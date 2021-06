Czy za 2200 złotych uda się kupić smartfon, który dorówna flagowcom?

Twierdzeniem, że smartfon kosztujący 2200 złotych może okazać się bardzo ciekawym, kompletnym urządzeniem, Ameryki nie odkryję. Pozostaje jednak pytanie, który wybrać, by jak najlepiej wykorzystać przeznaczony budżet?

Smartfon za 2200 złotych – oczekiwania

Czego tak właściwie możemy spodziewać się po smartfonie, którego cena to 2000 złotych z lekką górką? Na dobrą sprawę, praktycznie wszystkiego tego, co od znacznie droższych produktów. Owszem, na ogół nie będą to rozwiązania z najwyższej półki cenowej, jednak w zdecydowanej większości przypadków okażą się w zupełności wystarczające. Smartfony kosztujące około 2000 złotych udowadniają, że zakup flagówców, z ekonomicznego punktu widzenia, często nie będzie optymalną decyzją, a zaoszczędzone środki można z powodzeniem przeznaczyć na zupełnie inny cel, na przykład podróż do miejsca, z którego przywieziemy w pamięci nowego nabytku wiele pięknych zdjęć.

W smartfonie za tę cenę raczej nie znajdziemy typowo flagowych procesorów, jednak w dalszym ciągu będą to bardzo wydajne jednostki. Dokładnie tak samo jest w przypadku możliwości fotograficznych – optyczna stabilizacja, choćby tylko w głównym aparacie, to rzadkość. Różnie bywa z normą odporności, a ładowanie bezprzewodowe to już rarytas, do którego będzie trzeba dopłacić. Bez problemu otrzymamy za to piękne wyświetlacze, szybkie ładowanie przewodowe i łączność 5G.

Nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego urządzenia, które mimo, że nie wyczerpuje całego, przeznaczonego budżetu, okazuje się jednym z najciekawszych.

Samsung Galaxy A52 5G

Propozycja Samsunga to koszt, na dzień powstawania niniejszej publikacji, 1899 złotych. Niestety, obecnie można zaobserwować problemy z dostępnością tego modelu – nabyć go można wyłącznie w kilku sklepach internetowych.

Nabywca, który zdecyduje się na zakup Samsunga Galaxy A52 5G, może liczyć na układ SoC Qualcomm Snapdragon 750G z łącznością 5G, 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na dane, z możliwością rozszerzenia o kartę microSD. Na wyposażeniu tego modelu znalazł się również wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i przekątnej 6,5 cala. Baterię o pojemności 4500 mAh można ładować z mocą 25 W. Producent nie zapomniał również o wyjściu słuchawkowym, głośnikach stereo i normie odporności IP67.

Najmocniejszym atutem Galaxy A52 5G jest jednak jego aparat. Główny, z matrycą o rozdzielczości 64 megapikseli, jest stabilizowany optycznie, co w tej półce cenowej praktycznie się nie zdarza. Towarzyszą mu ultraszerokokątny (12 Mpix) i makro (5 Mpix), a także obiektyw pomocniczy (5 Mpix). Kamerka do selfie oferuje rozdzielczość 32 megapikseli.

Jak za 1899 złotych, to smartfon o wyjątkowo kompletnej specyfikacji, który może pozytywnie zaskoczyć zwłaszcza wyświetlaczem i aparatem.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Kolejny smartfon, którego zakup można rozważyć w cenie do 2200 złotych, to Xiaomi Mi 11 Lite 5G. W cenie 1999 złotych nabędziemy urządzenie z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na dane, rozszerzanej o kartę micro SD.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G oferuje jeszcze mocniejszy SoC niż konkurent od Samsunga – Qualcomm Snapdragon 780G, również z łącznością 5G, co stanowi spory atut względem propozycji Koreańczyków.

Specyfikację uzupełnia wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i odświeżaniu 90 Hz, bateria 4250 mAh z ładowaniem przewodowym 33 W i głośniki stereo. Norma odporności Mi 11 Lite to tylko IP53.

Główny aparat oferuje rozdzielczość 64 megapikseli (bez stabilizacji optycznej), ultraszerokokątny 8 Mpix, a makro 5 Mpix. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 20 Mpix.

Dla wielu użytkowników sporym atutem mogą się okazać również niewielkie, jak na tak duży wyświetlacz, rozmiary smartfona. Mi 11 Lite 5G, dzięki temu, że jest naprawdę smukły, świetnie leży w dłoni.

Oppo Reno 5 5G

Swoją propozycję w budżecie do 2200 złotych ma również Oppo. Model Oppo Reno 5 5G charakteryzuje się układem SoC Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na dane, jednak bez możliwości rozszerzenia o kartę pamięci.

Zastosowana bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera technologię bardzo szybkiego ładowania z mocą 65 W. Nie zabrakło również łączności 5G i wyjścia słuchawkowego, a wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,43 cala i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Niestety, w przypadku Oppo Reno 5G, producent nie chwali się żadną normą odporności.

Główny aparat ma rozdzielczość 64 megapikseli, a ultraszerokokątny 8 megapikseli. Towarzyszą im dwa obiektywy pomocnicze o rozdzielczości 2 Mpix (makro, detekcja głębi). Rozdzielczość kamerki do selfie to 32 megapiksele.

Dodatkowymi atutami Oppo Reno 5 5G są także atrakcyjne wzornictwo, a także korzystna promocja, którą został objęty. Jego cena, w momencie publikacji niniejszego materiału, została obniżona do 1849 złotych. Dodatkowo, decydując się na jego zakup otrzymać można darmowe dodatki: głośnik Bluetooth i słuchawki bezprzewodowe.

