Jaki flagowy smartfon warto kupić w połowie 2021? Podpowiadamy!

Powoła roku już prawie za nami. Kiedy to tak szybko zleciało? Smartfonowy rynek nie śpi i zdecydowana większość producentów pokazała już swoje flagowe urządzenia. Biorąc pod uwagę, że wybór takiego sprzętu to na ogół inwestycja na co najmniej dwa lata, ważne jest, aby był on przemyślany i świadomy. Dzisiaj przyjrzymy się flagowcom, które wydają się być najlepszym wyborem w 2021 roku. Jedno jest pewne – nie ma urządzenia idealnego.

Trudne czasy dla wszystkich

Wszyscy, którzy interesują się technologiami wiedzą, że nie jest to łatwy czas dla producentów. Braki w dostawach i komponentach spowodowane trudną sytuacją na świecie w dalszym ciągu trawią rynki. Oznacza to, że nawet po wyborze potencjalnego kandydata, być może czas oczekiwania na dostawę może ulec wydłużeniu. Trzeba mieć to na uwadze.

W zeszłorocznym zestawieniu modeli flagowych większość urządzeń zakręciła się wokół ceny na poziomie 4200 złotych. W tym roku najbardziej wypasione modele oferowane przez producentów to wydatek nieco większy.

W tym zestawieniu wskazuję także te modele, które pomimo niższej ceny, wcale nie ustępują tym znacząco droższym. W przypadku zakupu smartfona z kategorii „premium” moim zdaniem najważniejsze są trzy aspekty: wydajność, aparaty i ekran. Zobaczymy więc, z czym mamy do czynienia w tym roku.

Trzech gigantów i jeden gigant-marzyciel

Przeglądając oferty na flagowe modele nie sposób przejść obojętnie obok smartfonów Samsunga, Xiaomi i Apple. Co prawda gigant z Cupertino w tym roku jeszcze nie wydał na świat nowych smartfonów, ale to wynika stricte z planu wydawniczego Amerykanów, którzy wolą prezentować kolejne iPhone’y już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Wysoka cena, to i oczekiwania spore. W pierwszej grupie swoje miejsce znalazły cztery smartfony. Są to: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra, iPhone 12 Pro Max i Asus ROG Phone 5. Trzech gigantów i jeden outsider, który – jeśli chodzi o wydajność i jakość ekranu – rzuca rękawice najlepszym.

Zdecydowałem się na wybranie tych czterech smartfonów, także z innego, dość istotnego powodu. Kupując któryś z tych urządzeń trzeba mieć jedną, bardzo ważną rzecz na uwadze. To prawdziwe kolosy w naszych kieszeniach. Ogromne, ponad 6,7-calowe wyświetlacze i waga zbliżająca się niebezpiecznie do ćwierć kilograma. Oczywiście często mamy tutaj do czynienia z sytuacją „coś za coś”. Większa bateria, aparat peryskopowy czy też wyższa rozdzielczość wyświetlacza, kosztem dodatkowej wagi.

model Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Xiaomi Mi 11 Ultra iPhone 12 Pro Max Asus ROG Phone 5 ekran 6,8’ AMOLED 1440 x 3200 6,81 AMOLED 1440 x 3200 6,7 OLED 1284 x 2778 6,78 AMOLED 1080 x 2448 procesor Exynos 2100 Snapdragon 888 A14 Bionic Snapdragon 888 GPU Mali-G78 MP14 Adreno 660 Apple GPU Adreno 660 RAM 8 GB 12 GB 6 GB 16 GB pamięć 128 GB 256 GB 128 GB 256 GB system Android 11 Android 11 iOS 14 Android 11 aparat 108 + 10 + 10 + 12 Mpix 50 + 48 + 48 Mpix 12 + 12 + 12 Mpix 64 + 13 + 5 Mpix kamerka 40 Mpix 20 Mpix 12 Mpix 24 Mpix bateria 5000 mAh 5000 mAh 3687 mAh 6000 mAh 5G tak tak tak tak NFC tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C Lightning USB typu C microSD nie nie nie nie dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio nie nie nie tak głośniki stereo stereo stereo stereo biometria w ekranie w ekranie skaner twarzy w ekranie wymiary 165,1 x 75,6 x 8,9 mm 164,3 x 74,6 x 8,4 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 172,8 x 77,3 x 10,3 mm waga 229 g 234 g 228 g 238 g norma odporności IP68 IP68 IP68 brak deklarowanej data premiery 14.01.2021 29.03.2021 13.10.2020 10.03.2021 oferta Media Expert 5749 złotych 5699 złotych (aktualnie niedostępny) 5399 złotych 4499 złotych

