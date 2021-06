Najlepszy smartfon do 1600 złotych? Spodziewałem się, że wybór będzie większy…

Okolice 1500 złotych to budżet, który może przeznaczyć na zakup nowego smartfona większość klientów. Wydawałoby się, że mając do dyspozycji taką kwotę, będzie można przebierać w propozycjach. Tymczasem okazuje się, że wybór wcale nie jest taki bogaty. Trzeba jednak przyznać, że w tych pieniądzach da się kupić naprawdę dobry smartfon.

Partnerem materiału jest Media Expert

Reklama

POCO F3

Gdybym akurat stał przed wyborem nowego smartfona i zadawał sobie pytanie, jaki smartfon do 1600 złotych będzie najlepszym wyborem, to POCO F3 byłby pierwszy na liście. W tej kwocie to (moim zdaniem) najciekawsza i najbardziej kompletna propozycja, aczkolwiek nie bez wad i słabszych stron.

Do tych ostatnich niewątpliwie trzeba zaliczyć brak pyło- i wodoszczelnej obudowy oraz slotu na kartę microSD i 3,5 mm złącza słuchawkowego. „Kwestią sporną” jest też oprogramowanie – nie każdy lubi nakładkę MIUI, bowiem potrzeba sporo czasu i cierpliwości, aby ją spersonalizować. Warto jednak to zrobić, ponieważ oferuje mnóstwo przydatnych i ciekawych funkcji.

Najmocniejszą stroną POCO F3, która deklasuje resztę konkurencji do 1600 złotych, jest wydajność. Smartfon wyposażono w ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz superszybkie pamięci LPDDR5 RAM i flash UFS 3.1 (to ta na pliki). Jeżeli dla kogoś to najważniejszy aspekt, nie powinien się dłużej zastanawiać, bo to strzał w dziesiątkę.

Słowa uznania należą się POCO F3 również za wyświetlacz, gdyż to 6,67-calowy AMOLED E4, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i próbkuje dotyk z częstotliwością 360 Hz (co przydaje się podczas grania), a do tego obsługuje format HDR10+ i dodatkowo oferuje technologię MEMC, znaną przede wszystkim z telewizorów.

Wśród zalet POCO F3 można jeszcze wymienić moduł NFC, głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, port podczerwieni oraz aparat telemakro, podobny to tego, jaki zastosowano m.in. we flagowym Xiaomi Mi 11. Na plus także obsługa superszybkiego ładowania (do 100% w 52 minuty).

POCO F3 w Media Expert

POCO F3 (źródło: Xiaomi)

Samsung Galaxy A52

Bardzo mocną propozycją w tym budżecie jest również Samsung Galaxy A52. Gdybym zastanawiał się, jaki smartfon do 1600 złotych kupić, model ten także miałby ogromne szanse mnie do siebie przekonać. Samsung stworzył średniaka, który ma wiele zalet i w zasadzie tylko jedną, poważną wadę, a mianowicie brak modemu 5G (na rynku jest dostępny Galaxy A52 5G, ale nie mieści się w założonym budżecie).

Lista zalet jest znacznie dłuższa. Smartfon kusi przede wszystkim pyło- i wodoszczelną obudową z certyfikatem IP67, co jest bardzo rzadko spotykane w tym segmencie. Do tego oferuje równie wyjątkową w urządzeniach z tej półki optyczną stabilizację obrazu w aparacie głównym o rozdzielczości 64 Mpix.

Mocną stroną Samsunga Galaxy A52 jest też wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Do listy zalet można jeszcze dopisać moduł NFC, głośniki stereo, slot na kartę microSD do 1 TB i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz solidną baterię o pojemności 4500 mAh, którą można ładować z mocą do 25 W.

Samsung Galaxy A52 w Media Expert

Samsung Galaxy A52 (źródło: Samsung)

Sony Xperia 10 II

Jaki smartfon do 1600 złotych? Może właśnie Sony Xperia 10 II? To propozycja zarówno dość oryginalna, jak i bardzo ciekawa, bo z „długim” wyświetlaczem o proporcjach 21:9 oraz jednocześnie niewielkiej przekątnej („zaledwie” 6 cali), co sprawia, że jest najmniejszym modelem z niniejszego zestawienia.

Do tego jako jedyny oferuje również teleobiektyw, który daje dodatkowe możliwości i pozwala uzyskać lepsze efekty. Sony nie poszło za modą i nie upakowało siłę dodatkowych aparatów do zdjęć makro i pomiaru głębi ostrości.

6 Ocena

Sony Xperia 10 II może do siebie przekonać też pyło- i wodoszczelną obudową z certyfikatem IP68, obecnością modułu NFC na pokładzie i 3,5 mm złączem słuchawkowym. W dodatku producent chwali się zastosowaniem technologii DSEE HX, która ma poprawiać jakość odtwarzanego dźwięku (i po podłączeniu słuchawek faktycznie działa).

