Google mówi, że może Cię wybrać, byś przetarł/a szlaki

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że z niej korzystasz. Jeśli będziesz mieć szczęście, zostaniesz wybrany/a, aby przetestować nowe rozwiązanie przed innymi.

Google chce całkowicie wyeliminować ciasteczka firm trzecich

Cookies, po polsku ciasteczka, to pliki, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania przez niego z różnych stron internetowych. Są one wykorzystywane w różnych celach – mogą m.in. sprawić, że korzystanie z danej witryny będzie bardziej komfortowe i przyjemniejsze dla internauty. Dziś wiele z nich pozwala ograniczyć ilość zbieranych na temat użytkowników danych, lecz Google chce pójść o krok dalej i całkowicie wyeliminować ciasteczka firm trzecich.

W lutym 2023 roku Google rozpoczęło beta testy Piaskownicy Prywatności, stworzonej z myślą o urządzeniach z Androidem. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, mające na celu zwiększenie prywatności użytkowników (tj. zmniejszenie ilości zbieranych danych), a mimo to pozwalające skutecznie docierać reklamodawcom do osób, które mogą być zainteresowane ich produktami lub usługami.

Dziś Google poinformowało, że już wkrótce rozpocznie testy nowej funkcji o nazwie Tracking Protection, która ograniczy śledzenie użytkowników między witrynami poprzez domyślne ograniczenie dostępu stronom internetowym do plików cookie podmiotów zewnętrznych.

Google może Cię wybrać, żebyś przetestował/a nową funkcję Tracking Protection w Chrome

Firma z siedzibą w Mountain View zapowiedziała, że rozpocznie testy Tracking Protection 4 stycznia 2024 roku i udostępni ją 1% użytkowników przeglądarki Chrome. 1% może wydawać się małym odsetkiem, ale według DemandSage z Chrome korzysta ponad 3,2 mld osób na całym świecie, co oznacza, że nowa funkcja Tracking Protection zostanie włączona ~32 mln użytkowników.

Amerykanie informują, że zostaną oni wybrani losowo, zatem jest szansa, że znajdziesz się w gronie „wybrańców”. Jeśli faktycznie tak się stanie, dostaniesz stosowne powiadomienie po uruchomieniu przeglądarki na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android.

źródło: Google

Firma z Kalifornii nie ukrywa jednak, iż może się zdarzyć sytuacja, że dana strona nie będzie chciała działać bez włączonych ciasteczek firm trzecich – jeśli Chrome wykryje takie zdarzenie, umożliwi tymczasowe włączenie ciasteczek podmiotów zewnętrznych (ma być to możliwe po kliknięciu ikony oka po prawej stronie pasku adresu).

źródło: Google

Amerykański gigant z Mountain View zapowiada, że planuje całkowicie wycofać ciasteczka firm trzecich do drugiej połowy 2024 roku.