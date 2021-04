Globalna premiera ZTE Axon 30 Ultra zbliża się wielkimi krokami!

Prezentując światu swoje nowe flagowe urządzenia z serii ZTE Axon 30, na czele z topowym modelem ZTE Axon 30 Ultra, chiński producent ogłosił że najbardziej dopieszczony wariant doczeka się globalnej premiery. Wtedy jednak potencjalni klienci musieli obejść się ze smakiem, gdyż obyło się bez podania żadnej oficjalnej daty.

Cierpliwość się opłaciła i mimo że konkretnego terminu nadal nie podano do publicznej wiadomości, to ZTE podzieliło się przewidywanym okresem globalnej premiery nowego smartfona.

Witaj maj, piękny maj

ZTE puściło w końcu parę z ust i potwierdziło dotychczasowe przypuszczenia. Otóż najnowszy smartfon firmy z wyższej półki, ZTE Axon 30 Ultra, zadebiutuje w maju 2021 roku. Jeżeli więc baner umieszczony na oficjalnej, globalnej witrynie należącej do chińskiej firmy nie kłamie, premiery samego urządzenia można się spodziewać najwcześniej już za niecały tydzień.

Dla przypomnienia – specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra

Na przednim panelu urządzenia znalazł się zakrzywiony, 6,72-calowy ekran wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400 x 1080 pikseli. Wyświetlacz odświeża się z częstotliwością 144 Hz, zaś samo próbkowanie dotyku osiąga poziom aż 300 Hz. Ekran oferuje także obsługę formatu HDR10+. Zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia znalazło się szkło Corning Gorilla Glass 5. Nie zabrakło obecności zintegrowanego czytnika linii papilarnych.

Głównym atutem smartfona, o czym ZTE przypomina na każdym kroku, są jego aparaty. Na tylnim panelu znajdują się cztery oczka, z czego trzy oferują matryce o rozdzielczości aż 64 Mpix. Są to kolejno: obiektyw szerokokątny (f/1.6), ultra-szerokokątny (f/1.9) oraz aparat portretowy (również f/1.9). Czwarty to teleobiektyw o budowie peryskopowej, który może pochwalić się skromnymi 8 Mpix i nawet 120x zoomem cyfrowym. Aparat do zdjęć selfie to z kolei matryca 16 Mpix.

źródło: ZTE

Na pokładzie znajdzie się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 w towarzystwie od 8 do 16 GB RAM LPDDR5 i od 256 GB do nawet 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Akumulator o pojemności 4600 mAh użytkownik naładuje zasilaczem obsługującym szybkie ładowanie Quick Charge 4+ o mocy 66 W poprzez port USB-C.

ZTE Axon 30 Ultra obsługuje wszystkie najważniejsze standardy łączności, w tym 5G, Wi-Fi 6, Bletooth 5.2, NFC, Dual SIM i GPS. Po wyjęciu z pudełka, smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką.

Oficjalny cennik obejmujący wszystkie możliwe konfiguracje nie jest jeszcze znany, ale jeśli wierzyć doniesieniom, należy się przygotować na niemałą, czterocyfrową kwotę z piątką na przedzie.