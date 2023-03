Call of Duty: Modern Warfare 2 za darmo (na weekend)!

Activision po raz kolejny sięgnęło po znaną nam już metodę promocji, czyli darmowe weekendy w grze. Call of Duty: Modern Warfare 2 będzie można sprawdzić za darmo w najbliższy weekend!

Call of Duty: Modern Warfare 2 z darmowym weekendem

Aktualna kondycja Call of Duty: Modern Warfare 2 nie jest najlepsza. Drugi sezon szeroko omówiliśmy na łamach Tabletowo. Niestety, jakk to już zwykle bywa z grami Activision – im dalej w las, tym gorzej. Liczba graczy MW2 i Warzone 2 regularnie spada, a częste aktualizacje nie poprawiają sytuacji. Głównie dlatego, że nie wprowadzają rzeczy, których domaga się społeczność. Do tego dochodzi obecność relatywnie dość sporej liczby oszustów, którzy są prawdziwą zmorą w Call of Duty.

Activision postanowiło spróbować powalczyć o nowych graczy i zachęcić ich do kupienia swojego produktu poprzez darmowy weekend. W Call of Duty: Modern Warfare 2 będzie można zagrać za darmo od czwartku 16 marca od 18:00 aż do poniedziałku 20 marca do 20:00.

Call of Duty: Modern Warfare 2 w drugim sezonie

Activision co prawda nie udostępni nam wszystkich możliwych trybów i map z Call of Duty: Modern Warfare 2, ale i tak będzie na czym grać. Gracze dostaną możliwość sprawdzenia siebie oraz tytułu na takich arenach, jak:

Farm 18,

Mercado Las Almas,

Shipment,

Dome,

Himmelmatt Expo.

Być może nie ma ich zbyt sporo, ale i tak jest w czym wybierać. Warto też podkreślić, że ostatnia z tych map dopiero została świeżo wprowadzona do Call of Duty: Modern Warfare 2, razem z patchem o wdzięcznej nazwie „Season Two Reloaded”. Himmelmatt Expo to nic innego, jak dość luksusowe centrum kongresowe. Możliwości jest dość sporo, więc każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

W darmowym weekendzie CoD: MW2 dostępne będą tryby rozgrywki:

Deathmatch,

Domination,

Hardpoint,

Kill Confirmed,

Infected,

Gun Game

All or Nothing.

Jak więc widać, twórcy dadzą nam więc więcej możliwości, żeby sprawdzić Call of Duty, aniżeli było to podczas ostatniego darmowego weekendu.