3-krotny zoom bez strat. Tuż pod nim znajduje się drugie oczko (2 Mpix) do pomiaru głębi. Sensor z przodu ma natomiast 8 Mpix i znajduje się w wycięciu na ekranie o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości HD+.

Najważniejsze cechy smartfona Honor X7d:

wyświetlacz: 6,77 cala, LCD, 1610×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm, do 2,8 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 2 Mpix (pomiar głębi) z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 35 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 166,9×76,8×8,24 mm, ~210 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G56 5G – najlepszy smartfon do 700 złotych

Pierwszą połowę zestawienia zamyka Motorola Moto G56 5G. Tak jak wskazuje na to nazwa, jest to pierwszy w tym rankingu model oferujący łączność komórkową nowej generacji, ale na tym jego atuty wcale się nie kończą. Może się także pochwalić obsługą wirtualnych kart eSIM, pozwala też na dokonywanie płatności przez NFC.

W porównaniu do trzech poprzednich modeli ma nieco mniejszy ekran (6,72 cala), a mimo to oferuje wyższą rozdzielczość (Full HD+). Ach, szkoda tylko, że to nie AMOLED. Do tego jest w stanie zaoferować dobrą płynność działania, dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 7060 i prawie czystemu systemowi Android. Ten ostatni jest jedynie wzbogacony o narzędzia Motoroli, między innymi pakiet Moto AI.

Motorola Moto G56 5G (źródło: Motorola)

Plusem Motki jest jeszcze niezły system fotograficzny z tyłu, tworzony przez główną matrycę Sony Lytia o rozdzielczości 50 Mpix i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Na uwagę zasługuje również wysoka wytrzymałość, zapewniana przez szkło Gorilla Glass 7i z przodu oraz konstrukcję cechującą się pyło- i wodoszczelnością w najwyższych klasach IP68 i IP69. Wszystko to zaś przy miękkiej obudowie w jednym z czterech kolorów sygnowanych przez Pantone.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G56 5G:

wyświetlacz: 6,72 cala, LCD, 2400×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7060 (6 nm, do 2,6 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 165,8×76,3×8,4 mm, ~200 g,

cena i dostępność:

Vivo V50 Lite – tani smartfon z dobrym aparatem

Vivo V50 Lite otwiera drugą połowę zestawienia, w której polecam urządzenia bliższe granicy założonego budżetu. Zaczynamy więc rozmawiać o smartfonach z (nadal jej dolnych rejonów, ale już) średniej półki. Co ciekawe, model ten ma bliźniaczy procesor do wcześniej omawianego Honora (Snapdragon 685), ale sparowany już z 8 GB RAM. Oba te telefony łączy też akumulator o pojemności 6500 mAh, jednak maksymalna moc ładowania jest zdecydowanie wyższa, bo wynosi 90 W.

Na propozycję marki Vivo warto postawić, jeśli marzy Ci się smartfon z wyświetlaczem AMOLED – cechuje go wysoki kontrast, jasność sięgająca 1800 nitów i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Dużym atutem tego modelu jest także główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix – wykorzystany tu sensor Sony IMX882 potrafi zrobić bardzo ładne zdjęcia, nawet wtedy gdy warunki oświetleniowe są dalekie od optymalnych – szczególnie że scenę doświetla Aura Light.

Vivo V50 Lite (fot. Vivo)

Przy tym wszystkim V50 Lite to naprawdę poręczne urządzenie, w dodatku bardzo smukłe – ma niespełna 7,8 mm grubości. Mimo to cechuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, co potwierdzono w testach militarnych. Rozczarowujący może być jednak brak obsługi 5G.

Najważniejsze cechy smartfona Vivo V50 Lite:

wyświetlacz: 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm, do 2,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (pomiar głębi) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 163,8×76,3×7,79 mm, ~195 g,

cena i dostępność:

Honor 400 Lite 5G – dobry smartfon z ekranem AMOLED

Ciekawą alternatywą dla wyżej omówionego modelu jest Honor 400 Lite 5G. Swego czasu miałem okazję go dłużej potestować i bardzo ciepło wspominam te spędzone z nim tygodnie. Zachwycił mnie przede wszystkim poręczną i przyjemną w dotyku konstrukcją, ale też bardzo jasnym i oferującym świetne kolory wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,7 cala.

