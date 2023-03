Miesiąc Apple TV+ za darmo! Idealnie, w sam raz na premierę 3. sezonu Teda Lasso

Mam bardzo dziwny związek z Apple TV+. Jak dotąd nie zapłaciłem za tę usługę złamanej złotówki i nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić. Przynajmniej nie w ciągu najbliższego darmowego miesiąca.

Apple TV+ znowu za darmo

Z perspektywy czasu można śmiało porównać Apple TV+ do takiego Tidala w wersji wideo. Tidal naprawdę bardzo starał się zwiększyć liczbę subskrybentów za pomocą częstych promocji na abonament i darmowych okresów próbnych dla nowych użytkowników. Apple TV+ nie osiągnęło jeszcze poziomu dorzucania kodów subskrypcyjnych do płatków śniadaniowych, ale ponownie uruchamia promocję, dzięki której można korzystać z serwisu bez opłat.

Z jakiej okazji zostaliśmy tak życzliwie potraktowani przez Apple? Otóż w serwisie ma premierę dokument Real Madrit: Until The End, ukazujący bardzo dobry sezon 2021-2022 tego uznanego klubu piłkarskiego. Właściciel usługi stwierdził, że to idealny moment na to, by przypomnieć osobom, które nie mają wykupionego abonamentu Apple TV+, że subskrypcja serwisu to dobry pomysł. Dlatego umożliwia teraz uzyskanie miesiąca darmowego dostępu do platformy.

Co najlepsze, z akcji mogą skorzystać zarówno ci, którzy nigdy nie korzystali z oferty Apple TV+, jak i ci, którzy już kiedyś subskrybowali dostęp do serwisu. To świetnie, bo dzięki temu będzie można zapoznać się z nowościami na platformie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak zyskać miesiąc darmowego Apple TV+?

Tutaj akurat nie ma żadnej filozofii. Wystarczy przejść na promocyjną stronę Apple i kliknąć w niebieski przycisk, zgadzając się na warunki świadczenia usługi.

Mamy na to sporo czasu. Promocję możemy uruchomić teraz, ale równie dobrze za kilka tygodni. Ostateczny „dzwonek” to 10 maja. Jeśli więc chcemy poczekać, nic się nie stanie.

Niektórzy już teraz chętnie wykorzystają miesiąc darmowego dostępu do Apple TV+, ponieważ 15 marca ruszył nowy sezon serialu Ted Lasso. Sam zrobię sobie krótką przerwę od serwisu, by powrócić do niego i dokończyć drugi oraz trzeci sezon For All Mankind. Może w międzyczasie na platformie pojawią się jeszcze inne warte obejrzenia produkcje!