Czym zaskoczą nas smartfony za 500 złotych? Szukamy tych najciekawszych

Banknot z wizerunkiem Jana III Sobieskiego – to nasz dzisiejszy budżet, by znaleźć jak najciekawszy smartfon. Producenci na szczęście nie zapomnieli o klientach, którzy przy zakupie smartfona stawiają, przede wszystkim, na oszczędność. Jaki smartfon do 500 złotych kupić?

Biorąc pod uwagę liczbę opinii o smartfonach, jakie znajdziemy na stronach internetowych sklepów czy porównywarek cenowych, segment urządzeń do 500 złotych nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że wybierając smartfon, staramy się wybrać urządzenie, które posłuży nam jak najdłużej. Nie dziwi zatem wcale, że zdecydowana większość nabywców woli dopłacić kilkaset złotych więcej, by cieszyć się urządzeniem o znacznie lepszej specyfikacji, a zatem bardziej perspektywicznym.

Reklama

Nie oznacza to jednak, że nabywców najtańszych smartfonów nie ma wcale. To urządzenia skrojone do potrzeb wszystkich tych, którzy nie planują korzystać z nowego nabytku szczególnie często, ograniczając jego rolę do urządzenia do odbierania i wykonywania połączeń i możliwości korzystania z komunikatorów internetowych.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

To również półka cenowa, po którą sięgają klienci szukający drugiego, pomocniczego smartfona, gdy ich sytuacja tego wymaga, by mieć pod ręką dwa tego typu sprzęty. Warto również wspomnieć o prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcieliby obdarować smartfonami swoich pracowników, by mieć z nimi kontakt w godzinach pracy.

Po tanie smartfony sięgają również klienci operatorów mobilnych, którzy chcieliby otrzymać nowe urządzenie, ponosząc jak najniższe, miesięczne koszty abonamentu.

Sprawdźmy zatem, na co mogą liczyć wszyscy wyżej wymienieni, a także, któremu smartfonowi powinni przejrzeć się w pierwszej kolejności.

Partnerem materiału jest sklep Media Expert

Zacznijmy od specyfikacji

Jakie podzespoły znajdziemy w tanich smartfonach? Praktycznie wszystkie, którym się przyglądamy, zostały wyposażone w bardzo mocne baterie, pozwalające na pracę nawet przez kilka dni. Znajdziemy tu również atrakcyjne wizualnie, choć plastikowe obudowy, bez normy odporności. Wyświetlacze to, co do zasady, panele IPS o rozdzielczości HD.

Spory rozstrzał panuje w kwestii pamięci RAM – od 2 do 4 GB, a wiadomo, że przy współczesnym zapotrzebowaniu aplikacji, im więcej tym lepiej. Procesory to z kolei podstawowe modele dostarczane producentom smartfonów przez Qualcomma i MediaTeka.

Samsung Galaxy M11 (źródło: Samsung)

Achillesową piętą najtańszych konstrukcji mogą okazać się możliwości multimedialne. Zarówno aparat, jak i kamerka do rozmów wideo czy głośniki, raczej nikogo nie zachwycą. Nie oznacza to jednak, że w głośnikach nie usłyszymy czegokolwiek, wszystkie zdjęcia wyjdą rozmazane, a nasz rozmówca nie domyśli się, czyją twarz widzi. Co to, to nie. Nie będą to efekty oferowane przez smartfony średniopółkowe, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że wielu użytkownikom taka absolutnie podstawowa obsługa multimediów może wystarczyć.

Wielka szkoda, że tylko jeden z polecanych smartfonów ma na wyposażeniu moduł NFC do płatności zbliżeniowych.