Procesor MediaTek Dimensity 7025 w połączeniu z 8 GB pamięci operacyjnej zapewnia płynne działanie na co dzień, a aparat o rozdzielczości 108 Mpix pozwala na robienie miłych dla oka zdjęć. Świetną sprawą jest też dodatkowa lampa doświetlająca z przodu – nie lada gratka dla miłośników selfie. Dopełnieniem całości jest zaś fizyczny spust migawki z funkcją zoomowania poprzez przesuwanie palcem – niczym w iPhonie.

Honor 400 Lite 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Choć dla mnie jest to jeden z najciekawszych smartfonów z kategorii dla każdego, to trzeba też mieć świadomość jego ograniczeń. Ma stosunkowo niewielki akumulator (5230 mAh), a maksymalna moc ładowania to 35 W. Nie należy też do najwytrzymalszych urządzeń na rynku. Największym minusem jest zaś – według mnie – brak głośników stereo (mamy jedynie mono).

Najważniejsze cechy smartfona Honor 400 Lite 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7025 (6 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5230 mAh, ładowanie maks. 35 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 161×74,6×7,29 mm, ~170 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja CMF Phone 2 Pro 5G ok. 1000 zł

Chcesz optymalnie wydać tysiaka na zakup smartfona? Jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, będzie zakup modelu CMF Phone 2 Pro 5G. Poza tym, że jest to po prostu świetnie zbalansowany średniak, jego największą zaletą jest to, że poza niezłym aparatem głównym 50 Mpix dysponuje również teleobiektywem o takiej samej rozdzielczości, pozwalającym skorzystać z 2-krotnego zoomu optycznego. System uzupełnia jeszcze ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.

Do tego dochodzi bardzo dobry wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Procesor MediaTek Dimensity 7300 w połączeniu z 8 GB RAM pozwala zaś liczyć na wysoką wydajność, nie tylko w podstawowych zastosowaniach. Po stronie minusów z kolei zapisałbym głośnik mono oraz akumulator o pojemności tylko 5000 mAh.

CMF Phone 2 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W ogólnym rozrachunku jest to jednak bardzo dobry smartfon, wystawiona przez Piotrka ocena 8,5/10 nie wzięła się przecież znikąd. Poza tym, o czym już wspomniałem, docenił on również wygląd tego modelu: „tylny panel, dostępny w kilku kolorach i kompatybilny z wymiennymi modułami, sprawia, że CMF Phone 2 Pro nie ginie w tłumie” – napisał.

Najważniejsze cechy smartfona CMF Phone 2 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164×78×7,8 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G86 Power 5G – dobry smartfon do 1000 złotych

Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 złotych? Każdy z wymienionych dotychczas modeli ma argumenty, które pozwalają wskazać właśnie je. Dla mnie jednak optymalnym wyborem wydaje się Motorola Moto G86 Power 5G.

Nie ma teleobiektywu, ale procesorowi MediaTek Dimensity 7300 towarzyszy tu 12 GB RAM. Są też głośniki stereo z Dolby Atmos, a akumulator cechuje się pojemnością 6720 mAh, dzięki czemu możesz liczyć nawet na trzy dni działania między jednym ładowaniem a kolejnym. Do tego ma jeszcze 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1220p i jasności sięgającej 4500 nitów, a cała konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Motorola Moto G86 Power 5G (fot. Motorola)

Nie miałem okazji sprawdzić go w akcji, ale testowałem model Moto G86 5G bez dopisku Power, który różni się tylko tym, że ma 8 GB RAM i mniejszą baterię. Oceniłem go na 8,7/10, chwaląc ekran, głośniki, wydajność, system, aparaty, jakość wykonania i niezawodne zabezpieczenia biometryczne.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 Power 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 6720 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,2×74,7×8,65 mm, ~195 g,

Znasz już najlepsze smartfony do 1000 złotych. Teraz Twój ruch

W tym miejscu kończy się ranking smartfonów do 1000 złotych. Oczywiście istnieją też inne modele, które mogą sprostać Twoim wymaganiom, ale celem tego zestawienia było pokazanie, na co mniej więcej możesz liczyć i przedstawieniu kilku urządzeń, które mogą spodobać się możliwie szerokiemu gronu użytkowników.

Jeśli mimo to w Twojej głowie wciąż są jakieś pytanie, to – śmiało – zadaj je w sekcji komentarzy.