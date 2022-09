Ciekawe odkrycie na stronie Apple. Większy iPhone 14 mógł mieć inną nazwę

Tegoroczna linia smartfonów Apple składa się z dwóch modeli – iPhone 14 i iPhone 14 Plus. Co ciekawe, ten drugi mógł zostać wydany pod inną nazwą, aczkolwiek nie wszyscy będą tutaj zaskoczeni.

Nowe/stare podejście do nazewnictwa

Na początku tego miesiąca firma Tima Cooka zaprezentowała nowe smartfony. Wśród nich pojawił się model, który dotychczas nie był oferowany, czyli większa odmiana podstawowego wariantu. Zastąpił on iPhone’y z linii mini, które były ciekawą propozycją dla osób poszukujących małych urządzeń, ale nie spełniły sprzedażowych oczekiwań Apple.

W związku z tym, że na rynku smartfonów obecnie panuje trend na ponad 6-calowe konstrukcje, a sporo osób sięga po modele mające nawet 6,5 cala i większe, to firma z Cupertino zdecydowała się zastąpić wersję mini znacznie większym smartfonem. Tak powstał iPhone 14 Plus, który może pochwalić się 6,7-calowym wyświetlaczem.

Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje, że większa „Czternastka”, podobnie jak smartfony z serii Pro, otrzyma przydomek Max. Tak się jednak nie stało. Apple postawiło na dodanie do nazwy przydomka Plus.

Możemy mówić, że mamy do czynienia zarówno z nowym, jak i starym nazewnictwem. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu większe iPhone’y miały w nazwie właśnie Plus – np. iPhone 8 i iPhone 8 Plus.

iPhone 14 Plus mógł mieć inną nazwę

W holenderskim wydaniu magazynu iCreate zauważono, że strona internetowa Apple w kodzie zawiera sporo linijek, w których pada nazwa iPhone 14 Max. Tak, ta sama, która pojawiała się we wcześniejszych przeciekach na temat tegorocznego, 6,7-calowego smartfona z Cupertino. Co więcej, niektóre grafiki, przedstawiającego model 14 Plus, podpisane są jako iPhone 14 Max.

Sugeruje to, że Apple faktycznie rozważało nazwę bardziej spójną z linią iPhone’ów Pro, ale finalnie podjęta została decyzja o postawieniu na przydomek Plus. Raczej mało prawdopodobne, że zmianę wdrożono w ostatnich chwili. Serwis AppleInsider spekuluje, że decyzja mogła zapaść podczas masowej produkcji nowych iPhone’ów, która rozpoczęła się w maju lub czerwcu 2022 roku.

Niestety, jeśli chcecie sami sprawdzić, w których miejscach na stronie Apple można znaleźć odniesienia do iPhone’a 14 Max, to nie mam dobrych informacji. Firma zdążyła już poprawić nazwę na swoich stronach, aczkolwiek powodzenia w poszukiwaniach. Możliwe, że wciąż można znaleźć w kodzie strony kilka linijek z nazwą 14 Max.

„iPhone 14 Max” pojawił się nawet w nazwie pliku PDF na stronie Apple z deklaracjami zgodności ze standardami (fot. iCreate)

Należy dodać, że w przyszłym roku może nas czekać kolejna zmiana nazewnictwa. Otóż jeśli potwierdzą się ostatnie rewelacje, to nowe smartfony będą składać się z następujących modeli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Ultra. Nazwa Ultra jest wyraźnym nawiązaniem do nowego Apple Watcha.