A oto nasi dzisiejszy pretendenci do miana najciekawszego smartfona do 500 złotych i ich możliwości:

Model Samsung Galaxy M11 Oppo A15 vivo Y11S Motorola E7 Power Motorola E7 Plus Xiaomi Redmi 9C Realme C21 Ekran 6,4 cala IPS, HD 6,52 cala, IPS, HD 6,51 cala, IPS, HD 6,51 cala, IPS, HD 6,5 cala, IPS, HD 6,53 cala, IPS, HD 6,5 cala, IPS, HD Procesor Qualcomm Snapdradon 450 MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 460 MediaTek Helio G25 Qualcomm Snapdragon 460 MediaTek Helio G35 MediaTek Helio G35 GPU Adreno 506 PowerVR GE8320 Adreno 610 PowerVR GE8320 Adreno 610 PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 RAM 3 GB 2 GB 3 GB 4 GB 4 GB 2 GB 3 GB Pamięć 32 GB 32 GB 32 GB 64 GB 64 GB 32 GB 32 GB System Android 11 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Aparat 13 Mpix f/1,8 (główny), 5 Mpix f/2,2 (ultraszerokokątny), 2 Mpix f/2,4 (pomocniczy) 13 Mpix f/2,2 (główny), 2 MP f/2,4 (makro), 2 MP f/2,4 (pomocniczy) 13 Mpix f/2,2 (główny), 2 Mpix f/2,4 (pomocniczy) 13 Mpix f/2,0 (główny), 2 Mpix f/2,0 (makro) 48 Mpix f/1,7 (główny), 2 Mpix (pomocniczy) 13 Mpix f/2,2 (główny), 2 Mpix f/2,4 (pomocniczy), 2 Mpix f/2,4 (makro) 13 Mpix f/2,2 (główny), 2 Mpix f/2,4 (makro), 2 Mpix f/2,4 (pomocniczy) Kamerka 8 Mpix f/2,0 5 Mpix f/2,4 8 Mpix f/1,8 5 Mpix f/2,2 8 Mpix f/2,2 5 Mpix f/2,2 5 Mpix f/2,2 Bateria 5000 mAh 4230 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie NFC Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie USB Typ-C, 2.0 microUSB 2.0 microUSB 2.0 Typ-C 2.0 microUSB 2.0 microUSB 2.0 microUSB 2.0 microSD Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Dual SIM Tak Tak Tak Hybrydowy Hybrydowy Tak Tak Wyjście słuchawkowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Głośniki Mono Mono Mono Mono Mono Mono Mono Biometria Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Skaner linii papilarnych Wymiary 161,4 x 76,3 x 9 mm 164 x 75,4 x 7,9 mm 164,4 x 76,3 x 8,4 mm 165,1 x 75,9 x 9,2 mm 165,2 x 75,7 x 9,2 mm 164,9 x 77 x 9 mm 162,5 x 76,4 x 8,9 mm Waga 197 g 175 g 191 g 200 g 200 g 196 g 190 g Norma odporności Nie Nie Nie Deklaracja producenta Nie Nie Nie Cena 499 złotych 399 złotych 499 złotych 499 złotych 499 złotych 499 złotych 489 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Link Link Link

Gdy multimedia są (mimo wszystko) priorytetem

Jak wspomniałem wcześniej, decydując się na przeznaczenie na zakup smartfona kwoty 500 złotych, raczej nie ma co liczyć na choćby przeciętne możliwości multimedialne. Na tle przedstawianych dzisiaj modeli, delikatnie wyróżnia się jedna konstrukcja – Samsung Galaxy M11. Jako jedyny spośród siódemki, na swoich pleckach nosi dwa przydatne obiektywy – główny i ultraszerokokątny. W przypadku konkurencji, tylko obiektyw główny będzie naprawdę skutecznym narzędziem do robienia zdjęć.

Pozostałe elementy specyfikacji również nie odstraszają – 3 GB RAM to w tych pieniądzach średni wynik, a i Qualcomm Snapdragon 450 to typowa konstrukcja. Co dla niektórych może okazać się istotne, Galaxy M11 jako jedyny spośród dzisiejszych kandydatów, otrzymał aktualizację do Androida 11. Również jako jedyny w zestawieniu posiada moduł NFC, przydatny w mobilnych płatnościach.

Lubisz robić zdjęcia? W tych pieniądzach to dla Ciebie optymalny wybór.

Samsung Galaxy M11 w Media Expert

Samsung Galaxy M11 (źródło: Samsung)

Gdy liczy się wydajność

Jeśli priorytetem w wyborze smartfona są jak najmocniejsze podzespoły odpowiedzialne za wydajność, w segmencie do 500 złotych znajdzie się zdecydowany faworyt. To Motorola Moto E7 Plus, która – jako jedyna z całego zestawienia – oferuje kombinację 4 GB pamięci operacyjnej i Snapdragona 460. Ten dodatkowy gigabajt pamięci RAM, wyróżniający ją na tle konkurencji, może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza dla nieco bardziej płynnego przełączania się między otwartymi aplikacjami.

