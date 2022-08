Połączenie nowego ze starym w Galaxy S23 Ultra może przynieść oczekiwany efekt

Od pewnego czasu, dzięki nieoficjalnym doniesieniom, stopniowo okrywamy kolejne szczegóły specyfikacji Samsunga Galaxy S23 Ultra, który ma pojawić się na rynku w przyszłym roku. W tym tygodniu przekazywaliśmy Wam już informację na temat aparatu, w jaki wyposażony ma zostać ten smartfon. Najnowsze dotyczą natomiast dwóch kluczowych elementów nadchodzącego flagowca.

Aparat w Galaxy S23 Ultra

Kilka dni temu, Ice Universe na Twitterze informował, że smartfon będzie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości aż 200 Mpix. Południowokoreańska firma ma w nowym modelu z dopiskiem „Ultra” wykorzystać sensor ISOCELL HP2, który nie został jeszcze zaprezentowany. Teraz pojawiły się nowe, nieoficjalne informacje dotyczące specyfikacji smartfona.

Galaxy S23 Ultra – projekt koncepcyjny (źródło: Technizo Concept)

Nowe informacje o smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra

W serwisie Weibo Ice Universe dodał tym razem wpis, który odsłania szczegóły dotyczące procesora oraz akumulatora w nadchodzącym flagowcu. Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że smartfon ma być napędzany przez platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Premiera tego układu ma się odbyć w czasie najbliższego wydarzenia Qualcomm Snapdragon Tech Summit, które zaplanowane jest na listopad tego roku (do 15 do 17 listopada), dlatego nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat jego specyfikacji.

Mówi się jednak, że Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 będzie miał osiem rdzeni: 1x Cortex-X3, 2x Cortex-A720, 2x Cortex-A710 i 3x Cortex-A510. Ponadto na pokładzie chipset znajdzie się układ graficzny Adreno 740, a cała platforma mobilna zostanie wyprodukowana (przez TSMC) z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego.

Nieoficjalne informacje mówią o tym, że Snapdragon 8 Gen 2 będzie używany w całej serii Samsung Galaxy S23, w dodatku być może nawet we wszystkich egzemplarzach na całym świecie, a na pewno w zdecydowanej większości (więcej niż 75%).

Nowy flagowiec – „stary” akumulator?

Ice Universe we wpisie dotyczącym nadchodzącego flagowca podaje również informację, że akumulator w Galaxy S23 Ultra ma mieć pojemność 5000 mAh. Jego poprzednik, czyli Samsung Galaxy S22 Ultra również ma baterię o takiej samej pojemności. Nie oznacza to jednak, że czas pracy na pojedynczym ładowaniu będzie taki sam. Warto podkreślić, że Galaxy S23 Ultra może wytrzymać na jednym ładowaniu dłużej niż jego poprzednik, ponieważ zostanie wyposażony w procesor lepiej zarządzający energią.

Nie jest jeszcze wiadomo, czy urządzenie będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W, czy zapewni wsparcie dla jeszcze szybszego ładowania. Z pewnością natomiast nie zabraknie obsługi ładowania indukcyjnego.

Do tej pory nie pojawiło się więcej szczegółów dotyczących specyfikacji Galaxy S23 Ultra przed nadchodzącą premierą, ale możemy być pewni, że co jakiś czas będziemy dostawać nową dawkę informacji na temat smartfonów z serii Galaxy S23, aż do czasu ich prezentacji, planowanej na pierwszy kwartał 2023 roku.