Zacznijmy od najdroższego smartfona w omawianym zestawieniu. Już w zeszłym roku Samsung postanowił podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, opracowując specjalną linię smartfonów z dopiskiem „Ultra”. Po bardzo długim i wyczerpującym teście, Kasia uznała, że S21 Ultra to smartfon bliski ideału. Świetny zestaw aparatów, w tym 108 Mpix moduł główny, znakomity wyświetlacz QHD+ z 120 Hz odświeżaniem i flagowa wydajność, pozwalają odhaczyć wszystkie punkty z listy.

Najdroższe Samsungi dość długo cierpiały na problemy związane z autorskimi układami Koreańczyków, czyli Exynosami. W tym samym czasie Amerykanie w swoich egzemplarzach mogli cieszyć się wydajniejszymi i przede wszystkim bardziej energooszczędnymi Snapdragonami.

9.5 Ocena

Za sprawą najnowszej wersji procesora wydaje się, że Samsung poradził się z najbardziej palącymi problemami. Różnice w dalszym ciągu istnieją, ale nie są one już tak wyraźnie jak wcześniej, przez co zdecydowana większość użytkowników nie powinna czuć różnicy.

Warto także zaznaczyć, że Galaxy S21 Ultra oferuje wsparcie dla rysika ekranowego S-Pen. Tym, co z pewnością przemawia za wyborem Samsung,a to fakt podejścia producenta do aktualizacji systemowych. Wszystko wskazuje na to, że w tym momencie nie ma lepszej firmy wśród Androidwych producentów, która tak bardzo brałaby sobie do serca zapewnianie regularnych update’ów.

Drugi wybór padł na chińskiego giganta, czyli firmę Xiaomi. Producent jeszcze chwilę temu kojarzył się z produkcją „zabójców flagowców” w bardzo atrakcyjnych cenach. Chińczycy od pewnego czasu zdecydowali się zerwać z tą tradycją i teraz starają się pokazać, że potrafią stworzyć smartfona premium z prawdziwego zdarzenia, bez żadnych, nawet najmniejszych kompromisów.

Taki właśnie jest Xiaomi Mi 11 Ultra, czyli swoisty pokaz siły, jaka drzemie wśród Azjatów. Bliźniaczy ekran z Samsungiem Galaxy S21 Ultra, a do tego bardzo wszechstronny zestaw aparatów i całkiem innowacyjne rozwiązanie z dodatkowym ekranem umieszczonym na pleckach urządzenia.

9.4 Ocena

Jakby tego było mało, Xiaomi nie poszło w ślady Koreańczyków i zdecydowało się pozostawić w zestawie sprzedażowym ładowarkę. Do tego nie byle jaką, bo aż 67 W, która naładuje 5000 mAh baterię urządzenia w niecałe 40 minut.

Fajni benchmarków z pewnością docenią przewagę w postaci zastosowania najmocniejszego układu firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 888, który gwarantuje nie tylko wyższe wyniki w testach syntetycznych, ale także lepszą kulturę pracy, jak i wyniki czasu pracy na jednym ładowaniu.

iPhone 12 Pro Max

Można powiedzieć, że zgodnie z tradycją, w zestawieniu najlepszych flagowców nie może zabraknąć produktu autorstwa Apple. Nie ma się jednak czemu dziwić. W kwestii wydajności i ogólnie pojętej jakości sprzętu, ekipa Tima Cooka niezmiennie od lat stoi bardzo wysoko. Seria smartfonów oznaczona numerem 12 została bardzo ciepło przyjęta przez recenzentów.

Delikatne zmiany w designie urządzenia tchnęły trochę świeżości w najnowsze iPhone’y, a dodatek w postaci obsługi sieci 5-tej generacji przyczynił się do pchnięcia słupków sprzedażowych w górę. Dodając do tego bardzo dobre zdjęcia/wideo za dnia i nocą, a także jedne z najlepszych głośników stereo w smartfonach, dla fanów urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, wydaje się to być znakomity wybór.

