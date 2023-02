Ile Apple zarabia na iPhonie 14 Pro Max? Mniej niż może Ci się wydawać

Na stronie Apple iPhone 14 Pro promowany jest frazą Poza skalą. I chociaż producentowi z pewnością nie o to chodziło, to faktem jest, że smartfon jest poza skalą zasięgu dużej części klientów w Polsce i nie tylko. Mimo to gigant z Cupertino nie narzeka na jego sprzedaż – wręcz przeciwnie, niedawno narzekał na siebie, że nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na wersje z dopiskiem „Pro”. Ile jednak firma faktycznie na nim zarabia?

Ile Apple musi wydać, żeby zarobić na smartfonie iPhone 14 Pro Max?

W Stanach Zjednoczonych iPhone 14 Pro kosztuje od 999 dolarów, a 14 Pro Max od 1099 dolarów, co oznacza, że cena podstawowego modelu nie zmienia się od czasów iPhone’a X, a większej wersji od momentu premiery iPhone’a XS Max we wrześniu 2018 roku. W Polsce jednak ceny sukcesywnie rosną – podczas gdy iPhone X kosztował na start w 2017 roku od 4979 złotych, za iPhone’a 14 Pro trzeba zapłacić od 6499 złotych (różnica 1520 złotych). W przypadku wariantu Pro Max cena wzrosła z 5479 złotych do 7199 złotych (różnica 1720 złotych).

Mimo że Apple zarabia kokosy na iPhone’ach – są one najbardziej dochodową kategorią produktów w ofercie amerykańskiego giganta, najpierw musi sporo wydać, żeby móc w ogóle je wyprodukować. Dowiedzieliśmy się, ile firma płaci za części do iPhone 14 Pro Max w wersji ze 128 GB pamięci. Według wyliczeń Counterpoint Research, przekazywanych przez serwis 9to5Mac, wszystkie komponenty do tego smartfona kosztują 464 dolary, co stanowi ponad 46% ceny sklepowej. Mowa tu o wariancie z obsługą mmWave – na części do modelu ze wsparciem dla sieci sub-6GHz potrzeba 454 dolary, czyli o 10 dolarów mniej.

Na materiały do budowy iPhone 14 Pro Max 128 GB Apple musi wydać o 3,4% więcej niż komponenty do iPhone 13 Pro Max 128 GB, co oznacza, że – patrząc przez sam pryzmat bill of materials – nowy model jest bardziej kosztowny w produkcji niż jego poprzednia generacja, a mimo to cena w dolarach pozostała dokładnie taka sama. Z obliczeń Counterpoint Research wynika, że najbardziej do wzrostu kosztów przyczyniło się zastosowanie 48 Mpix matrycy i nowego ekranu z funkcją always-on.

Jednocześnie ceny wielu innych, potrzebnych do produkcji iPhone 14 Pro Max komponentów spadły – moduły łączności komórkowej są jedynymi z tych, które najbardziej potaniały, bo jest mowa o aż 13% obniżce. Przyczynił się do tego m.in. fakt, że technologia 5G zyskuje na popularności, a zatem traci na „ekskluzywności”, co naturalnie wpływa na redukcję cen.

Ile kosztują części do smartfona iPhone 14 Pro Max?

Counterpoint Research wylicza, że procesor A16 Bionic kosztuje Apple ~11 dolarów więcej niż A15 Bionic, a ogólne koszty związane z kategorią „procesowania” stanowią aż 20% wszystkich kosztów części do tego smartfona. Dowiedzieliśmy się też, że za zaprojektowane przez samego siebie komponenty gigant z Cupertino przeznacza 22% całości kwoty, wydanej na materiały potrzebne do budowy iPhone 14 Pro Max 128 GB.

Należy jednak pamiętać, że Apple musi wydać pieniądze nie tylko na części potrzebne do produkcji smartfona. W jego cenie zawarte są również koszty związane z samym procesem produkcji oraz późniejszą dystrybucją, sprzedażą i wsparciem. Ponadto firma wydaje mnóstwo pieniędzy na reklamę i marketing, a także badania i rozwój – to też jest wliczone w cenę sklepową.

Nie wiadomo, ile dokładnie wynosi marża Apple, ale na pewno jest ona niższa niż 50%. Warto jednak zwrócić uwagę, że gigant z Cupertino wydaje na części podobny odsetek ceny detalicznej co Google na komponenty do Pixel 7 Pro.