Niestety, Sony Xperia 10 II ma również sporo słabszych stron, na czele z dość przeciętnym procesorem Qualcomm Snapdragon 665 i tylko 4 GB RAM. Ponadto, nie oferuje też głośników stereo (dość często spotykanych w tym segmencie cenowym) i obsługi sieci 5G. Nie są one dyskwalifikujące, szczególnie patrząc na nie przez pryzmat zalet smartfona, ale należy być ich świadomym przed ewentualnym zakupem.

Sony Xperia 10 II w Media Expert

Sony Xperia 10 II (źródło: Sony)

Nokia 8.3 5G

To smartfon, w przypadku którego mocno się wahałem, czy umieścić go w tym zestawieniu. Zdecydowałem się jednak na to z uwagi na fakt, że oferuje największy wyświetlacz z wymienionych tu propozycji. Nokia 8.3 5G ma bowiem ekran o przekątnej aż 6,81 cala, a nie brakuje osób, które oczekują jak największej powierzchni do dyspozycji. W dodatku producent dodał tu technologię PureDisplay, która odpowiada m.in. za konwersję formatu SDR do HDR w czasie rzeczywistym.

Trzeba być jednak świadomym, że Nokia 8.3 5G jest naprawdę duża (jej wysokość to ponad 17 cm) i ciężka, bo waży aż 227 gramów. Kiedy jednak patrzy się na jej przepiękne, niebieskie wykończenie, można jej to wybaczyć.

7 Ocena

Tym bardziej, że ma też kilka zalet, na czele z obsługą sieci 5G, a także moduł NFC, slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto, Nokia 8.3 5G ma zapewnione dość długie wsparcie w postaci aktualizacji, aczkolwiek odpowiedzialne za nie HMD Global często udostępnia nowe wydania Androida z dużym poślizgiem. Warto tu także zauważyć, że smartfon oferuje praktycznie „czystego” Androida, który trafia w gusta osób, nielubiących przepakowanych funkcjami nakładek.

Nokia 8.3 5G w Media Expert

Nokia 8.3 5G (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

OnePlus Nord N10 5G

Model ten, podobnie jak Nokia 8.3 5G, znalazł się w niniejszym zestawieniu trochę warunkowo, ponieważ nie jest wybitnie atrakcyjną propozycją, jeśli ktoś zastanawia się, jaki smartfon do 1600 złotych kupić. Umieściłem go tu jednak przede wszystkim dlatego, że jest dobrą propozycją dla osób, które słyszały wiele dobrego o jakości wsparcia producenta.

Co prawda zdarza mu się wypuszczać wadliwe aktualizacje, ale mimo wszystko cieszy się wśród swoich klientów dobrą opinią w tym aspekcie. W dodatku OxygenOS jest bardzo przyjemną nakładką – jednocześnie prostą, ale też dającą duże możliwości personalizacji. Takie połączenie jest rzadko spotykane w segmencie smartfonów.

8 Ocena

Oprogramowanie bardzo dobrze współpracuje z procesorem Qualcomm Snapdragon 690, a trzeba zauważyć, że jest to jedyny smartfon w tym zestawieniu z układem (z modemem 5G) z serii Snapdragon 600 – to dobrze o nim świadczy. W dodatku ma też wyświetlacz, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz oraz głośniki stereo, NFC, Dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na plus należy również zaliczyć obsługę 30 W ładowania.

OnePlus Nord N10 5G w Media Expert

OnePlus Nord N10 5G (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Motorola Moto G 5G Plus

Mimo że nie jestem fanem smartfonów marki Motorola (chociaż mam do niej ogromny sentyment), to muszę przyznać, że Motorola Moto G 5G Plus jest ciekawą propozycją do 1600 złotych. Na tle innych smartfonów w tym zestawieniu wyróżnia ją podwójny aparat do selfie, ponieważ obok głównego o rozdzielczości 16 Mpix, znajduje się też 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Jeżeli ktoś często robi grupowe zdjęcia przednim aparatem, to powinien wybrać właśnie Motkę, bo będzie mógł zapomnieć o selfie sticku.

7.2 Ocena

Trzeba też przyznać, że Motorola Moto G 5G Plus jest kompletnym smartfonem – brakuje jej tylko głośników stereo i może jest ciutkę za ciężka, gdyż waży 207 gramów. Poza tym oddaje jednak do dyspozycji m.in. 6,7-calowy wyświetlacz, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz, a także NFC, Dual SIM, slot na microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe. No i oczywiście obsługuje sieć 5G, bo o tym również trzeba pamiętać.

Wypada też zauważyć, że Motorola Moto G 5G Plus ma akumulator o największej pojemności aż 5000 mAh. Jednocześnie obsługuje ładowanie o mocy „tylko” 20 W, więc trzeba będzie poświęcić na nie dłuższą „chwilę”, a dokładniej nawet ~3,5 godziny. Odwdzięczy się za to dwoma dniami pracy na jednym ładowaniu.

