Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G oficjalnie w Polsce. Słuchawki w gratisie na start

Układanka Samsunga na 2023 rok zaczyna się powoli dopełniać. Dziś firma pokazała oficjalnie urządzenia, które przez najbliższe kilkanaście miesięcy będą reprezentowały średnią półkę i stanowiły rdzeń sprzedaży smartfonów w regionie.

Samsung Galaxy A54 5G

Jak twierdzi Samsung, najnowsze smartfony „pomogą użytkownikom rejestrować wyraziste i pozbawione drgań filmy oraz zdjęcia, zapewnią świetną jakość wyświetlanych treści, a także pozwolą zdziałać więcej dzięki dłuższej żywotności baterii.” Porównajmy zatem nowinki z zeszłorocznymi odpowiednikami.

Jeżeli chodzi o ekran, zmiana w Galaxy A54 5G może nie być zauważalna dla niewprawionego oka. Ekran skurczył się o 0,1 cala względem Galaxy A53, a więc ma teraz 6,4 cala, ale za to zyskał wyższą jasność. Technologia AMOLED, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 HZ wciąż „robi robotę”.

Widoczną zmianę powinno przynieść zastosowanie nowego układu mobilnego Exynos 1380. Wyrzucenie dwóch rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz i dodanie dwóch rdzeni Cortex-A78 z zegarem 2,4 GHz względem Exynosa 1280, może pozytywnie wpłynąć na wydajność smartfona.

Galaxy A54 5G (Źródło: Samsung)

Co się tyczy zestawu aparatów – z tyłu zniknął czujnik głębi, a rozdzielczość głównej matrycy zmalała z 64 do 50 Mpix, ale pojawiła się za to opcja nagrywania w 480 kl./s przy rozdzielczości 720p. Kamera ultraszerokokątna 12 Mpix, aparat makro 5 Mpix nie uległy zmianie.

Z przodu występuje natomiast aparat 32 Mpix, podobnie jak w modelu Galaxy A53 5G. Nie widać również skoku w kwestii baterii. Podobnie jak w poprzedniku, Galaxy A54 5G korzysta z akumulatora o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 25 W.

Galaxy A54 trafił do Polski w dwóch konfiguracjach:

8 GB RAM + 128 GB w cenie 2399 złotych ,

, 8 GB RAM + 256 GB.

Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, fioletowej i limonkowej.

Galaxy A54 5G (Źródło: Samsung)

Samsung Galaxy A34 5G – MediaTek i duży wyświetlacz

Więcej zauważalnych zmian dostarcza za to model Galaxy A34 5G. Nie dość że ekran urósł do 6,6 cala, to jeszcze częstotliwość odświeżania ekranu skoczyła z 90 do 120 Hz. Rozdzielczość to wciąż Full HD+ (2340 na 1080 pikseli).

Zaskoczeniem może okazać się fakt, że zamiast układu mobilnego Exynos, Samsung zdecydował się na MediaTeka Dimensity 1080. Jest to SoC wykonane w nieco większej litografii (6 nm zamiast 5 nm) ale za to z szybszymi rdzeniami Cortex-A78 (2,6 GHz zamiast 2,4 GHz).

Galaxy A34 5G (Źródło: Samsung)

Podobnie jak Galaxy A54 5G, model Galaxy A53 5G zgubił gdzieś po drodze czujnik głębi na zestawie tylnych aparatów. Reszta pozostaje bez zmian. Do dyspozycji użytkownika oddano więc aparat główny 48 Mpix, który zyskał podobnie jak Galaxy A54 5G możliwość kręcenia w 480 kl./s przy rozdzielczości 720p, ultraszerokokątny obiektyw z matrycą 8 Mpix i kamerkę makro 5 Mpix. Z przodu do robienia zdjęć służy natomiast aparat 13 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh oferuje szybkie ładowanie o mocy 25 W, podobnie jak poprzednik i droższy model na 2023 rok.

7.5 Ocena

A skoro już o cenie mowa. Samsung Galaxy A34 5G otrzymał 2 konfiguracje:

6 GB RAM + 128 GB w cenie 1899 złotych

8 GB RAM + 256 GB.

Do wyboru są cztery kolory: czarny, srebrny, limonkowy i fioletowy.

Oba modele są już dostępne m.in. w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt czy x-kom.

Źródło: Samsung

Na start Samsung przygotował promocję, w ramach której do każdego zakupu dorzuca słuchawki Galaxy Buds 2. Jednym z warunków jest wypełnienie poprawnie formularza zgłoszeniowego do 16 kwietnia 2023 i załączenie dowodu zakupu. W akcji można wziąć udział, jeśli zakupimy i aktywujemy sprzęt do 2 kwietnia 2023 roku.