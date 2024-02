No i jest – Google udostępnia pierwszą wersję systemu Android 15!

Spodziewaliśmy się, że Android 15 Developer Preview 1 zostanie udostępniony wczoraj, jednak Google kazało poczekać nam jeden dzień dłużej na pierwszą, deweloperską wersję nowego Androida.

Google udostępniło Android 15 Developer Preview 1

Wydanie pierwszej, deweloperskiej wersji nowego wydania najpopularniejszego systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych rozpoczyna odliczanie do jego powszechnego udostępnienia. Zanim jednak firma z Mountain View to zrobi, czeka nas jeszcze Developer Preview 2, który zostanie udostępniony w marcu, oraz cztery bety – pierwsza pojawi się w kwietniu, a ostatnia w lipcu 2024 roku.

Wraz z trzecią betą, która zostanie wydana w czerwcu, Android 15 osiągnie status „stabilnej platformy”, co w praktyce oznaczać będzie, że nie powinny już występować w nim poważniejsze problemy. To okres dopracowywania systemu przed udostępnieniem finalnej wersji. Amerykanie jak zwykle nie podali przybliżonego terminu, ale z opublikowanej mapy drogowej wynika, że nastąpi to najwcześniej w sierpniu 2024 roku.

źródło: Android Developers

Trzeba jednak pamiętać, że przynajmniej taki harmonogram firma przyjęła, lecz nie ma 100% pewności, że uda się go utrzymać. Podobnie deklarowała bowiem po udostępnieniu Android 14 Developer Preview 1, a finalnie Android 14 został wydany dopiero 4 października 2023 roku.

Jakie nowości w Androidzie 15?

W poście na blogu dla deweloperów, firma informuje, że Android 15 to kontynuacja naszej pracy nad stworzeniem platformy, która pomoże zwiększyć produktywność, a jednocześnie zagwarantuje nowe możliwości zapewniania doskonałych wrażeń multimedialnych, minimalizowania zużycia baterii, maksymalizowania płynnego działania aplikacji oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników – a to wszystko na najbardziej zróżnicowanej gamie urządzeń na rynku.

Podobne deklaracje padają co roku w przypadku kolejnych wersji Androida. Najnowsze wydanie ma ulepszyć już dostępne mechanizmy (jak Piaskownica Prywatności i Health Connect), ale wprowadzić też kilka nowości, w tym możliwość rejestrowania wyłącznie okna aplikacji zamiast całego ekranu w trakcie nagrywania wideo, a także regulowania mocy lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.

O innych funkcjach, jakie może przynieść Android 15, przeczytacie na Tabletowo.pl. Wraz z kolejnymi wersjami testowymi powinniśmy poznać następne nowości, które firma dostarczy wraz z najnowszym Androidem.

Na których smartfonach można zainstalować Android 15 Developer Preview 1? (lista modeli)

Android 15 Developer Preview 1 można zainstalować wyłącznie na urządzeniach giganta z Mountain View:

Naturalnie aktualnie powinni zrobić to tylko programiści, którzy chcą przetestować działanie swoich aplikacji na nowym Androidzie. Pozostałe osoby powinny poczekać na pierwszą betę, która będzie stabilniejsza niż Developer Preview (i najpewniej też dostępna na smartfonach innych marek).