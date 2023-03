Łączność satelitarna trafi ze smartfonów do smartwatchy Huawei

Łączność satelitarna to nowość, która stała się głośna w świecie urządzeń mobilnych wraz z premierą nowych iPhone’ów. W pocie czoła pracują nad nią również inni producenci, by jak najszybciej wprowadzić ją do swoich urządzeń. W sieci pojawiły się informacje, że taka łączność ma trafić do najnowszej serii smartwatchy Huawei. Co jeszcze przygotowuje producent?

Nowy trend w świecie mobilnym

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że jednym z nowych trendów wśród urządzeń mobilnych jest komunikacja satelitarna. To funkcja, która stała się głośna wraz z premierą najnowszych smartfonów Apple, chociaż to nie amerykański gigant pierwszy zaprezentował tę technologię.

iPhone’y 14 oferują funkcję „Emergency SOS via satellite”, która pozwala na nawiązanie połączenia ze służbami ratunkowymi poprzez satelity Globalstar w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej ani Wi-Fi. Dzięki temu, niezależnie od okoliczności, w których znajdzie się użytkownik, można wezwać pomoc bez potrzeby posiadania tradycyjnego połączenia z siecią komórkową. Wysłanie wiadomości SMS zajmuje od 15 sekund w przypadku bezchmurnego nieba do kilku minut w niesprzyjających warunkach.

Podobna funkcjonalność powoli pojawia się też w smartfonach z systemem operacyjnym Android, a niedawno Samsung podbił stawkę i przedstawił swoją wizję komunikacji satelitarnej. Według zapewnień południowokoreańskiego producenta użytkownicy będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, połączenia i dane nawet w miejscach, gdzie brakuje mobilnej sieci komórkowej. MediaTek i Qualcomm również przyczynią się do popularyzacji tego rozwiązania, także w tańszych smartfonach.

Huawei wrzuci łączność satelitarną do smartwatcha

Na samym początku warto podkreślić, że to właśnie Huawei pierwszy zaprezentował konsumencki smartfon, który obsługuje łączność satelitarną – mowa o modelu Mate 50 Pro. Chiński producent dokładnie o jeden dzień wyprzedził Apple. Teraz w sieci pojawiły się informacje mówiące o tym, że technologia łączności satelitarnej może zagościć również w urządzeniach wearable producenta.

Huawei Watch GT 3 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Na portalu weibo pojawił się post, który mówi o tym, że Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek serii Watch 4. Wygląda na to, że zegarki chińskiego producenta będą naprawdę wyjątkowe. Po pierwsze według doniesień wokół tarczy nowego smartwatcha ma znaleźć się wzmocnienie wykonane z cyrkonu – materiału, który cechuje się wysoką odpornością na uderzenia i pęknięcia, ponieważ jest nawet 4 razy bardziej wytrzymały niż stal. Prawdopodobnie pojawi się w on w najdroższych wersjach zegarków z Huawei Watch 4.

Nowy smartwatch Huawei nie tylko wprowadzi zmiany w designie i budowie, bowiem producent ma wyposażyć urządzenie również w funkcję komunikacji satelitarnej, dzięki której użytkownicy mogą wysyłać wiadomości SMS bez potrzeby korzystania z sieci komórkowej, a także samego smartfona. To wyjątkowe rozwiązanie, ponieważ byłby to pierwszy na rynku smartwatch oferujący tę funkcję.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to można się spodziewać, że seria smartwatchy Huawei Watch 4 zaskoczy użytkowników nie tylko zmienionym designem, zaawansowanymi funkcjami, ale również wysoką ceną. Producent nie potwierdził jeszcze oficjalnie daty premiery nowych urządzeń wearable.