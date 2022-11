Emergency SOS w iPhone’ach 14 już dostępne. Najpierw w USA i Kanadzie, niebawem też w Europie

Wśród ważniejszych nowości, które Apple pokazało wraz z iPhone’ami 14, znalazła się funkcja satelitarnego Emergency SOS. Od dziś jest ona dostępna dla użytkowników w USA i Kanadzie, a następnie ma zadebiutować również w Europie.

Wzywanie pomocy z wykorzystaniem satelitów

Owszem, iPhone 14 i 14 Plus, w przeciwieństwie do smartfonów z serii iPhone 14 Pro, okazały się wyjątkowo nudne. Nie oznacza to jednak, że na pokładzie zabrakło jakichkolwiek nowości. Zarówno w modelach podstawowych, jak i tych z linii Pro, wprowadzono dwie ważne funkcje, skupione na bezpieczeństwie użytkowników. Zadaniem pierwszej jest wykrywanie wypadków samochodowych. Natomiast druga umożliwia wezwanie pomocy z wykorzystaniem satelitów.

Funkcja „Emergency SOS via satellite” działa za pośrednictwem satelitów Globalstar i umożliwia uzyskanie łączności ze służbami w miejscach, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej i WiFi. Oznacza to, że nie musimy mieć łączności z tradycyjnymi sieciami, aby móc wezwać pomoc.

Warto jeszcze mieć na uwadze, że docelowo korzystanie z funkcji będzie wymagało opłacania subskrypcji, ale jak zapewnia Apple – użytkownicy wszystkich modeli iPhone 14 przez pierwsze dwa lata otrzymają bezpłatny dostęp do tej usługi. Ponadto ma być ona dostępna tylko w wybranych krajach, więc nie będziemy mogli z niej skorzystać w dowolnym miejscu na świecie.

Opisywana funkcja pozwala zawiadomić nie tylko służby ratunkowe, ale również znajomych i rodzinę. Użytkownik może im udostępnić swoją aktualną lokalizację z wykorzystaniem usługi Find My.

Podczas korzystania z „Emergency SOS via satellite” pojawia się ekran, w którym użytkownik odpowiada na istotne pytania za pomocą kilku prostych kliknięć. Następnie odpowiedzi są przesyłane do dyspozytorów we wstępnej wiadomości, co w założeniach ma pozwolić im na szybkie zrozumienie sytuacji i poznanie lokalizacji użytkownika, wzywającego pomoc.

Apple dodaje, że dzięki zastosowanym algorytmom, w tym również zmniejszeniu rozmiaru przesyłanych wiadomości, użytkownicy mogą wysyłać i odbierać wiadomości w ciągu zaledwie 15 sekund przy dobrej pogodzie.

Funkcja jest już dostępna w USA i Kanadzie

Firma z Cupertino poinformowała, że funkcja Emergency SOS jest właśnie udostępniania użytkownikom w USA i Kanadzie. Następnie, jeszcze w grudniu 2022 roku, ma pojawić się w wybranych krajach Europy – we Francji, Niemczech, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Miejmy nadzieję, że w Polsce nie będziemy musieli długo czekać i wkrótce również zyskamy dostęp do tego rozwiązania. W końcu może okazać się ono niezwykle przydatne w miejscach, gdzie nie ma zasięgu, bowiem to właśnie ono w sytuacjach krytycznych pozwoli wezwać służby ratunkowe.

Należy jeszcze dodać, że z funkcji „Emergency SOS via satellite” mogą korzystać właściciele wszystkich czterech modeli iPhone 14. Dodatkowo wymagany jest iOS 16.1 lub nowsza wersja systemu operacyjnego.