OnePlus 8

W zestawieniu najciekawszych smartfonów do 2200 złotych znalazło się również miejsce dla dwóch ubiegłorocznych flagowców. OnePlus 8 jest pierwszym z nich. W cenie 2199 złotych otrzymamy najmocniejszy układ SoC z 2020 roku – Qualcomm Snapdragon 865 z łącznością 5G, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane bez możliwości rozszerzenia o kartę micro SD.

Wyświetlacz AMOLED w OnePlus 8 ma przekątną 6,55 cala i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Bateria oferuje pojemność 4300 mAh i szybkie ładowanie 30 W. Odporność na czynniki zewnętrzne nie została potwierdzona certyfikatem.

Za możliwości fotograficzne ubiegłorocznego flagowca odpowiada aparat główny o rozdzielczości 48 megapikseli, z optyczną stabilizacją. Ultraszerokokątny ma rozdzielczość 16 megapikseli a makro – 2 megapiksele. Rozdzielczość kamerki do selfie to 16 megapikseli. OnePlus 8 ma głośniki stereo, ale wyjścia słuchawkowego w nim nie znajdziemy.

Asus ZenFone 7

Smartfon, w którym nie znajdziemy żadnych wycięć ani otworów w wyświetlaczu, wyposażony w obrotowy moduł aparatu głównego to Asus ZenFone 7. W cenie 1999 złotych, w której obecnie znajdziemy go w jednym ze sklepów, podobnie jak OnePlus oferuje SoC Qualcomm Snapdragon 865 z łącznością 5G, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane, z możliwością rozszerzenia o kartę pamięci microSD.

Wyświetlacz Asusa to Super AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 30 W. Normy odporności brak, nie ma również wyjścia słuchawkowego, są za to głośniki stereo.

Prawdziwą gwiazdą w specyfikacji smartfona Asus ZenFone 7 jest obracany aparat główny. Podstawowy aparat ma rozdzielczość 64 megapikseli, a ultraszerokokątny – 12 megapikseli. Towarzyszy im teleobiektyw z 3x przybliżeniem optycznym, o rozdzielczości 8 megapikseli.

iPhone SE 2020

iPhone SE 2020, jaki jest, każdy widzi. O tym smartfonie powiedziane zostało już właściwie wszystko – to najtańsze rozwiązanie dla zwolenników systemu iOS, w którego kompaktowych wymiarach zmieszczono układ SoC znany z iPhone’ów z 2019 roku. Choć wyposażony został wyłącznie w pojedynczy aparat główny, powstające z jego udziałem fotografie mogą się podobać. To też jedyny smartfon w zestawieniu, który oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego.

Za wersję z 64 GB pamięci na dane, w momencie publikacji materiału, nabywcy przyjdzie zapłacić 1999 złotych.

Który wybrać?

Pozostawiając iPhone’a nieco z boku, przyjrzyjmy się tabeli porównującej specyfikację pięciu propozycji wykorzystujących system Android:

Model Samsung Galaxy A52 5G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Oppo Reno 5 5G OnePlus 8 Asus ZenFone 7 Ekran 6,5 cala, Super AMOLED, 120 Hz 6,55 cala, AMOLED, 90 Hz 6,43 cala, AMOLED, 90 Hz 6,55 cala, AMOLED, 90 Hz 6,67 cala, AMOLED, 90 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 780G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 GPU Adreno 619 Adreno 642 Adreno 620 Adreno 650 Adreno 650 RAM 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB Pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB System Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Aparat Główny 64 Mpix (OIS), ultraszerokokątny 12 Mpix, makro 5 Mpix, pomocniczy 5 Mpix Główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 5 Mpix Główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix, pomocniczy 2 Mpix Główny 48 Mpix (OIS), ultraszerokokątny 16 Mpix, makro 2 Mpix Główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 3x 8 Mpix Kamerka 32 Mpix 20 Mpix 32 Mpix 16 Mpix Brak Bateria 4500 mAh, 25 W 4250 mAh, 33 W 4300 mAh, 65 W 4300 mAh, 30 W 5000 mAh, 30 W 5G Tak Tak Tak Tak Tak NFC Tak Tak Tak Tak Tak microSD Tak, hybrydowy Tak, hybrydowy Nie Nie Tak, dedykowany USB Typ-C 2.0 Typ-C 2.0 Typ-C 3.1 Typ-C 3.1 Typ-C Dual SIM Tak Tak Tak Tak Tak 3,5 mm jack Tak Nie Tak Nie Nie Głośniki Stereo Stereo Mono Stereo Stereo Biometria Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (ramka) Wymiary 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 160,5 x 75,7 x 6,8 mm 159,1 x 73,4 x 7,9 mm 160,2 x 72,9 x 8 mm 165,1 x 77,3 x 9,6 mm Waga 189 g 159 g 172 g 180 g 230 g Norma odporności IP67 IP53 Brak certyfikatu Brak certyfikatu Brak certyfikatu Cena 1899 złotych 1999 złotych 1849 złotych 2199 złotych 1999 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Brak

Prawdę powiedziawszy, nie jestem w stanie wskazać, który smartfon spośród tych propozycji jest najlepszy. Biorąc pod uwagę suche dane techniczne, wybór mógłby paść na Asusa bądź OnePlusa – to w końcu ubiegłoroczne, ale wciąż flagowce. Propozycjom Samsunga i Xiaomi też nie można wiele zarzucić, a Oppo, zwłaszcza biorąc pod uwagę promocję, prezentuje się bardzo korzystnie.

Niezależnie, po który model zdecydujecie się sięgnąć, możecie być pewni, że kupujecie naprawdę fajny smartfon, który wielokrotnie pozytywnie Was zaskoczy.