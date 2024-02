Xiaomi MIX Flip może wyglądać znajomo

Xiaomi bardzo długo kazało nam czekać na taki smartfon. Chińczycy w końcu dodadzą do swojej oferty składany model z klapką. Z każdą kolejną, przedpremierową informacją zapowiada się on coraz ciekawiej. Teraz okazuje się jednak, że będzie wyglądał znajomo.

Xiaomi MIX Flip nie będzie w 100% oryginalny

Producenci najczęściej starają się stworzyć coś oryginalnego, co wyróżni się na tle konkurencji. Część kopiuje iPhone’a, ale na szczęście to rzadsze przypadki – częściej jesteśmy zaskakiwani czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Czasami jednak zdarza się, że urządzenia różnych marek wyglądają podobnie i zapowiada się na to, że tak będzie w przypadku Xiaomi MIX Flip.

Jeden z chińskich informatorów, posługujący się w serwisie społecznościowym Weibo nickiem Smart Pikachu, udostępnił post, w którym donosi, że MIX Flip ma cechować się podobnie „minimalistycznym stylem” jak modele z klapką Huawei (a ten producent też przygotowuje kolejnego składaka). Tak samo twierdzi również inny, renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, co oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się żadnej „ekstrawagancji”.

Huawei P50 Pocket (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Obaj przywołani informatorzy twierdzą też zgodnie, że na zewnętrznej stronie klapki producent umieści dwa aparaty – główny z matrycą 50 Mpix i teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. To oryginalna konfiguracja, gdyż najczęściej we Flipach montowany jest aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Wyjątkiem jest OPPO Find N3 Flip, który ma wszystkie trzy aparaty. Jednocześnie wciąż jest to jedyny model z klapką z taką liczbą aparatów na zewnątrz, gdyż wszystkie pozostałe clamshelle mają maksymalnie dwa. Wygląda na to, że Xiaomi nie wyłamie się akurat z tego „standardu”.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Xiaomi MIX Flip?

Obaj przywoływani informatorzy przekazali również, że model ten został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ponadto Digital Chat Station doniósł, że MIX Flip ma cechować się „ekstremalną smukłością”, a do tego miejsce zagięcia ekranu wewnętrznego będzie niemal niewidoczne.

Wciąż jednak nie wiemy, kiedy firma oficjalnie zaprezentuje Xiaomi MIX Flip i na jakie rynki go wprowadzi – to nadal pozostaje tajemnicą. W związku z tym spodziewamy się kolejnych doniesień na temat tego urządzenia, które odkryją jego kolejne tajemnice. Czekamy na nie z niecierpliwością.