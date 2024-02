Android 15 przyniesie kilka przydatnych funkcji

Należy się spodziewać, że już wkrótce Google udostępni pierwszy Developer Preview systemu Android 15. Nowe wydanie oprogramowania może przynieść kilka przydatnych w różnych sytuacjach funkcji.

Nowe funkcje w systemie Android 15

Mishaal Rahman w artykule w serwisie Android Authority opisuje nowo odkrytą przez siebie funkcję, dzięki której aplikacje wykorzystają jeszcze większą część dostępnej na ekranie powierzchni. Wiele wskazuje na to, że Google może zmusić do tego deweloperów aplikacji, którzy chcą zapewnić ich kompatybilność z systemem Android 15.

Mishaal Rahman zdołał wymusić działanie tego mechanizmu, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak może on działać w praktyce. Na udostępnionym przez niego przykładzie widać, że zawartość aplikacji sięga do końca ekranu, podczas gdy aktualnie nie przekracza ona belki nawigacyjnej na dole wyświetlacza.

fot. Mishaal Rahman

Nie we wszystkich aplikacjach tak to jednak wygląda. Mishaal Rahman sprawdził działanie tej funkcji również podczas korzystania z Gmaila i Google Keep – w tych programach elementy interfejsu nakładały się na pasek nawigacyjny, co jest niedopuszczalne, gdyż utrudnia korzystanie z urządzenia.

Nałożenie na deweloperów obowiązku zaimplementowania tego rozwiązania będzie wymagało od nich (prawdopodobnie) dużych nakładów pracy. Samo Google również musi dostosować swoje programy do tej funkcji. Nie wiadomo jednak, czy Amerykanie faktycznie się na to zdecydują, ale jeśli tak, to zapewne dadzą programistom sporo czasu.

fot. Mishaal Rahman

To nie jedyna nowość, jaką może przynieść Android 15. Mishaal Rahman odkrył również, że nowe wydanie systemu sygnowanego zielonym robotem ma szansę zaoferować możliwość ustawiania widżetów na ekranie blokady. Niektórym może wydawać się to znajome i faktycznie to nic nowego, gdyż Android (4.2 Jelly Bean) oferował w przeszłości podobną funkcję, lecz usunięto ją w wersji 5.0 Lollipop. Niewykluczone, że to odpowiedź Google na wprowadzenie widżetów na ekranie blokady przez Apple w iOS 16.

Mimo jednak, że Mishaal Rahman zdołał umieścić kilka widżetów na ekranie blokady, to nie wyglądało to dobrze – Google prawdopodobnie jeszcze dopracowuje tę funkcję. Co więcej, zdaniem Rahmana może być ona ograniczona do wybranych urządzeń, prawdopodobnie z dużym ekranem i wsparciem dla hub mode (jak Google Pixel Tablet).

fot. Mishaal Rahman

Nowy wymiar bezpieczeństwa i prywatności

Mishaal Rahman znalazł również nową funkcję o nazwie Private Space (dostępną w Ustawieniach, w sekcji Bezpieczeństwo i prywatność). Jak wskazuje jej nazwa, jest to prywatna, odizolowana od reszty zawartości przestrzeń. Użytkownik będzie mógł w niej umieszczać aplikacje, z których powiadomienia pojawią się na urządzeniu tylko wtedy, gdy Private Space zostanie odblokowana (na przykład PIN-em, wzorem, hasłem czy biometrią).