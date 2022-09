Dynamic Island może stać się standardem w kolejnej generacji iPhone’a, ale jest jedno „ale”

Najnowsze smartfony Apple zadebiutowały niespełna dwa tygodnie temu. Zdecydowanie szerokim echem odbiło się wprowadzenie w modelach iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max całkowicie nowego rozwiązania, czyli Dynamic Island. Wygląda na to, że tak bardzo przypadło ono producentowi do gustu, że chce zastosować je we wszystkich modelach z nadchodzącej serii iPhone 15. Standardowe nie staną się jednak dzięki temu „Pro” – jest jedno „ale”.

Dynamic Island nowym standardem u Apple

Według najnowszych doniesień, wprowadzona w iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max Dynamic Island ma trafić do wszystkich smartfonów z nadchodzącej serii iPhone 15. Tak przynajmniej twierdzi Ross Young, który opublikował na Twitterze informacje dotyczące wyświetlaczy, które mają zostać zastosowane w przyszłorocznych smartfonach od Apple.

Dynamic Island zastępuje znanego do tej pory notcha, łącząc ze sobą dwa otwory w wyświetlaczu. Oprócz nowego wyglądu smartfona, rozwiązanie to oferuje wyświetlanie dodatkowych informacji, na przykład o podłączonych słuchawkach bezprzewodowych czy informacje dotyczące trwającej właśnie rozmowy telefonicznej.

Jeśli informacje przekazane przez Rossa Younga się potwierdzą, to Apple w końcu pozbędzie się notcha z głównej linii smartfonów, jednak nie całkowicie, gdyż mówi się, że kolejna generacja SE ma czerpać garściami z iPhone’a XR, a więc również wyświetlacz z dużym wycięciem przy górnej krawędzi.

Jest jedno „ale”

W swoim tweecie Ross Young sugeruje, że nie spodziewa się w standardowych modelach z serii iPhone 15 wyświetlacza LTPO. To z kolei oznacza, że dwa najtańsze modele w ofercie nadal będą pozbawione obsługi technologii odświeżania ekranu w 120 Hz – ProMotion, stosowanej już przez producenta w poprzednich modelach z dopiskiem „Pro”. Podstawowe modele iPhone 15, chociaż z Dynamic Island, nadal będą oferowały odświeżanie ekranu jedynie z prędkością 60 Hz.

Dynamic Island okazało się jednak sporym hitem nie tylko wśród użytkowników najnowszych smartfonów Apple. Powstały już nawet pierwsze projekty naśladujące dynamiczną wyspę z iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Rozwiązanie zostało stworzone przez programistów Mi Theme dla urządzeń działających na MIUI. Kilka dni temu w sieci pojawiły się filmy prezentujące jego działanie.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Na łamach chińskiego serwisu społecznościowego Weibo CEO marki Redmi, w odpowiedzi na post jednego z użytkowników, zapytał, czy naprawdę potrzebuje inteligentnej wyspy? Jest więc bardzo możliwe, że Xiaomi w przyszłości wprowadzi do swoich smartfonów rozwiązanie podobne do Dynamic Island. I prawdopodobnie nie tylko ta firma.