Jaki smartfon do 1100 złotych? Oto 6 ciekawych propozycji

Wśród smartfonów do 1100 złotych można znaleźć wiele urządzeń, które, lepiej lub gorzej, powinny spełnić oczekiwania większości użytkowników. Oczywiście, przy takiej kwocie trzeba być gotowym na pewne kompromisy, jednak, jeśli się dobrze poszuka – można znaleźć perełki o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Poniżej znajdziecie kilka moich propozycji.

Rozum podpowiada – POCO X3 Pro

Szukając smartfona do 1100 złotych nie sposób przejść obojętnie obok POCO X3 Pro. W tej cenie zapewnia zaskakująco wiele możliwości, zawierając w sobie sporo elementów znanych z flagowych rozwiązań. W taki oto sposób w sprzęcie zamontowano chociażby wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 860 wraz z 6GB RAM i układem graficznym Adreno 640.

Pozytywne wrażenie robi także wyświetlacz. Zastosowano tu 6,67-calowy ekran z odświeżaniem aż 120 Hz, co pozwoli jeszcze bardziej podkreślić płynność działania urządzenia. Co więcej, zamontowana bateria o pojemności 5160 mAh pozwoli na 7 godzin nieprzerwanego wyświetlania treści. A gdy energia się skończy, można ją uzupełnić ładowarką z szybkim, 33 W ładowaniem, w około godzinę.

Na plus w POCO X3 Pro zasługują głośniki stereo, złącze słuchawkowe, NFC oraz szybki skaner linii papilarnych, wbudowany od boku urządzenia. Omawiając aparat, składa się on z czterech matryc. W kwestii jakości zdjęć, można to podsumować dwoma zdaniami z recenzji Tomka:

Fotografie powstające w dobrych warunkach oświetleniowych cechują się niezłymi, zrównoważonymi kolorami (o ile przypadkiem nie włączymy trybu AI, który sprawia, że stają się nienaturalne) i wystarczającą szczegółowością. Ale im mniej światła, tym gorzej.

Czego, poza lepszą jakością zdjęć w słabszych warunkach oświetleniowych, brakuje w tym modelu? Tomek w głównej mierze był niezadowolony z niedopracowania oprogramowania, braku certyfikacji Netfliksa oraz nieprzyjemnych wibracji. Poza tym warto pamiętać, że urządzenie jest dużych rozmiarów, przez co nie jest zbyt poręczne.

Poco X3 Pro fot. Tabletowo.pl

Serce podpowiada – realme 8

Niecałe dwa miesiące temu testowałem realme 8. I szczerze uważam, że to bardzo udany model, który zasługuje na chwilę uwagi podczas rozważań na temat smartfona do 1100 złotych. Od razu uwagę przykuwa smukła, przyjemnie leżąca w dłoni obudowa, która (poza wielkim napisem na pleckach) może się podobać. Pozytywnie można też ocenić wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala wykonany w technologii AMOLED ze świetnie wyglądającymi kolorami.

Mimo smukłej obudowy, w realme 8 udało się zamontować także pokaźną baterię o pojemności 5000 mAh. Pozwoli to na zapewnienie 2-3 dni bez konieczności doładowywania urządzenia. A gdy już pojawi się taka potrzeba, można skorzystać z dołączonej do zestawu szybkiej ładowarki o mocy 30 W, która naładuje urządzenie w godzinę.

Podobnie, jak w POCO X3 Pro, tutaj też mamy na tyle cztery aparaty, które pozwolą uzyskać zaskakująco ładne fotografie. Nieźle wypada też kamerka frontowa z 16-megapikselową matrycą, która wykonuje szczegółowe, naturalnie wyglądające zdjęcia. W smartfonie jest też NFC, gniazdo słuchawkowe czy niehybrydowy slot dual SIM.

Co tu by można było poprawić? Jak dla mnie, całkowicie niepotrzebny jest ten wielki napis na tyle, brakuje wyższego odświeżania ekranu czy lepszego działania modułu GPS przy pieszej nawigacji.

realme 8 / fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Przyszłość podpowiada – Xiaomi Redmi Note 10

W Xiaomi Redmi Note 10 wyróżnikiem jest obecność modułu 5G. Jeśli szukacie więc smartfona, który da więcej możliwości po intensywniejszym wdrożeniu sieci piątej generacji, może być to ciekawa propozycja. W cenie do 1100 złotych jest to, według mnie, najlepsza opcja z tym modułem.

W Xiaomi Redmi Note 10 na uwagę zasługuje jednak jeszcze kilka innych elementów. Mamy tu bowiem chociażby ekran o odświeżaniu 90 Hz, szkoda jednak, że zastosowano matrycę IPS zamiast AMOLED. Smartfon może poszczycić się też pojemną baterią o ogniwie 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania do 33 W.

Smartfon na obudowie ma poczwórny aparat złożony z matrycy podstawowej, ultraszerokokątnej, Super Makro oraz do pomiaru głębi. Całość napędza procesor MediaTek Dimensity 700 z 4GB RAM. Jest też niehybrydowy slot dual SIM.

Redmi Note 10 5G (źródło: @Xiaomi)

Oko podpowiada – Samsung Galaxy A32

Nie ukrywam, że Samsung Galaxy A32 przekonuje mnie mocno pod względem wizualnym. Jest to estetycznie wykonany sprzęt dostępny w ładnych kolorach. Przód smartfona też może przyciągać uwagę za sprawą umieszczenia wyświetlacza o przekątnej 6,4 cala w rozdzielczości 2400×1080 pikseli, wykonany w technologii Super AMOLED. Co więcej, umieszczono tu także odświeżanie na poziomie 90 Hz, co jeszcze bardziej będzie potęgowało pozytywne wrażenia z użytkowania.

