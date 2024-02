Nowy laptop Lenovo Yoga Book 9 to mega kozak, ale i tak go nie kupisz

Laptop kojarzy się większości osób z konstrukcją z ekranem na jeden połowie i klawiaturą z gładzikiem na drugiej. To zdecydowanie najpopularniejszy typ, choć nie jedyny. Lenovo nie boi się eksperymentować z tymi urządzeniami, czego dowodem jest również nowa Yoga Book 9 (13IMU9).

Lenovo Yoga Book 9 (13IMU9) nie jest „typowym laptopem”

Laptopy są niczym kartka papieru – podobnie jak papier przyjmą wszystko. I choć klasyczna konstrukcja jest najpopularniejsza zarówno wśród producentów, jak i klientów, to ci pierwsi często pozwalają sobie na nieszablonowe projekty. Lenovo robi to bardzo często, i to nie za zamkniętymi drzwiami.

Seria Yoga Book to dla chińskiego producenta właśnie takie poletko do eksperymentów. Pamiętacie model Yoga Book z 2016 roku? Było to urządzenie z zawiasem 360° bez fizycznej klawiatury. Powierzchnia, na której wyświetlała się wirtualna, mogła posłużyć też jako tablet graficzny. Lenovo rozwinęło ten projekt w Yoga Book C930, a najnowszym rozwinięciem była Yoga Book 9i.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Najnowszy laptop Yoga Book 9 (13IMU9) to bliźniacza konstrukcja, choć z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra (w topowej wersji Intel Core Ultra 7 155U). Ponadto urządzenie może oddać do dyspozycji swoich właścicieli 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X-7467 i 512 GB lub 1 TB pamięci na dysku SSD M.2 2242.

Jednak tym, co ma przekonać klientów do zakupu Yoga Book 9 (13IMU9), nie jest wysoka wydajność i dużo pamięci, ale dwa ekrany OLED 60 Hz z matową i oleofobową powłoką. Oba cechują się przekątną 13,3 cala, rozdzielczością 2880×1800 pikseli (proporcje 16:10), jasnością do 400 nitów i współczynnikiem kontrastu 100000:1. Ponadto zapewniają wsparcie dla 100% DCI-P3, Dolby Vision i VESA DisplayHDR True Black 500.

8 Ocena

Właściciel Yoga Book 9 (13IMU9) będzie mógł korzystać z urządzenia w wielu różnych trybach, w tym również tabletu. Można też chociażby umieścić klawiaturę na jednym z ekranów – w takiej sytuacji na pozostałej części wyświetlacza pojawi się na przykład wirtualny touchpad. Taka konstrukcja, jak żadna inna, zapewnia ogromną wszechstronność.

fot. producenta

Ponadto specyfikacja Yoga Book 9 (13IMU9) obejmuje m.in. wsparcie dla obsługi rysikiem Lenovo Digital Pen 3, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, trzy porty USB-C (Thunderbolt 4/USB 4), cztery głośniki z Dolby Atmos, dwa mikrofony, kamerę 5 Mpix + IR dla Windows Hello, chip TPM 2.0, system Windows 11 (Home lub Pro) i akumulator o pojemności 80 Wh. Urządzenie nie oferuje natomiast skanera linii papilarnych ani czytnika kart pamięci, a klawiatura nie ma podświetlenia.

Ile kosztuje Yoga Book 9 (13IMU9)?

Cena Yoga Book 9 (13IMU9) nie została jeszcze podana, ale nie będzie niska, gdyż cena Yoga Book 9i przekracza 10 tys. złotych, więc trudno oczekiwać niższej po nowszej generacji. W związku z tym sprzęt ten pozostanie poza zasięgiem przeciętnego klienta.