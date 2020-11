Możesz myśleć, co chcesz, ale pod tym względem iPhone 12 Mini jest „naj”

Można mieć różne zdanie na temat modelu iPhone 12 Mini. Dla jednych jest za mały, dla innych w sam raz. Jednego nie można mu jednak odmówić – pod tymi względami jest „naj” i nie ma konkurencji.

iPhone 12 Mini – hit czy kit?

Kiedy Apple zaprezentowało iPhone’a 12 Mini, a właściwie jeszcze przed jego oficjalną premierą byłem przekonany, że wprowadzenie go do sprzedaży zmieni segment smartfonów. W końcu w sklepach pojawił się model, który jest odpowiedzią na wołania użytkowników o małego flagowca z topowym wyposażeniem. A skoro zrobiło to Apple, to podobnie postąpią inni producenci.









źródło: Apple

Identycznego zdania są też badacze z firmy Kantat, aczkolwiek powoli zaczynam się obawiać, że na rynku nie pojawi się tak dużo podobnych smartfonów z Androidem, jak początkowo mogliśmy przypuszczać. Już Redmi poinformowało, że stworzenie takiego modelu to ogromne wyzwanie.

Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie zadowalającego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. iPhone 12 Mini ma baterię o pojemności zaledwie 2227 mAh, która wystarczy na maksymalnie dzień użytkowania. W przypadku smartfonów z Androidem prawdopodobnie wcale nie będzie lepiej.

Pod tymi względami iPhone 12 Mini jest „naj” i nie ma konkurencji

Na razie trudno powiedzieć, czy użytkownicy poświęcą czas pracy na rzecz gabarytów, czy jednak pogodzą się z noszeniem większego smartfona, którego będą mogli ładować nieco rzadziej.

Odpowiedź na to poznamy najwcześniej na początku przyszłego roku, kiedy pojawią się pierwsze informacje na temat wyników sprzedażowych iPhone’ów z serii 12. Apple najwyraźniej wierzy w sukces modelu z dopiskiem Mini (w przeciwnym razie nie wprowadzałoby go na rynek, a do tego już pracuje nad jego następcą), tym bardziej, że ma rzeczowe argumenty, przemawiające właśnie za tym smartfonem.

Apple chwali się bowiem, że iPhone 12 Mini jest najmniejszym, najlżejszym i najsmuklejszym smartfonem z modemem 5G na świecie. Dla przypomnienia, ma wymiary 131,5×64,2×7,4 mm i waży 133 gramów. Nawet kompaktowy iPhone SE 2020 jest większy (138,4×67,3×7,3 mm) i cięższy (148 gramów).

źródło: Apple

Faktem jest, że iPhone 12 Mini nie ma aktualnie żadnej konkurencji, ale jeśli takowa się pojawi, to z dużym prawdopodobieństwem odniesie się ona do powyższej deklaracji. Ciekawe też, w jaki sposób postara się być lepsza od smartfona Apple, ponieważ przy takich gabarytach jest to ogromnym wyzwaniem.

Prywatnie też już powoli mam dosyć ogromnych smartfonów i z niecierpliwością czekam, czy iPhone 12 Mini rzeczywiście zapoczątkuje nowy trend na rynku, czy zgarnie dla siebie segment małych telefonów w całości. Chciałbym, żeby konkurencja pokazała coś podobnego, choć na razie mam wrażenie, że jakoś niespecjalnie się do tego kwapi.

