A to ci heca! Według Huawei, to rząd Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny jest za obecnie panujący kryzys w dostawach komponentów, który dotknął niemalże wszystkie sektory związane z elektroniką. Chiński gigant sugeruje, że sankcje nałożone na firmę, przyczyniły się do ogólnej paniki wśród innych przedsiębiorstw.

Chipów brak, a cierpią na tym wszyscy

Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo koronawirus przyczynił się do destabilizacji niemalże wszystkich gospodarek świata. Już na samym początku pandemii mówiło się o ograniczeniu światowej produkcji w przeróżnych dziedzinach. Jak jednak pokazał czas, chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do aż tak dużego zamieszania. To, jak źle jest na światowym rynku, można było zobaczyć chociażby po tym, że tak wielki gigant jak Apple, musiał rozłożyć w czasie premierę swoich nowych urządzeń. Cierpi także branża motoryzacyjna, przez co istotnemu spowolnieniu uległa produkcja nowoczesnych samochodów, a część z nich finalnie produkować będzie więcej spalin niż chciałby producent.

fot. vperemencom / Pixabay

Warto też jednak dodać, że są firmy, które pomimo braku istotnych komponentów, notują w tym okresie znakomite wyniki. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na elektronikę, Samsung czy też Qualcomm mogły pochwalić się rekordowymi wynikami sprzedażowymi w ostatnim czasie.

Huawei mówi wprost: To wina USA

Zdaniem Huawei, za obecnie panujący problem w dostawach chipów na globalnym rynku, częściowo odpowiedzialny jest rząd Stanów Zjednoczony. Nałożone na chińskiego giganta sankcje, które są nieustanie zaostrzane, miały przyczynić się do wywołania paniki producentów na świecie. Prezes Huawei Rotating uważa, że może to ostatecznie doprowadzić do wywołania globalnego kryzysu gospodarczego.

fot. Pixabay

Ze względu na amerykańskie sankcje wobec Huawei, jesteśmy świadkami paniki wśród globalnych, a zwłaszcza chińskich firm. W przeszłości, firmy gromadziły marginalne zapasy, ale teraz budują one zapasy na trzy lub nawet sześć miesięcy w przód. To zakłóciło cały system. oiot.pl: Odkurzacze Samsung Jet w atrakcyjnej promocji. Gratisy warte nawet kilkaset złotych! Oczywiście nieuzasadnione amerykańskie sankcje wobec Huawei i innych [chińskich] firm powodują niedobór dostaw w całej branży, a to może nawet skutkować nowym globalnym kryzysem gospodarczym. Eric Xu, Prezes Huawei Rotating

Termin, w jakim Huawei zdecydowało się na wytoczenie takich, a nie innych słów, nie jest przypadkowy. W tym tygodniu planowane są rozmowy w Białym Domu mające na celu rozwiązanie problemu niedoboru chipów, z naciskiem na przemysł motoryzacyjny. Przedstawiciele takich firm technologicznych jak Google, Intel czy też Samsung również mają uczestniczyć w tym wydarzeniu. Reprezentanci wydarzenia przyznają jednak, że problem ten może być bardzo trudny do opanowania w krótkim okresie.

Prezez Huawei Rotating przyznał, że firma planuje swoją strategię przy założeniu, że firma pozostanie nadal na tak zwanej czarnej liście podmiotów zagrażających bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.