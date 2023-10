Pixel 8 i Pixel 8 Pro oficjalnie zaprezentowane. Co oferują nowe smartfony Google?

Jako że jeszcze przed oficjalną premierą w sieci pojawiły się tony informacji na temat nowych smartfonów Google, ich dzisiejsza prezentacja była czystą formalnością. Producent z Mountain View niczym nas nie zaskoczył, ale nie zmienia to faktu, że stworzył dwa bardzo ciekawe urządzenia, którymi klienci z pewnością się zainteresują.

Specyfikacja smartfonów Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Pixel 8 ma 6,2-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9 i 428 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 60 do 120 Hz i jasnością do 1400 nitów (szczytowa sięga zaś 2000 nitów). Ponadto ekran w tym modelu cechuje się współczynnikiem kontrastu 1000000:1 i pokrywa go szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Pixel 8 (źródło: Google)

Pixel 8 Pro jest natomiast wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2992×1344 pikseli (proporcje 20:9 i 489 ppi), który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz oraz osiąga jasność do 1600 nitów (szczytowa to z kolei 2400 nitów). Do tego w tym smartfonie Google zastosowało szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, a współczynnik kontrastu wynosi ponad 1000000:1.

Oba modele mają ten sam procesor Google Tensor G3 i koprocesor bezpieczeństwa Titan M2, ale Pixel 8 dysponuje 8 GB RAM, a Pixel 8 Pro – 12 GB (w obu przypadkach są to kości LPDDR5X). Jeden i drugi smartfon wyposażono również w pamięć flash typu UFS 3.1 (bez możliwości rozbudowania za pomocą karty microSD).

Na tyle Pixel 8 znajduje się 50 Mpix (f/1.68) aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 125,8°. Pixel 8 Pro ma taki sam aparat główny, a do tego 48 Mpix (f/1.95) z obiektywem o kącie widzenia 125,5° oraz 48 Mpix (f/2.8) teleobiektyw z 5x zoomem optycznym i OIS. Oba modele dysponują też LDAF, a także czujnikami widma i migotania.

Na przodzie obu smartfonów jest taki sam aparat 10,5 Mpix z f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 95°. Ponadto Pixel 8 i Pixel 8 Pro oferują m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, funkcję Face Unlock, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C 3.2, głośniki stereo, Bluetooth 5.3, WiFi 7 i NFC. Urządzenia fabrycznie pracują pod kontrolą systemu Android 14 i Google zapewni im aż 7 lat wsparcia – aktualizacje Androida i poprawek zabezpieczeń do października 2030 roku.

Jeśli zaś chodzi o zasilanie, to Pixel 8 ma akumulator o pojemności 4575 mAh, a Pixel 8 Pro – 5050 mAh. Oba modele obsługują szybkie ładowanie przewodowe (do 50% w 30 minut) oraz szybkie ładowanie indukcyjne i ładowanie zwrotne. Warto też wspomnieć, że jeden i drugi ma certyfikat IP68.

Google Pixel 8 ma wymiary 150,5×70,8×8,9 mm i waży 187 gramów, podczas gdy Pixel 8 Pro odpowiednio 162,6×76,5×8,8 mm i 213 gramów. Ten ostatni dodatkowo dysponuje czujnikiem temperatury, za pomocą którego można sprawdzić temperaturę różnych przedmiotów. Google złożyło też wniosek do FDA, aby użytkownicy mogli mierzyć temperaturę swojego ciała i zapisywać ją w aplikacji Fitbit.

Cena Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Ceny nowych smartfonów Google różnią się w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych Pixel 8 kosztuje od 699 do 759 dolarów (odpowiednio za wersję 128 i 256 GB), natomiast Pixel 8 Pro jest dostępny w aż czterech wariantach: 128 GB za 999 dolarów, 256 GB za 1059 dolarów, 512 GB za 1179 dolarów i 1 TB za 1399 dolarów.

W Europie spojrzymy natomiast na ceny w najbliższych nam Niemczech. Google Pixel 8 128 GB kosztuje w tym kraju 799 euro (równowartość ~3700 złotych), a 256 GB – 859 euro (~3970 złotych). Pixel 8 Pro jest dostępny w trzech wersjach: 128 GB za 1099 euro (~5080 złotych), 256 GB za 1159 euro (~5360 złotych) i 512 GB za 1299 euro (~6005 złotych).