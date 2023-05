Pixel Tablet oficjalnie. To pierwszy taki sprzęt od Google

Jesteśmy świeżo po konferencji Google I/O 2023, na której gigant z Mountain View zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania. Poza nowinkami związanymi ze sztuczną inteligencją i systemem Android, pojawiły się także trzy nowości sprzętowe – nieco tańszy smartfon Pixel 7a oraz składany Pixel Fold. Wisienką na torcie jest Pixel Tablet, będący pierwszym takim urządzeniem autorstwa producenta. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić?

Specyfikacja Pixel Tablet

Pod względem konstrukcyjnym, nowemu tabletowi Google raczej nie można nic zarzucić. Jego obudowa została wykonana w całości z aluminium, które – jak chwali się firma – pochodzi w stu procentach z recyklingu. Urządzenie dostępne jest w trzech kolorach: beżowym, szaro-zielonym i brzoskwiniowym.

Front tabletu wypełnia wyświetlacz o przekątnej 10,95 cala. Jest to panel LCD cechujący się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli i proporcjami 16:10. Co również istotne, oferuje wsparcie dla rysików USI 2.0, dzięki czemu rysowanie oraz pisanie za jego pomocą powinno być dużo przyjemniejsze.

Pixel Tablet ze stacją ładującą (fot. Google)

Sercem urządzenia jest procesor Google Tensor G2 z odpowiadającym za bezpieczeństwo koprocesorem Titan M2. Jest to zatem dokładnie ten sam układ, który znajdziemy we wszystkich obecnie dostępnych smartfonach spod szyldu Pixel. Wraz z nim współpracuje 8 GB RAM LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

Tablet posiada wbudowany Chromecast, dzięki czemu użytkownik w łatwy sposób może przesyłać na niego muzykę i filmy wprost ze swojego telefonu. System operacyjny wraz z pięćdziesięcioma aplikacjami Google został zoptymalizowane tak, by dawać jak najlepsze wrażenia z użytkowania.

Stacja ładująca, która jest głośnikiem

Podczas konferencji firma zaprezentowała także ciekawe akcesoria do swojego nowego tabletu. Pierwszym z nich jest stacja ładująca, która jest jednocześnie… głośnikiem! Dzięki temu, Pixel Tablet może stać się jeszcze lepszym sprzętem do oglądania filmów i słuchania muzyki.

Połączenie obu sprzętów odbywa się za pomocą magnetycznych pinów pogo i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Najistotniejszy jest tutaj fakt, że owy głośnik będzie dołączony do regularnego zestawu sprzedażowego, bez konieczności dokupowania go osobno. I to mi się podoba.

Stacja dokująca i etui do Pixel Tablet (fot. Google)

Ponadto, pokazano również dedykowane etui, które wyposażono w specjalną nóżkę ułatwiającą użytkowanie tabletu w pozycji stojącej. To akcesorium będzie już dostępne do dokupienia osobno.

Cena i dostępność

Przedsprzedaż Pixel Tablet ruszyła już teraz, a regularna sprzedaż urządzenia rozpocznie się 20 czerwca. Urządzenie zostało wycenione na 499 dolarów (w przeliczeniu po aktualnym kursie około 2054 złote) za podstawowy wariant ze 128 GB pamięci. Za wersję wyposażoną w 256 GB przestrzeni na dane klientom przyjdzie zapłacić 599 dolarów (~2466 złotych).

Niestety, nie jest zaskoczeniem, że w naszym kraju w dalszym ciągu nie mamy możliwości zakupu urządzeń Google w oficjalnej dystrybucji. Pozostaje zatem czekać na pojawienie się produktu w nieoficjalnych kanałach sprzedaży lub sprowadzić go na własną rękę.