Motorola Moto G 5G Plus (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Xiaomi Mi 11 Lite

No i przechodzimy do ostatniego smartfona w tym zestawieniu, którego cena w mojej ocenie nie jest najkorzystniejsza, ale za 100 złotych mniej można kupić wersję z 64 GB pamięci wbudowanej (zamiast 128 GB). Wtedy jednak pojawi się pytanie, czy nie lepiej kupić Redmi Note 10 Pro 6 GB/128 GB?

Co zatem Xiaomi Mi 11 Lite robi w tym zestawieniu? Pojawił się w nim głównie dlatego, że jest niewiarygodnie smukły i lekki, bo ma grubość zaledwie 6,81 mm i waży 157 gramów, a na dodatek jest dostępny w przyciągających wzrok kolorach. To niewątpliwie najmocniejsze strony tego smartfona, które nie wątpię, że przekonają do zakupu mnóstwo osób, gdyż w końcu większość klientów „kupuje oczami” i Xiaomi Mi 11 Lite na tym niewątpliwie skorzysta.

Oczywiście nie można powiedzieć, że Xiaomi Mi 11 Lite nie jest dobrym smartfonem, bo jak najbardziej jest, o czym świadczy m.in. AMOLED-owy wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, głośniki stereo, Dual SIM i dość duża bateria (4250 mAh z obsługą ładowania 33 W). Jednocześnie model ten nie ma slotu na microSD i 3,5 mm złącza słuchawkowego oraz nie obsługuje sieci 5G.

Jeżeli dla kogoś liczy się przede wszystkim wygląd – powinien kupić Xiaomi Mi 11 Lite. Jeśli natomiast ważniejsza jest specyfikacja i dobrze by było, żeby to był Xiaomi – polecam Redmi Note 10 Pro, szczególnie że wersja 6 GB/64 GB kosztuje 1299 złotych.

Xiaomi Mi 11 Lite w Media Expert

Xiaomi Mi 11 Lite (źródło: Xiaomi)

Poniżej znajdziecie tabelę porównawczą parametrów technicznych:

Model POCO F3 Samsung Galaxy A52 Sony Xperia 10 II Nokia 8.3 5G OnePlus Nord N10 5G Motorola Moto G 5G Plus Xiaomi Mi 11 Lite Ekran 6,67″ AMOLED Full HD+ 120 Hz 6,5″ AMOLED Full HD+ 90 Hz 6″ OLED Full HD+ 6,81″ IPS Full HD+ 6,49″ IPS Full HD+ 90 Hz 6,7″ LTPS Full HD+ 90 Hz 6,55″ AMOLED Full HD+ 90 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 690 Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 732G GPU Adreno 650 Adreno 618 Adreno 610 Adreno 620 Adreno 619L Adreno 620 Adreno 618 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB Pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB 128 GB 128 GB System Android 11 Android 11 Android 10 Android 11 Android 10 Android 10 Android 11 Aparat na tyle 48 Mpix

8 Mpix 119° FOV

5 Mpix (telemakro) 64 Mpix OIS

12 Mpix 123° FOV

5 Mpix (makro)

5 Mpix (do głębi) 12 Mpix

8 Mpix 120° FOV

8 Mpix teleobiektyw 64 Mpix

12 Mpix (ultraszeroki)

2 Mpix (makro)

2 Mpix (do głębi) 64 Mpix EIS

8 Mpix 119° FOV

2 Mpix (makro)

2 Mpix (monochromatyczny) 48 Mpix

8 Mpix 118° FOV

5 Mpix (makro)

2 Mpix (do głębi) 64 Mpix

8 Mpix 119° FOV

5 Mpix (makro) Aparat na przodzie 20 Mpix 32 Mpix 8 Mpix 24 Mpix 16 Mpix EIS 16 Mpix

8 Mpix (ultraszeroki) 16 Mpix Bateria 4520 mAh / ładowanie 33 W 4500 mAh / ładowanie 25 W 3600 mAh / ładowanie 18 W 4500 mAh / ładowanie 18 W 4300 mAh / ładowanie 30 W 5000 mAh / ładowanie 20 W 4250 mAh / ładowanie 33 W 5G Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie NFC Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak USB Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C microSD Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie dual SIM Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3.5 mm jack audio Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Głośniki Stereo Stereo Mono Mono Stereo Mono Stereo Biometria Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Wymiary 163,7×76,4×7,8 mm 159,9×75,1×8,4 mm 157x69x8,2 mm 171,9×78,56×8,99 mm 163×74,7×8,95 mm 168x74x9 mm 160,53×75,73×6,81 mm Waga 196 gramów 189 gramów 151 gramów 227 gramów 190 gramów 207 gramów 157 gramów Norma odporności Brak IP67 IP68 Brak Brak Brak Brak Cena na wolnym rynku 1599 złotych 1599 złotych 1499 złotych 1499 złotych ~1320 złotych 1499 złotych 1499 złotych oferta Media Expert Link Link Link Link Link niedostępna Link

Nadszedł czas, by głos oddać Wam – to który model byście wybrali?