Spośród całej siódemki, Motorola Moto E7 Plus korzysta również z najlepszego aparatu głównego – o rozdzielczości 48 megapikseli. To również jej mocny atut.

Motorola Moto E7 Plus w Media Expert

Równie ciekawie prezentuje się druga Motorola w rankingu – Motorola Moto E7 Power. Tutaj również znajdziemy 4 GB RAM, jednak tym razem w towarzystwie MediaTeka Helio G25. Jej niekwestionowanym atutem na tle konkurencji jest uszczelniana obudowa, choć niepotwierdzona jakimkolwiek certyfikatem.

Motorola Moto E7 Power w Media Expert

Motorola Moto E7 Power (źródło: Motorola)

Spróbujmy (jeszcze bardziej) zaoszczędzić

500 złotych to wciąż za dużo? W niektórych przypadkach może tak być, dlatego zdecydowałem się na umieszczenie w rankingu smartfona o 100 złotych tańszego. Oppo A15 kosztuje, jako jedyny, 399 złotych. Na jakie kompromisy musimy się zgodzić, by zapłacić mniej?

Przede wszystkim mniejsza pamięć operacyjna (2 GB) i mniejsza bateria (4230 mAh). Zastosowanie mniejszej baterii oznacza jednak, że Oppo A15 jest najlżejszym smartfonem w zestawieniu, co może przełożyć się na większy komfort użytkowania.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za jego zakupem niech będzie oferta promocyjna, którą właśnie został objęty. Decydując się na jego zakup, otrzymamy gratis głośnik Bluetooth Oppo OBMC03.

Oppo A15 w Media Expert (z głośnikiem gratis po wykorzystaniu kodu rabatowego)

Wszechstronność kluczem do sukcesu?

Na sam koniec smartfony, które w tę półkę cenową wpisują się wręcz wzorowo. Nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale też niczym nie odstają. Urządzeniami o praktycznie identycznej specyfikacji technicznej są Xiaomi Redmi 9C i Realme C21.

Jak korzysta się z takiego smartfona? Sprawdził to dla Was Andrzej, dlatego po więcej informacji zapraszam do jego recenzji Realme C21.

Realme C21 w Media Expert

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Xiaomi Redmi 9C to konstrukcja na tyle podobna, że zdecydowana większość atutów i mankamentów Realme powtórzy się również tutaj. Którego zatem wybrać? Moim zdaniem tego, którego nakładka bardziej przypadnie Wam do gustu. Zwolennicy większych możliwości personalizacji kosztem stabilności powinni sięgnąć po Redmi, a poszukujący prostych, ale przyjemnych dla oka rozwiązań – po Realme.

Dodatkowo, Redmi 9C można również znaleźć w wersji Redmi 9C NFC – posiadającej moduł do płatności zbliżeniowych, jednak o 100 złotych droższej.

Xiaomi Redmi 9C w Media Expert

Piękniś ze Snapdragonem

Kolejną, bardzo zbliżoną konstrukcją do Redmi i Realme, jest vivo Y11S. W przeciwieństwie do nich, napędza go Qualcomm Snapdragon 460, co może być zwiastunem nieco wyższej stabilności oprogramowania smartfona.

Na tle konkurentów wyróżnia się atrakcyjnym wzornictwem, sprawiającym wrażenie przynależności do znacznie wyższej półki cenowej. Co ciekawe, jest sposób, by vivo Y11S otrzymać…zupełnie za darmo.

vivo Y11S w Media Expert

Mój faworyt

Spośród przedstawionych propozycji, osobiście sięgnąłbym po Motorolę Moto E7 Plus. Zrobiłbym to z uwagi na fakt zastosowania dodatkowego gigabajta pamięci RAM, najlepszy aparat główny spośród konkurentów, a także bardzo lekką nakładkę na system operacyjny, gwarantującą nieco wyższą niż w przypadku konkurentów płynność interfejsu.

Zgadzacie się z tym wyborem? Może macie własne propozycje? Dyskusję uważam za otwartą.