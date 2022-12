W Androidzie pojawi się nowa, obowiązkowa aplikacja. Może Ci się przydać

Każdy smartfon z Androidem dostarczany jest do użytkowników z zestawem preinstalowanych aplikacji. Ich lista wkrótce się wydłuży – Google planuje dodać do niej kolejny program, z którego użytek może zrobić wiele osób.

Android z nową, obowiązkową aplikacją

Każdy producent, który chce sprzedawać smartfony (i nie tylko) z Usługami Mobilnymi Google, musi wgrać do jego pamięci wymagane przez Google aplikacje. Ich lista już teraz jest całkiem długa – znajdują się na niej m.in. wyszukiwarka Google, przeglądarka Google Chrome, Mapy Google, Zdjęcia Google, Dysk Google, Gmail i YouTube. Producenci nie muszą jednak ich instalować, jeśli chcą korzystać z Android Open Source Project (AOSP), aczkolwiek doświadczenie pokazuje, że urządzenia bez GMS nie cieszą się taką popularnością wśród klientów jak sprzęty z Usługami Mobilnymi Google.

Podczas konferencji Google I/O 2022 gigant z Mountain View zaprezentował nową aplikację Health Connect, która jest dostępna w sklepie Google Play w wersji beta od listopada 2022 roku. Patrząc jednak na licznik pobrań, który wskazuje ponad 500 tysięcy, można dojść do wniosku, że nie cieszy się ona zbyt dużą popularnością, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie na całym świecie jest ponad 2,5 mld aktywnych urządzeń z Androidem (z czego ponad 77% pracuje przynajmniej na wersji 9.0, która jest minimalnym wymaganiem dla tego programu).

Według informacji, które przekazuje Mishaal Rahman, w tym tygodniu Google udostępniło smartfonom z serii Pixel pierwszą wersję beta Androida 13 QPR2, która zawiera m.in. pakiet pośredniczący Health Connect. Ponadto przytacza on słowa Johna Feiga, Kierownika Inżynierii Systemów w zespole odpowiedzialnym za Androida, który powiedział, że długoterminowym celem jest preinstalacja Health Connect, ale jednocześnie dodał też, że deweloperzy muszą obecnie sprawdzić, czy aplikacja Health Connect jest obecna i zainstalowana.

Mishaal Rahman uważa, iż wszystko wskazuje na to, że Google dąży do tego, aby aplikacja Health Connect była preinstalowana na wszystkich smartfonach z Androidem, nie tylko na tych z serii Pixel. Pojawia się jednak kwestia tego, jak miałoby to się stać. Jednym ze sposobów mogłaby być integracja programu z Usługami Google Play, za pomocą których użytkownikom dostarczane są nowe funkcje i usługi, aczkolwiek Rahman nie jest przekonany, czy to się uda, ponieważ Health Connect ma działać całkowicie offline, bez dostępu do internetu.

Drugim ze sposobów na dostarczenie Health Connect może być dodanie tej aplikacji do listy programów obowiązkowo instalowanych wraz z Usługami Mobilnymi Google, co automatycznie wykluczyłoby dostęp do niej urządzeniom bez nich na pokładzie (obecnie kod źródłowy nie jest dostępny w Android Open Source Project).

Do czego służy aplikacja Health Connect?

W jej opisie w sklepie Google Play możemy przeczytać, że pozwala w łatwy sposób udostępniać dane pomiędzy aplikacjami dotyczącymi zdrowia, fitnessu i równowagi bez naruszania prywatności.

W praktyce aplikacja Health Connect może agregować różne dane, nie tylko o aktywności fizycznej, ale też dane na temat ciała użytkownika (jak wzrost i waga) oraz jego stanu i pracy (na przykład poziom cukru, ciśnienie krwi czy puls), a następnie udostępniać je innym aplikacjom, zarówno Google (Google Fit i Fitbit), jak i firm trzecich (m.in. Samsung Health).

Dzięki Health Connect użytkownicy mogą w łatwy sposób gromadzić i udostępniać zebrane dane w przypadku, gdy korzystają z różnych aplikacji, aczkolwiek tu warunkiem jest, że ich deweloperzy muszą zapewnić integrację z nowym programem Google. Ponadto ułatwi to ewentualną migrację na inną platformę, a to z pewnością doceni wiele osób.

P.S. Zwróciliście uwagę, że logo Health Connect jest podobne do logo mojeIKP?