W Samsungu Galaxy A32 znajdziemy procesor MediaTek Helio G80 wraz z 4GB RAM. Sprzęt nie powala więc specyfikacją, jednak powinien wypadać przyzwoicie pod kątem realnego komfortu użytkowania. W urządzeniu umieszczono poczwórny aparat, składający się z matrycy głównej, ultraszerokokątnej, makro i pomocniczej, na froncie zagościła z kamerka z matrycą 20 Mpix.

Sprzęt jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe i NFC. Całość jest zasilana baterią o pojemności 5000 mAh z maksymalną mocą ładowania 15 W.

Samsung Galaxy A32 4G (źródło: Samsung)

Smartfon do 1100 złotych – ławka rezerwowych: Samsung Galaxy A41 i Oppo A74

W kategorii ciekawych urządzeń do 1100 złotych wyróżnić można jeszcze dwa modele. Pierwszy z nich – Samsung Galaxy A41 to średniak z krwi i kości. Wyglądem i funkcjonalnością mocno nawiązuje do flagowych rozwiązań. Jednocześnie ma dużo słabsze podzespoły i stanowczo niższą cenę. Oferuje więc chociażby wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala, procesor MediaTek Helio G65 czy 4 GB RAM. Do tego mamy potrójny aparat na tyle (matryca podstawowa, ultraszerokokątna i do pomiaru głębi) oraz smukłą obudowę o stosunkowo niewielkich rozmiarach.

Do plusów Samsunga Galaxy A41 zaliczam także obecność NFC, gniazda słuchawkowego czy nieźle działającego skanera linii papilarnych w ekranie. Nieco gorzej wypada jednak bateria. Pojemność 3500 mAh wystarcza na jeden średniointensywny dzień pracy. Akumulator też dość długo się ładuje – z dołączoną do zestawu ładowarką będzie to ponad 1,5 godziny.

Samsung Galaxy A41 / fot. Krzysztof Rodziński (Tabletowo.pl)

W Oppo A74 też znajdziemy ekran AMOLED, jest on jednak nieco większy i ma przekątną 6,43 cala. System napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 662 wraz z 4GB RAM. Nie zabrakło NFC, gniazda słuchawkowego czy ładnie wyglądającej, smukłej obudowy.

Wszystkie elementy składowe Oppo A74 są zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Dodany jest także tryb szybkiego ładowania z ładowarką o mocy 33W. Pozytywnie może wypadać także zestaw trzech aparatów w konfiguracji „oczka” podstawowego, macro i do pomiaru głębi. Z przodu jest natomiast kamerka 16 Mpix.

Oppo A74 (źródło: Oppo)

Wszystkie wymienione powyżej modele smartfonów do 1100 złotych w zbiorczym zestawieniu parametrów znajdziecie w tabeli:

model POCO X3 Pro realme 8 Xiaomi Redmi Note 10 Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A41 Oppo A74 ekran IPS, 6,67 cala, Full HD, 120 Hz Super AMOLED, 6,4 cala, Full HD, 60 Hz IPS, 6,43 cala, Full HD+, 90 Hz Super AMOLED, 6,4 cala, Full HD+. 90 Hz Super AMOLED, 6,1 cala, Full HD+, 60 Hz AMOLED, 6,43 cala, Full HD+, 60 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 700 MediaTek Helio G80 MediaTek Helio P65 Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno 640 Mali-G76 Mali-G57 Mali-G52 Mali-G52 Adreno 610 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB system Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 aparat Główny: 48 Mpix f/1,8 Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2 Makro: 2 Mpix f/2,4 Pomocniczy: 2 Mpix f/2,4 Główny 64 Mpix f/1,79 Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.25 Makro: 2 Mpix f/2.4 Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/1.79 Makro: 2 Mpix f/2.4 Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 Główny: 64 Mpix f/1.8 Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.2 Makro: 5 Mpix f/2.4 Pomocniczy: 5 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/2.0 Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.2 Pomocniczy: 5 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/1.7 Makro: 2 Mpix f/2.4 Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 kamerka 20 Mpix f/2,2 16 Mpix f/2.45 8 mpix f/2.0 20 Mpix f/2.2 25 Mpix f/2.2 16 Mpix f/2.4 bateria 5160 mAh, szybkie ładowanie 33W 5000 mAh, szybkie ładowanie 30W 5000 mAh, szybkie ładowanie 18W 5000 mAh, szybkie ładowanie 15W 3500 mAh 5000 mAh, szybkie ładowanie 33W 5G Nie Nie Tak Nie Nie Nie NFC Tak Tak Tak Tak Tak Tak USB Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C microSD Tak Tak Tak Tak Tak Tak dual SIM Tak, hybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, hybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, niehybrydowy 3.5 mm jack audio Tak Tak Nie Tak Tak Tak głośniki Stereo Mono Nie Mono Mono Mono biometria Skaner linii papilarnych od boku Skaner linii papilarnych w ekranie Skaner linii papilarnych od boku Skaner linii papilarnych w ekranie Skaner linii papilarnych w ekranie Skaner linii papilarnych w ekranie wymiary 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 160,6 x 73,9 x 7,99 mm 161,81 x 75,34 x 8,92 mm 158,9×73,6×8,4 mm 149,9 x 69,8 x 7,9 mm 160,3 x 73,8 x 7,95 mm waga 215 g 177 g 190 g 184 g 152 g 175 g norma odporności IP53 brak IP53 brak Brak Brak cena na wolnym rynku 1099 złotych 999 złotych 1099 złotych 999 złotych 999 złotych 999 złotych oferta Media Expert Link Link Link Link Link Link

A jaki smartfon do 1100 złotych Wy byście wybrali? Jestem ciekaw Waszych komentarzy!