Promocja na bardzo tani abonament bez limitu – niecałe 10 złotych za miesiąc!

Mimo że najwięksi operatorzy tworzą nowe abonamenty w duchu filozofii „więcej za więcej”, tj. dają więcej w wyższej cenie, to pozostali gracze na rynku naprawdę ostro walczą o klientów ceną. Dzięki tej promocji można mieć abonament bez limitu za niespełna dziesięć złotych, choć jest jeden „haczyk”.

Reklama

Atrakcyjna promocja na abonament bez limitu, ale z haczykiem

Sieć lajt mobile ogłosiła promocję, w ramach której obniżyła aż o 50% cenę taryfy No limit M. Zawiera ona nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 10 GB internetu (w tym 3,52 GB w roamingu w Unii Europejskiej). W ramach promocji klient przez trzy miesiące będzie płacił tylko 9,99 złotych, a dopiero od czwartego miesiąca pełną cenę, tj. 19,99 złotych miesięcznie.

źródło: lajt mobile

Co ważne – umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, podczas gdy promocje, zapewniające rabat na pierwsze miesiące, spotykane są właściwie tylko przy umowach na czas określony. Opłata aktywacyjna wynosi 1 złotych. Warto też dodać, że lajt mobile świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury Plusa.

Osoby, które zdecydują się na ofertę tej sieci, powinny wiedzieć również, że istnieje coś takiego jak Bonus krajowy. Jest to stała zniżka na abonament w wysokości 20 złotych, pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu klient nie wykorzysta więcej niż 50 minut w roamingu w Unii Europejskiej (wymienne na SMS-y w stosunku 1:1) lub/i nie będzie korzystał z z pakietu internetowego, dostępnego w ramach limitu roamingowego w jego abonamencie.

Czy to najlepsza oferta na najtańszy abonament?

Choć oferta sieci lajt mobile może wydawać się atrakcyjna, to nie sposób powiedzieć, że to najtańszy abonament. Po pierwsze, w sieci OTVARTA można kupić ofertę O! NAJTAŃSZA! 5G, która kosztuje 9,99 złotych miesięcznie (umowa bezterminowa, opłata aktywacyjna 24 złote), aczkolwiek jej zawartość jest bardzo uboga. Klient otrzyma bowiem tylko 60 minut na rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz 2 GB internetu (z dostępem do technologii 5G) + bezpłatny pakiet wakacyjny (500 minut lub SMS-ów w UE). OTVARTA również korzysta z zasięgu Plusa.

Na tym tle zdecydowanie bardziej atrakcyjnie wygląda promocja Vectry na ofertę BEZLIMIT 10GB z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w Polsce i roamingu UE oraz nielimitowanym internetem (10 GB z pełną prędkością, później lejek do 1 Mbit/s; 4,19 GB w UE). Przez pierwsze trzy miesiące klient będzie płacił tylko złotówkę co miesiąc, a później 14,99 złotych. W obu przypadkach jest to więc mniej niż w sieci lajt mobile.

źródło: Vectra

Są jednak dwie, dość istotne różnice. Po pierwsze Vectra korzysta z zasięgu sieci Play (bez dostępu do technologii 5G). Po drugie umowa podpisywana jest na czas określony – 24 miesiące. Aktywacja jest natomiast za darmo. Promocja Vectry trwa do 31 sierpnia 2022 roku, aczkolwiek niewykluczone, że będą kolejne, ponieważ to już nie pierwsza oferta tego typu.

Regulamin promocji Vectra „WL22: Telefonia komórkowa – 3 mies. po 1 zł” (PDF)