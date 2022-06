Ogromny sukces Disney+ w Polsce. HBO Max może tylko pozazdrościć

Disney+ jest dostępny dla klientów z Polski od 14 czerwca 2022 roku. Pierwsze informacje o jego popularności świadczą, że widzowie w Polsce wyczekiwali z niecierpliwością serwisu z takimi materiałami wideo na żądanie. Platforma przyciągnęła więcej użytkowników niż konkurencja.

Udany start Disney+ w Polsce

Jak zostało wspomniane, klienci w Polsce mogą korzystać z serwisu od blisko dwóch tygodni i właśnie pojawiły się pierwsze informacje na temat jego popularności wśród użytkowników w kraju nad Wisłą.

Według danych, zebranych przez firmę badawczą Nielsen, w dniu premiery z oferty Disney+ skorzystało blisko 400 tysięcy osób w Polsce, a w pierwszych siedmiu dniach obecności w kraju nad Wisłą serwis miał 1,9 mln widzów. Średnio użytkownicy oglądali dostępne na platformie materiały przez godzinę i 13 minut dziennie. Najczęściej (i najdłużej, bo średnio ponad 1,5 godziny) robili to na ekranach telewizorów podłączonych do internetu (1,2 mln). Na kolejnych miejscach są komputery (prawie 430 tysięcy) i smartfony (niemal 370 tysięcy). Tablety były na samym końcu (~63 tysiące).

Dla porównania, w dniu polskiej premiery HBO Max (8 marca 2022 roku) z serwisu skorzystało 329 tysięcy osób, a w ciągu pierwszych siedmiu dni dostępności ~1,2 mln. To znacznie słabszy wynik niż ten, którym może pochwalić się Disney+, aczkolwiek mógł mieć na niego wpływ fakt, że HBO Max zastąpił dostępną wcześniej platformę HBO GO.

Promocja Disney+

Disney+ przygotował bardzo kuszącą promocję na start. Osoby, które zarejestrowały się na stronie serwisu, w dniu jego startu otrzymały link do oferty, w ramach której mogły wykupić (do 26 czerwca 2022 roku) roczny dostęp do platformy w cenie 229,90 złotych. Oznacza to, że za 12 miesięcy klienci zapłacili jak za osiem i w ich kieszeniach zostało blisko 120 złotych.

Osoby, które nadal nie zdecydowały się wykupić dostępu do serwisu, również mogą to zrobić na preferencyjnych warunkach – cały czas obowiązuje oferta, zapewniająca możliwość korzystania z platformy w cenie 289,90 złotych za rok, podczas gdy cena regularna za miesiąc to 28,99 złotych. Oznacza to, że klient zapłaci za 12 miesięcy jak za dziesięć i zaoszczędzi prawie 60 złotych.

Oczywiście to już nie tak atrakcyjna oferta, jak 12 miesięcy w cenie ośmiu, lecz wciąż korzystna. W przypadku zakupienia rocznego dostępu za miesiąc średnio wychodzi nieco ponad 24 złote – to kusząca propozycja, szczególnie patrząc przez pryzmat bogatej oferty serwisu.

Dostęp do Disney+ oferują również Plus, Netia, Polsat Box i Polsat Box Go – klienci mogą otrzymać go nawet na dwa lata bez dodatkowych opłat (w wybranych ofertach).

Na koniec warto też przypomnieć, że HBO Max także przygotował promocję na start – klienci, którzy wykupili subskrypcję do końca marca 2022 roku, otrzymali stałą zniżkę na subskrypcję w wysokości 33% (pod warunkiem jej utrzymania). Aktualnie nowi użytkownicy mogą wykupić dostęp na rok do tego serwisu za 234,99 złotych (wychodzi ~19,60 złotych za miesiąc).