Bardzo długi okres wsparcia i aktualizacji sprawia, że pomimo upływu lat, sam sprzęt nie powinien się szybko zestarzeć. W pewnym sensie zabawnym jest fakt, że nawet najdroższy iPhone, nie jest jednocześnie najdroższym flagowcem sprzedawanym obecnie na rynku.

A14 Bionic to pomimo ubiegłorocznej daty premiery, dalej najwydajniejszy chip, jaki możemy znaleźć w smartfonach. Użytkownicy mogą więc być spokojni o odpowiedni zapas mocy. Ekran OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,7 cala zajmuje zaś bardzo wysokie pozycje w rankingach za sprawą doskonałej jasności minimalnej i maksymalnej, a także dzięki świetnemu odwzorowaniu kolorów.

Ostatnie miejsce w tej części układanki zajmuje smartfon autorstwa Tajwańczyków. ASUS ROG Phone 5 to jedna z najciekawszych propozycji wśród flagowców. Urządzenie, które reklamowane jest jako sprzęt stricte dla graczy. Tomek w swoim teście ROG Phone 5 jest jednak innego zdania i uważa, że tym smartfonem może śmiało zainteresować się szersza grupa użytkowników.

Znakomita specyfikacja na papierze znajduje pełne pokrycie w przypadku czystej wydajności urządzenia. Błyskawiczne 65 W ładowanie w połączeniu z długimi czasami pracy na baterii pozwala oderwać się od gniazdka na długo. Dodając do tego niezłej jakości zdjęcia i wyśmienity ekran 120 Hz w rozdzielczości QHD+, dostajemy niemalże kompletny zestaw.

8 Ocena

Szkoda braku ładowania bezprzewodowego, ale to jest uwarunkowane dodatkowymi, opcjonalnymi, gamingowymi akcesoriami. Ważne też, że Asus nie poszedł w kierunku bardzo agresywnego designu, co dość często ma miejsce w przypadku tego typu sprzętów.

To wszystko w cenie zdecydowanie niżej aniżeli trzej wcześniej wymienieni kandydaci. ASUS ROG Phone 5 to smartfon warty rozważenia.

A może coś mniejszego?

Od dłuższego czasu na rynku smartfonowym zrobiła się dość spora luka, jeśli chodzi o mniejsze i bardziej kompaktowe urządzenia, które jednocześnie mogą pochwalić się topowymi podzespołami. Propozycji z tego gatunku jest zdecydowanie mniej, nie znaczy to jednak, że nie są one godne uwagi.

model iPhone 12 Mini Asus Zenfone 8 Samsung Galaxy S21 5G ekran 5,4’ OLED 1080 x 2340 5,9 AMOLED 1080 x 2400 6,2 AMOLED 1080 x 2400 procesor A14 Bionic Snapdragon 888 Exynos 2100 GPU Apple GPU Adreno 660 Mali-G78 MP14 RAM 4 GB 8 GB 8 GB pamięć 64 GB 256 GB 128 GB system iOS 14 Android 11 Android 11 aparat 12 + 12 Mpix 64 + 12 Mpix 12 + 64 + 12 Mpix kamerka 12 Mpix 12 Mpix 10 Mpix bateria 2227 mAh 4000 mAh 4000 mAh 5G tak tak tak NFC tak tak tak USB Lightning USB typ C USB typ C microSD nie nie nie dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio nie tak nie głośniki stereo stereo stereo biometria skaner twarzy w ekranie w ekranie wymiary 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 148 x 68,5 x 8,9 mm 151,7 x 71,2 x 7,9 mm waga 135 g 169 g 171 g norma odporności IP68 IP68 IP68 data premiery 13.10.2020 12.05.2021 14.01.2021 oferta Media Expert 3099 złotych 3299 złotych 3499 złotych

iPhone 12 mini

Już na samym początku trzeba uczciwie powiedzieć, że tak naprawdę to tylko iPhone 12 mini jest prawdziwie kompaktowym flagowcem. Najmniejsze wymiary i zaledwie tylko 135 gramów wagi, sprawiają, że model ten można przypisać do wagi piórkowej. Za mniejszymi gabarytami musiały pójść jednak pewne kompromisy.

W przypadku iPhone’a największym i zaraz najbardziej bolesnym jest bateria. Tylko 2227 mAh, pomimo sztuczek optymalizacyjnych Apple, jest w stanie zapewnić tylko dzień pracy.

