HBO Max bije się o Polaków. Kusi super ofertą promocyjną

Widzowie z Polski bardzo długo czekali na debiut HBO Max w Polsce. Platforma nie odniosła jednak tak wielkiego sukcesu jak konkurencyjny Disney+, który wszedł do kraju nad Wisłą kilka miesięcy później. Teraz serwis chce odzyskać utraconych subskrybentów, kusząc ich bardzo atrakcyjną promocją.

Mieszkańcy Polski czekali bardzo długo na debiut HBO Max w Polsce

Pierwsze informacje o wprowadzeniu HBO Max do Polski pojawiły się już na początku grudnia 2020 roku – wówczas przedstawiciel platformy zapowiedział, że debiut w Europie, w tym w Polsce, planowany jest na drugą połowę 2021 roku. Kiedy ta jednak nadeszła, we wrześniu ubiegłego roku ogłoszono, że klienci z Polski muszą poczekać dłużej, gdyż premierę serwisu w Polsce zaplanowano dopiero na 2022 roku, bez podania konkretniejszego terminu.

Ostatecznie HBO Max zadebiutowało w Polsce 8 marca 2022 roku i dla klientów przygotowano bardzo atrakcyjną promocję na start: 33% dożywotniej zniżki na subskrypcję, pod warunkiem jej utrzymania. Oznaczało to, że użytkownicy, którzy skorzystali z tej oferty, płacą 19,99 złotych miesięcznie, zamiast 29,99 złotych. Lub płacili, bowiem wiele osób zrezygnowało z dostępu do tego serwisu, pomimo zniżki (w tym ja).

Dlaczego? Powodem mógł być brak interesujących treści w mimo wszystko bardzo bogatej bibliotece platformy lub/i debiut Disney+ w Polsce trzy miesiące później, 14 czerwca 2022 roku. Ten serwis kusił na start promocją, w ramach której użytkownicy otrzymali roczny dostęp w cenie ośmiu miesięcy – za 229,90 złotych, podczas gdy cena miesięcznej subskrypcji wynosi 28,99 złotych.

Aktualnie nowi subskrybenci Disney+ mogą wykupić roczną subskrypcję za 289,90 złotych, czyli dwanaście miesięcy w cenie dziesięciu. Ewentualnie mogą skorzystać z promocji Plusa, Polsat Box czy Netia i otrzymać dostęp do tego serwisu bez dodatkowych opłat nawet na dwa lata.

Promocja dla byłych subskrybentów HBO Max

Choć promocja, zapewniająca 33% dożywotniej zniżki na subskrypcję już się zakończyła, nowi subskrybenci z Polski mogą wykupić roczny dostęp do HBO Max za 234,99 złotych z góry – wówczas za miesiąc wychodzi ~19,58 złotych, czyli jeszcze mniej niż z 33% zniżką (a przy okazji daje to gwarancję niezmienności ceny na rok).

Mowa tu jednak o ofercie dla nowych i odnawiających subskrypcję użytkowników. Ci ostatni są natomiast kuszeni jeszcze lepszą propozycją, o czym doniósł Gredfoll na Pepperze. Otrzymał on bowiem wiadomość e-mail z linkiem, prowadzącym do specjalnej promocji dla osób, które były abonentami usługi oznaczonej jako HBO Max i nieposiadających już aktywnej subskrypcji. W jej ramach uprawnione osoby mogą wykupić subskrypcję na rok za pół ceny, tj. za zaledwie 179,95 złotych – wówczas za miesiąc wychodzi tylko ~14,99 złotych.

Roczna subskrypcja HBO Max za pół ceny (źródło: Pepper)

Opłata pobierana jest z góry, w momencie akceptacji oferty, jednak jest haczyk – nie jest ona ogólnodostępna, a jedynie dla osób, które otrzymają wiadomość od HBO Max. Tak się składa, że moja subskrypcja zakończyła się wczoraj, więc być może mnie serwis również będzie nią kusił – na razie w mojej skrzynce nie mam takiej oferty, a na stronie dostępna jest opcja 12-miesięczna za 234,99 złotych.

Promocja dla powracających, zaproszonych subskrybentów HBO Max jest ważna aż do 31 marca 2023 roku, zatem prawdopodobnie możecie spodziewać się takiej propozycji, jeśli zrezygnowaliście z subskrypcji. Jeśli natomiast do tej pory nie korzystaliście z HBO Max, możecie spróbować wykupić subskrypcję na miesiąc, zrezygnować z niej i czekać na niniejszą ofertę. Nie dajemy jednak gwarancji, że ją otrzymacie, gdyż nie dysponujemy regulaminem promocji – HBO Max możecie wysyłać mejle wedle własnego uznania tylko do wybranych użytkowników.

Źródło: HBO

Taka promocja może skutecznie skusić wielu byłych subskrybentów do powrotu do HBO Max, szczególnie po zakończeniu promocji Disney+ na start. Aktualnie cenowo, przy wykupieniu rocznej subskrypcji, korzystniej wypada właśnie HBO Max, nawet za 234,99 złotych (vs 289,90 złotych). Mnie jednak mimo wszystko nie przekona to do powrotu – biblioteka HBO Max w ogromnej większości nie pasuje do moich preferencji, dlatego pozostanę przy subskrybowaniu Disney+. I Amazon Prime za 49 złotych na rok, który daje dostęp m.in. do Amazon Prime Video.