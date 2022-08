„Podatek od VoD” przynosi coraz więcej pieniędzy

Tzw. „podatek od VoD” zapewnia coraz szerszy strumień pieniędzy do kasy PISF. W drugim kwartale 2022 roku z jego tytułu wpłynęła do niej większa kwota niż w poprzednim, tj. za okres od początku roku do końca marca br. Wzrost wpływów rok do roku jest jeszcze większy.

Co to „podatek od VoD” i kto musi go płacić?

Pod tym określeniem kryje się konkretniej opłata od audiowizualnych usług medialnych na żądanie w internecie. Prawo dotyczące tej opłaty weszło w życie ponad dwa lata temu – 1 lipca 2020 roku. Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Zgodnie z przepisami, w ramach opłaty właściciele platform streamingowych zobowiązani są płacić 1,5% swoich przychodów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – chodzi o wpływy z reklam bądź subskrypcji (podatek naliczany jest od wpływów, które są wyższe). Z tej opłaty zwolnione są serwisy, których liczba użytkowników nie przekracza 1% osób korzystających z internetu szerokopasmowego w Polsce, czyli około 77 tysięcy użytkowników.

Według danych z 2020 roku „podatek od VoD” opłaciło 19 firm, w tym Amazon Digital UK (oferujący Amazon Prime Video), organizacja European Audiovisual Entrepreneurs, Fratria (telewizja wPolsce.pl), Paramount (właściciel m.in. Nickelodeon, MTV, Comedy Central i Paramount Channel) oraz Wirtualna Polska Media (oferująca m.in. usługę WP Pilot).

Wzrost wpływów z „podatku od VoD” w drugim kwartale 2022 roku wyższy niż w pierwszym kwartale br.

Aleksandra Świerczewska, rzeczniczka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przekazała portalowi Wirtualne Media, że łączna kwota wpłat od serwisów streamingowych w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 7652390,07 złotych, tj. ponad 7,65 mln złotych.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, to kwota wyższa o ponad 66 tysięcy złotych. Z kolei w odniesieniu do drugiego kwartału 2021 roku (tj. rok do roku) wpływy z tytułu tego podatku wzrosły o ponad 2,45 mln złotych.

Można się spodziewać, że serwisy streamingowe w Polsce będą płaciły jeszcze więcej. Trzeba tu bowiem przypomnieć, że Viaplay zapowiedział drastyczną podwyżkę cen subskrypcji, a Amazon zwiększył ceny abonamentu Amazon Prime (zapewniającego dostęp do serwisu Prime Video) w wielu krajach na świecie (w tym w Europie) – prawdopodobnie kwestią czasu jest podwyżka w Polsce.