Wydajnościowo to dalej czołówka wśród smartfonów na świecie za sprawą dokładnie tego samego procesora jak w modelu z dopiskiem „Pro”. Fotograficznie brakuje tylko teleobiektywu gwarantującego około 2-krotne zbliżenie. Tak, jak w przypadku wszystkich innych sprzedawanych iPhone’ów, w pudełku nie znajdziemy słuchawek ani ładowarki.

W ślad za Apple dość niespodziewanie poszedł Asus, który wyraźnie ma chrapkę ugryźć kawałek tortu z tego smartfonowego segmentu. Zenfone 8 to 5,9-calowy wyświetlacz AMOLED z podwyższoną częstotliwością odświeżania, flagowy procesor Snapdragon 888 i zestaw aparatów, jak w iPhone 12 Mini, czyli główny i szeroki kąt.

8.4 Ocena

Smartfon ten sprawdził dla Was Michele w recenzji i wydał pozytywny finalny werdykt. Niezłe, jak na swoje gabaryty czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, w połączeniu z iście flagową wydajnością cieszą w codziennym użytkowaniu.

Maniacy dobrego brzmienia z pewnością docenią obecność złącza jack 3,5 mm, który jest teraz rzadkością w przypadku segmentu premium. Do wad urządzenia należy zaliczyć tylko poprawne zdjęcia, brak ładowania indukcyjnego i mocno nagrzewającą się obudowę.

Zdaję sobie sprawę, że wciągniecie do tej części zestawienia Samsunga Galaxy S21 5G może być lekką kontrowersją. Biorąc jednak pod uwagę typową wielkość dzisiejszych smartfonów, Galaxy S21 znajduje się zdecydowanie poniżej średnich wielkości.

Andrzej, który testował najmniejszego przedstawiciela rodziny Galaxy S21, bardzo pozytywnie zaskoczył się wieloma aspektami urządzenia. Ekran, czasy pracy, głośniki czy też wreszcie wygoda korzystania z uwagi na stosunkowo kompaktowy (jak na dzisiejsze czasy) rozmiar.

8.5 Ocena

Na sporo uwagi zasługuje także bardzo uniwersalny zestaw aparatów, który powinien sprawdzić się w niemalże każdym scenariuszu.

Należy pamiętać, że decydując się na zakup Samsunga, w pudełku sprzedażowym nie znajdziemy ładowarki ani słuchawek.

Ale to nie wszystko!

Świeżych flagowców na rynku jest dużo, dużo więcej. Uważam, że oprócz tych wymienionych w powyższym tekście, warto także zwrócić uwagę na następujące modele:

Vivo X60 Pro – smartfon z wbudowanym gimbalem, który reklamuje się uniwersalnym zestawem aparatów, który ma sprawdzić się w każdych warunkach, w tym także i w nocy,

Asus Zenfone 8 Flip – „większy” flagowiec Asusa z 2021 roku. Obrotowa kamera została ponownie ulepszona, a dzięki zastosowaniu tego mechanizmu, konsumpcja multimediów odbywa się bez żadnych zakłóceń w obszarze ekranu,

OnePlus 9 Pro – Wysokowydajne podzespoły w połączeniu z bardzo lubianą przez użytkowników nakładką OxygenO,

ZTE Axon 30 Ultra – nieco „egzotyczna” propozycja prosto z Chin. Zestaw 4 aparatów na pleckach, z czego aż 3 z nich to moduły 64 Mpix.

Należy także pamiętać o składanych smartfonach, które z roku na rok coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Co prawda w tym roku nie pojawił się jeszcze żaden składak od uznanego producenta, ale nie znaczy to, że starsze modele straciły na znaczeniu. Tym bardziej, że z racji upływającego czasu, ceny zaczynają spadać. Jeśli ktoś jest więc zainteresowany tego rodzaju doświadczeniem to na pewno warto przyjrzeć się bliżej Samsungowi Galaxy Z Fold 2 czy modelowi Galaxy Z Flip.

Smartfon jednoznacznie najlepszy po prostu nie istnieje. Jednym będzie przeszkadzał rozmiar, drugim brak złącza słuchawkowego czy ładowania indukcyjnego. Wierzę jednak, że przygotowane zestawienie pomoże Wam w jak najlepszym wyborze.

Dajcie koniecznie znać, który smartfon odpowiada Wam najbardziej. Preferujecie bezkompromisową wydajność czy może wolicie pójść na pewne. drobne ustępstwa kosztem mniejszego rozmiaru? Sekcja komentarzy należy do Was!